دعوت مجلې نوې ۲۴۳ګڼه خپره شوه

دعوت مجلې نوې (۲۴۳) مه ګڼه په (۵۴) مخونو کې له بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، او ادبي لیکنو سره په (پښتو، دري او انګریزي ژبو) د (PDF) په بڼه خپره شوه.

په یاده مجله کې دا لاندې لیکنې لوستلی او خوند ترې اخیستلی شئ.

۱: دعوت رسنیز مرکز د افغان ولس غږ

۲: دعوت مېډیا ستاسو او ستاسو له پاره

۴: ډاکټر عثمان تره کی له دعوت سره په مرکه کې (سیاسي مرکه) له ۳ تر ۹ مخونو پورې

۵: دین، شریعت او حکومت- آیا کولی شو د دین په نامه حکومت وکړو؟ لیکوال: داکتر نوراحمد خالدی

۶: ټولنیزې شبکې متحویات څنګه اداره کوي؟ لیکوال: قدرت الله هېوادپال

۷: از تاسیس اولین پوهنتون دنیا توسط یک زن در قرن ۱۹م -نویسنده: ناصر اوریا

۸: د نړۍ لومړنۍ تعلیمي موسسه – لیکوال: ناصر اوریا

۹: د پوښتنې هنر

۱۰: د تکفیر او هجرت اسلامي ګوند مشر او بنسټګر – لیکوال: قاضي باران

۱۱: د تکفیر او ویښتیا تر منځ شعوري واټن – لیکوال: عبدالغفور لېوال

۱۲: په اوکراین کې د هژمونیستي موخو او خپلواکۍ جګړه – لیکوال: عبدالوحيد وحيد

۱۳: جاپاني لیکوال موراکامي: کتابونه مې ولې د خلکو په زړونو کې ځای لري؟ لیکوال: الیور بکمن – ژباړن: عزت الله شینواری

۱۴: د پښتو او شغناني ژبو د غږونو پرتله – څېړونکې: شېبه ګهیځ

۱۵: درې کړنې – ډاکټر محمد فرید بزګر

۱۶: د ورېښمو کاروان د محمد صفر خواریکښ ادبي مزل (مرکه)

۱۷: اوږۍ امانزۍ د دې ګڼې ښځینه شاعر

۱۸: د خلقت ګناه مې څه وه؟(شعر) فرزانه ناز

۱۹: د نوي کال په مناسبت د دعوت رسنیز مرکز پیغام

۲۰: که دا نښې مو لرلې نو ځیرکاو استعداد لرونکی شخص یۍ – لیکوال: ریاض احمد

۲۱: ذهني ستړیا څنګه له منځه یوسو؟ – لیکوال: عادل ارمان

۲۲: ناروې مېشتو پښتنو هېوادوالو ته زیری

۲۳: چګونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟

۲۴: د اسلامي امارت مشرانو ته پرانستی لیک: لیکوال: عبدالباري جهاني

۲۵: د دعوت رسنیز مرکز له خوا چاپ شوي کتابونه

په انګلیسي برخه کې یې دا لیکنې شته:

-In Afghanistan, People selling babies, young girls to survive (Pages 1 -3)

-Outrage as Taliban reverse decision to allow girls attend secondary school (Page. 4)

-US steals billions in Afghan bank founds (Pages. 5-6)

-Why should Afghanistan implement the trade facilitation agreement (TFA) (Pages. 7-8)

-Religious scholars in Paktika province urges Taliban to reopen girl’s schools (page. 8)

-Afghanistan: Latest survey (pages. 9-10)

-Amnesty International expresses concern over Afghan refugees torture in Iran (page. 11)

-Russia rejects US ‘genocide’ claim as Ukraine warns of ‘endless bloodbath’ (Pages. 12-13)

له دې عنوانو سره سره لوستونکي کولای شې د دعوت میډیا د چاپ شوي کتابونو په هکله معلومات او انګریزي برخه کې تفصیلي لیکنې ولولي.

لوستونکي او مینه وال کولای شي یاده مجله د دعوت میډیا پر ویبپاڼې او یا هم د برېښنالیک له لارې په وړیا ډول تر لاسه کړي.

د مجلې تر لاسه کولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ او یا یې د لاندې لینک څخه تر لاسه کړئ.

https://dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2022/04/dawat-magazine-vol.-243.pdf

مینه وال کولای شي په لاندې برېښنا لیک کې موږ ته لیکنې واستوي؛ دعوت مجله مو د هر ډول لیکنې هرکلی کوي.

برېښنا لیک:

dawatafghanmedia@gmail.com

د دعوت رسنیز مرکز ویپاڼه:

www.dawatmedia24.com