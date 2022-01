د ملا حسن اخوند او شيخ هبت الله د پام وړ :

عمرانخان له څارګرې ادارې ISI نه مننه وکړه

د جنرال نيازي د غولو بوي دې لا هم له هند وبنګال راپورته کيږي

افغانستان کې همدا اوس هم ډېر مسلکي کدرونه شته چې هېواد اداره او حکومتي سيستم ورغوي، خو طالب د دې لپاره له پيله روزل شوی نه دی، ځکه خو عمرانخان له مننه وکړه چې طالب يې د نظام او سيستم ړنګونې او د افغانستان د هويت له مينځه وړلو لپاره رااستولی دا څپه به هم تېره شي

نوټ : د نظام او سيستم په ړنګونه کې له بهره خليلزاد او په کور دننه ډاکټر عبدالله او پخواني ازار ګټلی ولسمشر حامد کرزي فعاله ونډه اخېستې. چلتار لغماني خليلزاد د حامد کرزي په کور کې د ښاغلي محمد زمان مزمل او نظرمحمد مطمئن د منښتې له امله خلکو ته د سولې په پلمه د نظام د تخريب او سيستم ړنګونې په پار پيسې ورکولې. زه باور لرم چې رب العالمين به دوی لا پسې ذليل او رسوا کړي.

ښاغلی عمرانخانه،

د مولانا فضل الرحمان پلار مولانا مفتي محمود ويلي وو چې ((شکر دی چې د پاکستان د جوړولو په ګناه کې ما ګډون نه دی کړی او په دغه ګناه کې زه ورسره شريک نه يمه.)) او غفار خان بابا خو دا ويلي وو چې ((د پاکستان جوړول دا د انګرېزانو يوه دسيسه وه.))

ښاغلی عمرانخانه،

موږ ته بشري ځواک مه رااستوه، خو دا کوم غول دې چې رااستولي در ټول يې کړه.

د هند صدراعظم ښاغلي نريندا مودي صدراعظم خو تاسې ته د ګورو نانک دربار د کرتاپور کورېيډر په پرانېستنې غونډې په تړاو نمانځغونډه کې د (نيازي)) نوم يوځلې بيا له تاريخي پلوه در په ياد کړ.

Kartarpur corridor: PM Modi thanks Imran Khan Niazi for understanding India’s sentiment – YouTube

امرالله صالح – نړيوال ريکارډ :

د هغه سند د لاسليک کيدا انځور چې له مخې ئې د جنرال نيازي په مشرئ د پاکستان سل زره 100000 فوځ په يو ځای هندوستان ته په رسمي ډول تسليم شو.

دا موږ ته ډېر د شرم ځای دی چې له خلق ديموکراتيګ له برياليتوبه تر دې دمه چې پکې جهاديان، ديموکراتان، ملتپال او طالبان دوه ځلې وازمايل شول، خو نه مو له روسانو سره اعتبار خوندي شو او نه له نورو سره.

تاسې ګورئ چې نن هماغه تور سومبی پنجابی له موږه مخکې له روسانو سره ډېره نژدې ناسته ولاړه، پټه وښکاره يارانه پالي، خو نن زموږ حال ګوره چې نن روسان لاس راکوي او له دې نورو تاريخي يارانو خو ګيله په کار نه ده.

د طالب پښې چې شل کاله يې د نظام پر ضد وجنګولو نن يې د رسميت پېژندنې لپاره د پخواني ولسمشر کرزي په څېر د سولې په تمه ۲۱ ځله له کابله تر اسلام اباده وځغلولو راوځغلولو چې تږی يې راوړ او بيرته يې تږی رخصت کړ، خو د سولې د بلنې په نوم يې يو ګوټ يخې اوبه ورنه کړې چې له کابله تر اسلام اباده خوله يې پرې وچه شي.

همداسې هوبه هو لوبه يې له غني سره هم وکړه او نن يې له طالب سره هم شروع کړې ده. هغه دی چې نن يې د رسميت پېژندنې په تمه څو ځلې راوغوښت د اسلامي همکاريو د سازمان په نوم غونډه يې ورته جوړه کړه، خو آخوا طالبانو د تحريک ځپنې خبره يې له کنفرانس سره غوټه کړه چې که تاسې هغوی وځپئ، نو په رسميت پېژندل کېږئ.

له متقي هم لوری ورک شوی او سرګومه دی چې څه وکړي؟

د خپل رسميت پېژندنې لپاره کله ايران، کله يوځای او کله بل ځای منډې وهي او نن هماغه دواړو اسلامي ګاونډيو لوی درستيزانو ورته داسې لوبه جوړه کړې او داسې دام يې ورته اېښی چې که يو ته ورځي، نو هغه ترې اوبه غواړي او که دې خپل روزونکي ته راځي، نو خاوره او اوبه ترې دواړه غواړي چې دا خو لا څه ان چې د خپلې بهرنۍ تګلارې واک ترې هم غواړي چې نن هغه دی په دې لا هم بسنه (قناعت) نه کوي او د بشري ځواک په پلمه کورنی اداري واک هم اخلي.

حکمتيار دې رب العالمين په سپکو سپک کړي چې ضياءالحق ته يې د کشمير غوندې د کنفېډرېشن مشوره ورکړې وه چې د دې خبرې به لا نور ښه کره معلومات استاد محمد زمان مزمل ته او داسې نورو ته ښه پته وي چې پخوانی ګورنر فضل حق د نورو ملګرو سره يوځای په لومړۍ اتيايمه لسيزه کې پخواني پاچا ارواښاد محمد ظاهرشاه ته روم ته ورغلی وو او د ضياءالحق ليک يې هم له ځان سره وړی وو چې د پاچا له لورې ورته د ((نه)) ځواب ويلو سره بيرته ناهيلی راستون شوی وو چې تر دې دمه لا دوی دواړه يعنې حکمتيار ورباني لا په رسميت پېژندل شوي نه ول چې بيا يې دوی ته مشروط رسميت ورکړی وو چې نوموړی هغه وخت د حزب دننه له يو لړ ستونزو سره لاس وګرېوان شوی هم وو، نو بيا ده ورته د ((کنفېډرېشن)) نظريه ورکړې وه، خو نن ګورو چې افغانستان ته هغه دی چې هغه د کشمير غوندې حيثيت هم نه ورکوي، بلکې د خپلې خاورې يوه برخه يې بولې. کنه، نو په څه وجه بشري ځواک ورته راليږي؟

حوت ۱۳۶۶ : [د حزب خپله ګڼه]

حکمتيار : ((اګر در هر دو کشور نظام اسلامي حاکم باشد ما تصميم ميګيريم که مرز از ميان ما برداشته شود و هر دو کشور به يک کشور بدل ګردد)).

((که چېرې په دواړو هېوادونو (افغانستان وپاکستان) کې اسلامي نظام شتون ولري، نو موږ پرېکړه کوو چې زموږ ترمينځ دا سرحد ((خيالي کرښه)) لېرې او دواړه يوهېواد شي)).

کرنيل امام :

د استاد سياف له خوا عربانو سره ډېر ښه کمونېکېشن شوی وو او مرستو يوه لويه برخه د جلال الدين حقاني د دفتر او استاد سياف د دفتر له خوا تر لاسه کېدلې او دا هغه څه وو چې مونږ ته خواشينونکي وو.

په جلسه کې د اکثره مشرانو رايه دا وه چې ”د افغان جهاد د نګرانۍ مشري بايد تل د پاکستان لاس کې وي او بل هرڅوک که دې ميدان ته را ګډيږي، نو بايد د پاکستان له لارې خپل کارونه مخ ته يوسي.“.

کرنيل امام ورپسې داسې زياتوي :

د يو اوږد ميټينګ او بحثونو وروستو ماته يوه نوې نقشه په لاس کې را وسپارل شوه.

زه د پنځوسو په شاوخوا کې نوی کمانډران ټريننګ کړم، ددغو کسانو ځانګړتياوې هم را وښودل شوې، ”دوی بايد د عصري زدکړو پر ځای ديني زدکړې ولري“. ديني زدکړې يې هم بايد د نړيوالو عصري سيسټمونو پر ځای د مدرسو او جماعتونو له لارې تر لاسه کړي وي. زمونږ داسې کسان پکار وو چې هغه بايد دينداره وي او په دې فاني دنيا غولېدونکي نه وي.

مولوي محمد نبي محمدي چې د افغاني مجاهدينو لنډرانو په منځ کې تقوا دار او پاک مجاهد وو. له پاکستان سره يې خاص مينه وه او تل به يې مونږ ته د پاکستان د بقا دعا ګانې کولې.

مولوي محمد نبي ساده او مخلص انسان وو. د هرې مرستې له پاره به مو چې پرې غږ وکړ، نو نه يې نه کوله. د مولوي محمد نبي محمدي صيب ګروپ کې يوه ځانګړتيا دا وه چې د افغانستان زيات شمېر ديني عالمان په دې ډله کې وو او د مدرسو طالبانو به هم دې خوا ته ډېره مخه کوله. هغه رنګه اشخاص چې زما پکار وو هغه مې دلته پيدا کولای شول.

په همدې دوران کې مې په يوه جلسه کې د مولوي صيب محمدي نه دهمداسې ځوانانو غوښتنه وکړه چې زه بايد هغوی ته ځانګړې روزنې ورکړم.

په افغان مجاهدينو کې يوه داسې شور او ولوله پيدا کړې وه چې د امريکا ولسمشرانو جيمی کارټر او صدر ريګن به يې تل صفتونه کول.

((يوه شپه جنرال صيب ضياالحق مونږ څو لوړرتبه نظامي افسران ماښامنۍ ته مېلمانه کړي و د ضياصيب لخوا همدا خبره وشوه چې کارټر او ريګن وايي ”افغان مجاهدين د اسلام ريښتيني ساتونکي دي“. په دې سره اول ضيا صيب او بيا ټولو حاضرينو ښه شېبه وخندل)).

مونږ ډېر کوشش وکړ چې د جمعيت اسلامي او حزب اسلامي په مشرۍ افغانستان يو سياسي حکومت جوړ کړي خو ددوی ترمنځ اختلاف، جنګونو او شخړو مونږ په يو بل فکر مجبور کړو او دا مو د ځان له پاره يوه ښه لاره وبلله چې د طالبانو ملاتړ وکړو او يوه سيمه د ځان له پاره خوندي پيدا کړو.

مولوی محمد نبي محمدي :

چارګل مې خړو اوبو دروړ

په غم شريکه ياره نيسه ګودرونه

مشاهد حسين وايی :

هغه وخت خو زموږ پلان او فکر دا وو چې په افغانستان کې يو اسلامي دولت د ګلبدين حکمتيار په مشرۍ رامينځته او له هغې وروسته منځنۍ اسيا هم فتحه کړو

ضياءالحق :

پاکستان په خپل ګاونډ کې خپل سري او د پاکستان د ارزوګانو مخالف افغانستان د زغملو وړ نه بولي.

افغانان نه شي کولای د خپل جهاد سياسي نماينده ګي وکړي.

ښاغلی خانه،

نوازشريف هم ويلي وو چې :

((ما د افغانستان سل کلنه اردو ړنګه ګړه)) او دوزخي بابر بيا داسې ويلي وو :

د نصيرالله بابر او زموږ د دريو جهادي مشرانو مخينه و اسلامي نظام د بوټو وېره / تشويش / اندېښنه He (Bhutto) told me that the Durand Line Agreement is expiring in 1993 بد نيت / مخنيوی Afghanistan Must be destabilized علت (سبب) Afghanistan will demand for its territories from Durand line to Indus river پلان بلنه (۱) I invited Gul Buddin Hikmat Yar, Ahmad Shah Mahsood, Burhanuddin Rabbani and other religious youngsters from Afghanistan موقعيت I met with them in Bala Hisar port in Peshawar روزنه (۲)، تمويلونه (۳) او (۴) تجهيزونه I gave them money and 303 rifles موخې بې ثباته کول (نا ارامول) to destabilize Afghanistan د بې ثباته (ناارامه) کولو او سوځولو پرېکړه Thus, we started “to destabilize” and “burn Afghanistan”. له روسانو لا زيات خرابول وسوځول that we burnt Afghanistan to such an extent that even former Soviet Union also burnt in it داسې کمزوري کول چې بيا په اسانه د خپل حق غوښتنه ونه شي کولی [اردو يې له مينځه يووړه]، نوازشريف پرې ښکاره وياړ وکړ now Afghanistan will never have the power to demand for the removal of the Durand line چوپړ او وياړنه That is the service I (Babar) have done for Pakistan. د شهيد محمد داود د وخت د محکمې بُغات او د اسلامي امارت وخلافت پتنګان د بابر د دې اپلتو په تړاو څه سپيناوی او ديني صبغه ورکولی شي؟ دلته خو ښکاره دين و سياست يو له بل سره غوټه خوړلې او د بابر شعوري وناشعوري چرګوړی ديوبنديان واحياء العلوم والا لا تر اوسه د اسلام د مبارک دين ترنم زمزمه کوي. دوی بايد دلته دين وسياست سره جلا وتعريف کړي.

The Rise of Taliban

Rafiq Afghan has come out with detailed arguments with his own viewpoint which appeared in weekly Takbeer of March 02, 1995 (Pp. 17-20). Resume of this article is produced here-in-under:

“The America CIA is involved in raising the Taliban through the British diplomats who have good knowledge about the people of Afghanistan against whom they had fought three wars. The British diplomats selected two Maulvis of JUI (F & S) who had strong links across the border. Beside financial assistance they were given such vehicles which were equipped with most modern communication system. After that they were noticed on regular errands to Kandahar. For one year they struggled constantly, contacted pro-Zahir commanders of Kandahar, assuring them necessary assistance, and met regularly the Maulvis of the maddrassas along the border. Then it was decided to raise the Taliban force.”

Did the US support the Taliban?

Ahmed Rashid states that the US indirectly supported the Taliban through its ally in Pakistan between 1994 and 1996 because Washington viewed the Taliban as anti-Iranian, anti-Shia and pro-Western.

ښاغلی حکمتيار او طالبي چارواکيو،

هغه نظام چې تاسې ورته د اسلام په نوم سرښندنه کوله، خو ضياءالحق پرې له کرنيل امام او نورو جنرالانو سره په نيمه شپه کې خندل او مسخرې کولې، نو شرم موږ و تاسې مذهبي دلالانو ته دی چې د مذهب په نوم مو د داسې يو ملک لپاره چې رامينځته کول د فضل الرحمان مولانا مفتي محمود ګناه ګڼله او ستر پاچا خان دا بيا د انګرېزانو دسيسه بلله، خو تر ننه موږ لا په مذهب کې نښتي يو او يوه سمه روښانه او رغنده کړنلاره مو ځانته پيدا کړه ځکه خو د پخواني ولسمشر کرزي غوندې يو زوړ دبله مار او چرسولاخان هم هم د چلتار لغماني په لمسون ورته پخپل کور کې د سولې په نوم د نظام ړنګونې هڅې شروع کړې وې او د سولې په نوم فعالانو ته يې په پاکټونو کې خلکو ته پيسې ورکولې.

شرم خو دا چې مخکېنی ولسمشر کرزی خليلزاد ته وايی چې ټرمپ ته ووايه چې :

ښاغلی مطمئن ليکي:(( د اکټوبر ۳۱ مه، ما ليکوال ته ډاکټر فيض محمد ځلاند د قاضي ګلرحمن له خولې وويل: په غونډه کې پر دې ټينګار وشو، چې اوربند وشي. خليلزاد له ګډونوالو وغوښتل چې د سولې په برخه کې له ده سره مرسته وکړي، د خدای په امانۍ وخت کې د خليلزاد لخوا د غونډې ډېرو ګډونوالو ته په پاکټونو کې پيسې هم ورکول کېدی.)).

د مطمئن په دغه کتاب کې د ولسمشر غني پر ضد د حامد کرزي د دسيسو يادونه هم شوې ده.

نظر محمد مطمئن په دې اړه ليکي:(( د ۲۰۱۹ اکټوبر ۲۹ مه، استاد محمد زمان مزمل راته وويل: نن د کرزي په کور کې تر ۳۰ پورې سياسي څېرو خليلزاد وليد، کرزي ورته وويل: نور موږ حوصله نه لرو، چې ستاسې (امريکايانو) لاسپوڅی ډاکټر غني په واک کې وي، ولسمشر ټرمپ ته ووايه، چې نور دې دا خپل لاسپوڅی در وغواړه، موږ يې نه غواړو.))

مطمئن د خپلې همدغې سرچينې په حواله وړاندې ليکي:((کله چې حامد کرزي همدا د امريکا د لاسپوڅي خبره وکړه، خپله کرزي او د ناستې ټولو ګډونوالو وخندل، ځکه له ډاکټر غني مخکې همدی « کرزی» په همدې موقف او د امريکا لاسپوڅی افغان ولسمشر و.))

د خپلې شيطانۍ لپاره يې له ملا طبقې مولوي عبدالسلام ضعيفه د ريبار په توګه کار اخېستی چې همدغسې ريباري د شهيد محمد داوود خان په وخت کې حکمتيار، رباني و مسعود او داسې نورو ته قاضي حسين احمد درملپلور هم کوله چې اخره خاتمه يې داسې وخته چې :

قاضي حسين احمد د امريکا سفير ته :

زه ستاسې ملګری يم ستاسې پر ضد څرګندونې د عامو خلکو ارامولو لپاره دی.

His comments came a day after former political advisor to US Embassy Amanullah Khan claimed in his book that the former JI chief had assured the then US envoy that his anti-American comments were only for public consumption.

خپله د امريکا ملګری، خو موږ ته يې روسان او امريکا د اشغالګرو په نوم پلمه کړي وو. حال دا چې له همدې دوی دواړو سره ان لا دا چې د چين سره يې هم پخه يارانه وه.

په درنښت

سيد حسين پاچا

عمران خان غواړي افغانستان ته پاکستانۍ بشري ‘قوه’ واستوي (pashtovoa.com)

د افغان دولت له ړنګېدو وروسته عمران خان له ای ايس ای مننه کړې: ولې؟ | خبریال (khabarial.com)

عمران خان افغانستان ته د «پاکستاني متخصيصينو» د استولو اعلان وکړ – تاند (taand.com)

نظر محمد مطمئن: خليلزاد د کرزي کور کې د سولې فعالانو ته په پاکټونو کې پيسې ورکولې – تاند (taand.com)