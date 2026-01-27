Kraftig fall i Afghanistans eksport i desember 2025: Handelsruter rammet av grenstestenginger

En fersk rapport fra Verdensbanken viser at Afghanistans eksport falt drastisk i slutten av 2025. Hovedårsaken er politisk ustabilitet og stengte grenseoverganger mot Pakistan, noe som har tvunget eksportører til å finne alternative, men mer krevende ruter.

Eksporten stuper

Afghanistans eksportinntekter sank til 162 millioner dollar i desember 2025. Dette utgjør en nedgang på 25 prosent sammenlignet med måneden før, og et fall på 15 prosent mot samme periode i 2024.

Den negative trenden knyttes direkte til Pakistans beslutning om å stenge viktige grenseoverganger. Dette har skapt store flaskehalser for tradisjonelle handelsruter og ført til betydelige forsinkelser. Som en reaksjon har afghanske eksportører forsøkt å omdirigere varestrømmen mot India og Sentral-Asia, men logistiske utfordringer har gjort at dette ikke har veid opp for tapet av det pakistanske markedet.

India overtar som hovedmarked

Til tross for den generelle nedgangen, har India befestet sin posisjon som Afghanistans viktigste handelspartner. I desember sto India for hele 61,2 prosent av den totale afghanske eksporten. Dette markerer et tydelig skifte i regionens handelsdynamikk, der avhengigheten av pakistanske havner og markeder reduseres til fordel for østlige og nordlige naboer.

Import og innenlandsk etterspørsel

Mens eksporten sviktet, forble importen robust. Afghanistan importerte varer for 1,2 milliarder dollar i desember – en økning på 5 prosent fra både november og året før.

Hvorfor øker importen? Verdensbanken peker på en vedvarende innenlandsk etterspørsel, delvis drevet av den massive strømmen av hjemvendte flyktninger (returnees) som trenger mat og basisvarer.

Valutastabilitet og statsinntekter

Til tross for handelsunderskuddet, viser den afghanske valutaen (AFN) en overraskende styrke:

Valutakurs: Afghani styrket seg med 0,4 prosent mot den amerikanske dollaren i desember. Ser man året under ett, har valutaen styrket seg med hele 5,8 prosent , noe som tyder på en viss grad av kontroll i det lokale finansmarkedet.

Skatteinntekter: Statens inntekter nådde 24,1 milliarder AFN (ca. 363,1 millioner dollar) i desember. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med desember året før, noe som indikerer en mer effektiv, om enn streng, skatteinnkreving under de nåværende myndighetene.

Oppsummering av nøkkeltall (Desember 2025):

Kategori Verdi Endring (Måned-til-måned) Endring (År-til-år) Eksport $162 mill. -25% -15% Import $1,2 mrd. +5% +5% Statsinntekter AFN 24,1 mrd. +2,9% +18% Valuta (AFN) – +0,4% +5,8%

