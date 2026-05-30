Canada og Kina styrker forbindelsene etter høynivåsamtaler

Canadas statsminister Mark Carney uttalte at forholdet mellom Canada og Kina er på vei mot et mer stabilt og konstruktivt grunnlag etter høynivåsamtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi, som besøker Canada for første gang på nesten et tiår.

Carney opplyste at samtalene var sentrert rundt utvidelse av samarbeidet og etablering av nye muligheter for dialog, og beskrev dem som en videreføring av fremgangen som ble oppnådd under hans besøk til Kina tidligere i år. Han understreket at begge parter arbeider for å styrke de bilaterale forbindelsene til tross for vedvarende uenigheter om en rekke sensitive spørsmål.

Wangs tretagers besøk omfattet møter med høytstående canadiske tjenestemenn og drøftinger av et bredt spekter av temaer, herunder handel, diplomatiske relasjoner og regionale anliggender. I henhold til Canadas utenriksdepartement behandlet de to partene også konsulære saker, bekymringer knyttet til utenlandsk innblanding, anklager om tvangsarbeid samt menneskerettighetsspørsmål.

Begge land ble enige om å institusjonalisere årlige utenriksministermøter gjennom en høynivå diplomatisk og strategisk dialogmekanisme – et tiltak som ifølge tjenestemenn kan bidra til å forbedre kommunikasjonen og håndtere uenigheter på en mer effektiv måte.

Forholdet mellom Canada og Kina har vært gjenstand for betydelige spenninger de seneste årene, som følge av blant annet handelsbegrensninger, anklager om politisk innblanding, pågripelse av statsborgere fra begge land og bredere geopolitiske motsetninger. De diplomatiske forbindelsene mellom Ottawa og Beijing ble kraftig svekket i kjølvannet av arrestasjonen av en høytstående kinesisk teknologisjef i Canada i 2018.

Kina er fortsatt en av Canadas største handelspartnere, og næringslivet i begge land har vedvarende tatt til orde for økt økonomisk samarbeid til tross for politiske konflikter. Analytikere hevder at bestrebelsene på å stabilisere forholdet gjenspeiler en voksende erkjennelse i begge hovedsteder av viktigheten av å opprettholde dialog i et stadig mer komplekst globalt landskap.

Samtalene finner også sted i en periode der Kina søker å intensivere sitt engasjement med vestlige land, samtidig som landet møter strategisk konkurranse fra USA og dets allierte. Canada på sin side har måttet balansere sine økonomiske forbindelser med Beijing mot sikkerhetshensyn og forpliktelser overfor sine partnere i Indo-Stillehavsregionen.

Selv om det gjenstår betydelige ulikheter, beskrev tjenestemenn fra begge land de seneste forhandlingene som et skritt i retning av å gjenoppbygge kommunikasjonskanaler og redusere spenningene gjennom regelmessig diplomatisk samkvem.

Donate Here