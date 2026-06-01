Pakistans aggresjon mot Afghanistan:

Strategiske, historiske og nasjonale perspektiver

Innledning

Pakistans gjentatte militære angrep på afghansk territorium deriblant bombetokter mot sivile boligstrøk, sykehus og utdanningsinstitusjoner har nådd et stadium der emosjonelle fordømmelser og patriotiske erklæringer ikke lenger er tilstrekkelige responsmidler. En vitenskapelig, historisk og geopolitisk analyse er nødvendig for å forstå konfliktens dypere røtter, strukturelle drivkrefter og mulige løsningsbaner, sett i lys av Afghanistans nasjonale interesser.

Forholdet mellom Afghanistan og Pakistan er ikke en bilateral konflikt av nyere dato. Det er tvert imot et produkt av kolonitidens grensedragninger, stormaktspolitikkens instrumentalisering av regionen og en systematisk pakistansk strategi for å opprettholde strategisk dybde på afghansk bekostning. En analyse som ignorerer disse strukturelle faktorene, vil uunngåelig bli overfladisk.

1. Historisk bakgrunn: Durand-linjen og grunnlaget for konflikt

Den afghansk-pakistanske spenningen har sine røtter i den britiske kolonimaktens grensepolitikk. Durand-linjen, trukket opp i 1893 av den britiske diplomat Sir Mortimer Durand under press mot det afghanske emiratet, delte det pashtunske folket og andre etniske grupper på tvers av en kunstig statsgrense. Afghanistan anerkjente aldri denne linjen som en permanent, folkerettslig bindende grense etter Pakistans uavhengighet i 1947. Det afghanske parlamentet stemte mot Pakistans opptak i FN i 1947, delvis nettopp på grunn av grensespørsmålet et historisk faktum som fortsatt preger bilaterale relasjoner.

Etter Pakistans opprettelse valgte Kabul å reise kravet om Pashtunistan en selvstendig stat eller sammenslutning for pashtunere på begge sider av Durand-linjen. Pakistan oppfattet dette som en eksistensiell trussel. Islamabad responderte med å støtte destabiliserende krefter inne i Afghanistan for å forhindre at en sterk, uavhengig afghansk stat kunne true pakistansk territoriell integritet. Denne logikken har ifølge en rekke statsvitenskap-akademikere, blant andre Barnett Rubin (Columbia University) og Ahmed Rashid, vært en sentral drivkraft bak ISIs (Inter-Services Intelligence) involvering i afghanske interne anliggender siden 1970-tallet.

2. Den strategiske dybde-doktrinen og dens konsekvenser

Pakistans militærapparat, særlig hæren og ISI, har siden Zia ul-Haqs regime (1977–1988) operert ut fra doktrinen om “strategisk dybde” (strategic depth). Denne doktrinen innebærer at Pakistan i tilfelle en storstilt militær konfrontasjon med India trenger Afghanistan som et bakre operasjonsrom og at et vennligsinnet, gjerne islamistisk, regime i Kabul er en strategisk nødvendighet. Pakistan vil med andre ord ikke at Afghanistan utvikler seg til en stabil, suverén nasjonalstat med sterke institusjoner og nære bånd til India.

Konsekvensene av denne doktrinen er veldokumenterte: Pakistans støtte til mujahedin-grupper under den sovjetiske invasjonen (1979–1989), finansiert og koordinert gjennom ISI med amerikansk og saudiarabisk kapital, skapte infrastruktur for islamistiske nettverk som Pakistan siden har brukt instrumentelt. Da Taliban oppstod på begynnelsen av 1990-tallet i Kandahar-regionen, mottok de avgjørende støtte fra Pakistan, noe som er grundig dokumentert i forskning fra blant annet International Crisis Group og akademikeren Gilles Dorronsoro.

Denne strukturelle asymmetrien der Pakistan aktivt undergraver afghansk statsbygging for å bevare sin strategiske innflytelse er selve ryggraden i den pågående konflikten. Det er ikke en konflikt mellom likeverdige parter, men en del av en bevisst hegemonisk strategi.

3. Pakistans flerlags påvirkningsstrategi: En politologisk analyse

Pakistans innflytelse i Afghanistan opererer på flere nivåer som kan analyseres i rammen av teorier om indirekte makt (soft power) og tvangsdiplomati (coercive diplomacy):

Militær og paramilitær innflytelse: Pakistan har gjennom tiår understøttet væpnede grupper inne i Afghanistan fra Burhanuddin Rabani, Ahmad Shah Masoud, Hekmatyars Hezb-e Islami til Taliban-bevegelsen. ISIs doble spill, der man offentlig erklærer å bekjempe terrorisme mens man privat støtter militante nettverk, er beskrevet i detalj i den amerikanske Kongressens rapporter og i vitnesbyrd fra tidligere CIA-direktører.

Institusjonell infiltrasjon: Pakistan har over tiår bygget nettverk av innflytelse i afghanske utdanningsinstitusjoner, religiøse madrasaer og statsbyråkrati. Rekruttering via pakistansk-finansierte madrasaer langs grensen har bidratt til ideologisk påvirkning på en hel generasjon afghanske ungdommer.

Informasjonskrig og narrativ kontroll: Pakistan har systematisk forsøkt å posisjonere Afghanistan som en failed state og kilde til regional destabilisering i internasjonale fora. Dette narrativet tjener dobbelt formål: det reduserer Afghanistans diplomatiske troverdighet og rettferdiggjør pakistanske «sikkerhetstiltak» overfor omverdenen.

Økonomisk avhengighet: Afghanistand har vært strukturelt avhengig av pakistanske transittruter for handel. Dette gir Pakistan et kraftig pressmiddel som gjentatte ganger er blitt brukt til å presse Kabul til ettergivenhet i politiske spørsmål.

4. Internasjonal isolasjon som strukturell svakhet

Afghanistans evne til å møte pakistansk aggresjon med effektive mottiltak begrenses fundamentalt av landets internasjonale isolasjon. Etter Talibans maktovertagelse i august 2021 mistet Afghanistan formell diplomatisk anerkjennelse fra samtlige verdenssamfunnets aktører. Ingen stat har per i dag anerkjent Taliban-regimet de jure. Dette har dramatiske konsekvenser for statens handlekraft.

I realistisk teori (Morgenthau, Waltz) er statsmakt en funksjon av materielle ressurser, geografisk posisjon, befolkningens størrelse og kvalitet, militær kapasitet og diplomatisk innflytelse. Afghanistan scorer svakt på de fleste av disse dimensjonene i dag – ikke fordi landet mangler potensial, men fordi tiår med krig, ekstern inngripen og intern fragmentering har erodert statskapasiteten.

Liberal institusjonalisme (Keohane, Nye) peker på at internasjonale institusjoner og multilaterale nettverk kan gi svakere stater handlingsrom som rå maktbalanse ikke tillater. Afghanistan mangler i dag tilgang til disse mekanismene. Uten FN-sete med full representasjon, uten fungerende bilaterale avtaler og uten tilgang til internasjonale finansieringsinstitusjoner, er mulighetene for effektivt diplomati ekstremt begrenset.

5. Den trikotomiske krisen: En strukturell analyse av Afghanistans innenrikspolitiske landskap

Afghanistan befinner seg i dag fanget mellom tre destruktive krefter som gjensidig forsterker landets svakhet:

Den første kraft er Pakistans vedvarende destabiliseringsstrategi, som beskrevet ovenfor. Denne er ikke reaktiv, men proaktiv og strukturell den er et uttrykk for Pakistans strategiske rasjonalitet sett fra Islamabads perspektiv.

Den andre kraft er den afghanske opposisjonens og eksilpolitikkens fragmentering. Mange av aktørene i dette rommet inkludert tidligere makthavere, krigsherrer og selvutnevnte representanter er kompromittert av korrupsjon, krigsforbrytelser og instrumentell avhengighet av utenlandske makter. Disse aktørene er ikke nødvendigvis bærere av afghanske nasjonale interesser; de er ofte bærere av personlige eller faktiske interesser som sammenfaller med fremmede makter.

Den tredje kraft er Talibans styre, som kombinerer intern autoritarisme med ekstern isolasjon. Beslutningsprosessene er lukket, uforutsigbare og ignorerer både befolkningens behov og internasjonal folkerett. Frauenundertrykkelse, utestengelse av jenter fra utdanning og systematisk eliminasjon av sivilt samfunn har ikke bare moralske kostnader de har konkrete geopolitiske kostnader i form av økt isolasjon, redusert bistand og svekket statlig legitimitet.

Denne trikotomien eksternt press, intern opposisjonsfragmentering og autoritær styringssvikt skaper en selvforsterkende spiral av svakhet som Pakistan utnytter.

6. Analytisk vurdering av Afghanistans strategiske muligheter

Til tross for de ovennevnte strukturelle begrensningene, er Afghanistan ikke uten handlingsrom. En realistisk analyse av Afghanistandets strategiske ressurser gir følgende mulighetsvindu:

Geografisk og ressursmessig potensial: Afghanistan besitter anslåtte mineralreserver verdt over 1 billion USD (US Geological Survey, 2010), inkludert litium, kobber, jernmalm og sjeldne jordarter som er kritiske for grønn teknologi. Disse ressursene gjør Afghanistan strategisk interessant for Kina, Russland, India og Gulfstatene noe som potensielt kan brytes ut av isolasjon gjennom selektiv ressursdiplomati.

Geografisk posisjon som transittkorridor: Afghanistan er hjørnestenen i regionale konnektivitetsprosjekter som TAPI-gassrørledningen (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India), CASA-1000-elektrisitetsprosjektet og den historiske Silkeveien. En afghansk ledelse som aktivt engasjerer seg i disse prosjektene, kan gradvis øke sin regionale relevans og redusere avhengigheten av pakistanske transittruter.

Regional balansepolitikk: Afghanistan grenser til seks stater: Pakistan, Iran, Kina, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan. India, til tross for ikke å ha felles grense, er en viktig regional aktør. Ingen av disse statene ønsker pakistansk dominans over Afghanistan. India, Iran og de sentralasiatiske republikkene har alle strategiske interesser i et stabilt, uavhengig Afghanistan. En afghansk ledelse som aktivt spiller på disse interessemotsetningene, kan skape diplomatisk motpresse mot Pakistan.

Folkerettslige instrumenter: Pakistans gjentatte bombeangrep mot afghansk territorium er potensielt i strid med FN-paktens artikkel 2(4) om forbud mot bruk av makt mot en annen stats territorielle integritet. Selv om Taliban-regimet mangler formell anerkjennelse, kan afghanske interesseorganisasjoner og fremtidige representative myndigheter forfølge dette sporbart i internasjonale organer.

7. Veien fremover: Betingelser for afghansk statlig gjenreising

Basert på den foregående analysen kan følgende betingelser identifiseres som nødvendige (om ikke tilstrekkelige) for en afghansk nasjonalstatlig gjenreising:

Intern legitimitet og inkluderende styring: Ingen ekstern strategi kan kompensere for mangelen på intern legitimitet. Et regime som ekskluderer halvparten av befolkningen (kvinner) fra utdanning, arbeid og deltakelse, undergraver sin egen kapasitet til statsbygging. Legitim styring er ikke bare en verdinorm det er en strategisk nødvendighet.

Nasjonal konsensus og eliteintegrasjon: Fragmenteringen av den afghanske politiske eliten er en av Pakistans viktigste strategiske ressurser. En prosess for nasjonal forsoning og elitekonsensus selv under svært begrenset handlingsrom er en forutsetning for å gjenbygge statlig kapasitet.

Pragmatisk utenrikspolitisk reorientering: Afghanistan trenger en utenrikspolitikk basert på aktiv nøytralitet, regionale engasjementer og balansering av stormaktsinteresser heller enn ideologisk rigiditet. Forholdet til Kina, Iran, India og Gulfstatene bør utvikles på basis av konkrete interesser.

Internasjonal re-engasjement gjennom pragmatisme: Det internasjonale samfunnet har hverken evne eller vilje til å ignorere Afghanistan i det lange løp enten på grunn av flyktningkrisens regionale effekter, narkotikaeksport, regional ustabilitet eller humanitære katastrofer. En afghansk ledelse som viser pragmatisk vilje til å møte internasjonale minimumskrav særlig på menneskerettsfeltet kan gradvis gjenoppta diplomatiske forbindelser.

Konklusjon

Pakistans aggresjon mot Afghanistan er ikke et isolert fenomen. Det er et uttrykk for en strukturell, langsiktig strategi forankret i pakistansk militærdoktrine, regionalt hegemonibegjær og instrumentell bruk av islamistiske nettverk. Analysen viser at Afghanistandets svakhet ikke er naturlig eller uunngåelig den er konstruert gjennom tiår av bevisst pakistansk destabiliseringspolitikk i kombinasjon med intern uenighet og svak statsbygging.

Likevel er ikke situasjonen uten muligheter. Geografisk posisjon, naturressurser, regional geopolitisk dynamikk og folkerettslige instrumenter representerer reelle handlingsrom forutsatt at det finnes politisk vilje, intern konsensus og strategisk kompetanse til å utnytte dem.

De siste femti år med afghansk politisk erfaring viser at landet har overlevd langt verre stormkast enn det nåværende. Men overlevelse er ikke nok. Målet må være suverénitet, statlig kapasitet og nasjonal verdighet fundamentert ikke i nostalgi eller slagord, men i vitenskapelig analyse, strategisk realisme og ubrytelig nasjonal vilje.

Kilder og referanser

