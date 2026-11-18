Afghanistans økonomi er anslått å vokse med 3 prosent i 2026, hovedsakelig drevet av en sterk innhøsting, men fallende inntekter, matusikkerhet og forverrede vannmangel fortsetter å undergrave levestandarden, opplyste Verdensbanken.

I sin siste Afghanistan Development Update, publisert 18. november, sa Verdensbanken at den økonomiske veksten fortsatt vil være utilstrekkelig til å forbedre forholdene for vanlige husholdninger. Produksjonen per person er anslått å falle med 3,3 prosent i 2026, noe som markerer det tredje påfølgende året med nedgang, ettersom befolkningsveksten på 6,6 prosent overgår den økonomiske ekspansjonen. Misforholdet mellom vekst på toppnivå og produksjon per innbygger understreker et sentralt paradoks i Afghanistans gjenoppretting: økonomien kan vokse, men den gjennomsnittlige afghaneren blir fattigere.

Rapporten fremhever økende press på husholdningenes kjøpekraft til tross for forbedret landbruksproduksjon. I september fant dagarbeidere 14 prosent færre arbeidsdager enn året før, mens deres ukentlige inntekt kunne kjøpe 27 prosent mindre hvetemel. Denne kombinasjonen av reduserte sysselsettingsmuligheter og svekket reallønn har etterlatt mange familier ute av stand til å dekke grunnleggende behov, og tvunget dem til å kutte ned på mat og andre nødvendigheter.

Anslagsvis 15,9 millioner mennesker sto overfor akutt matusikkerhet i Afghanistan i september og oktober 2026, ifølge Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Dette representerer nesten en tredjedel av befolkningen. IPC har også advart om at situasjonen kan forverres i løpet av vinterens knapphetssesong, med 19,2 millioner mennesker anslått å stå overfor krisenivå eller verre matusikkerhet mellom november 2026 og april 2027. Knapphetssesongen, når matlagrene fra innhøstingen tømmes og prisene vanligvis stiger, representerer en spesielt farlig periode for sårbare husholdninger, og den anslåtte økningen på over 3 millioner mennesker som står overfor krisenivå av sult understreker hvor skjør den nåværende gjenopprettingen er.

Verdensbanken pekte også på vedvarende svakheter i offentlige investeringer og internasjonal handel. Innenlandske inntekter økte med 10,2 prosent i første halvdel av 2026, støttet av høyere skatte- og ikke-skatteinntekter, men kapitalutgiftene er anslått å forbli på bare 1,3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i løpet av regnskapsåret. Dette lave nivået av offentlige investeringer begrenser regjeringens evne til å bygge infrastruktur, skape arbeidsplasser og stimulere bredere økonomisk aktivitet, og reiser spørsmål om bærekraften i veksten som primært drives av landbruket.

Handelsforstyrrelser har forsterket disse utfordringene. Med grensen til Pakistan stengt kommer omtrent 97 prosent av Afghanistans import nå inn gjennom Sentral-Asia og Iran. Dette skiftet har økt transportkostnadene og leveringstidene, noe som gjør importerte varer dyrere for forbrukerne og øker innsatskostnadene for bedrifter. Samtidig falt eksporten med 15,1 prosent mellom april og september sammenlignet med samme periode i 2025, noe som gjenspeiler både stengningen av tradisjonelle handelsruter og svakere ekstern etterspørsel.

Vannmangel representerer en annen stor trussel mot Afghanistans økonomiske og sosiale stabilitet. Verdensbanken anslår at landet har tapt i gjennomsnitt 4,9 milliarder kubikkmeter ferskvannsreserver årlig siden 2003. I Kabul blir grunnvann utvunnet med nesten fire ganger den hastigheten naturens ressurser fornyes med, et tempo som åpenbart er uholdbart og utgjør langsiktige risikoer for hovedstadens vannforsyning. Utarming av akviferer øker også kostnadene ved å få tilgang til vann, ettersom brønner må bores dypere og pumping krever mer energi.

Rapporten sa at problemet truer både urbane vannforsyninger og rurale livsgrunnlag. Landbruket står for 46 prosent av sysselsettingen i Afghanistan og forbruker omtrent 95 prosent av landets vannuttak. Denne sterke avhengigheten av vann for landbruksproduksjon betyr at vannmangel direkte oversettes til trusler mot sysselsetting, matvaresikkerhet og rurale inntekter. Forbedret irrigasjonseffektivitet og innføring av vannteknologi kan bidra til å redusere presset på knappe vannressurser, men slike tiltak krever investeringer og teknisk kapasitet som for tiden er mangelvare.

Det økonomiske utsiktene anslår vekst på 3,3 prosent i 2027 og 3,5 prosent i 2028. Men selv om disse prognosene materialiseres, forventes produksjonen per person å forbli rundt 7 prosent under nivået fra 2024 innen 2028. Dette betyr at den gjennomsnittlige afghanske husholdningen, med dagens trender, vil være betydelig dårligere stilt ved slutten av prognoseperioden enn ved begynnelsen, til tross for positive veksttall på toppnivå.

Verdensbanken advarte om at dårlige innhøstinger, ytterligere handelsforstyrrelser, ytterligere store tilbakevendinger av afghanere og dypere kutt i internasjonal bistand kan svekke gjenopprettingen. Hver av disse risikoene er sammenkoblet: retur av flyktninger belaster allerede begrensede ressurser, reduksjoner i bistand kutter livliner for sårbare befolkninger, og handelsforstyrrelser øker prisene og reduserer inntektene. En kombinasjon av disse faktorene kan presse økonomien inn i kontraksjon og forverre den humanitære krisen.

Den anbefalte å forbedre handelsruter, utvide sysselsettingsmuligheter i områder som mottar tilbakevendte og gjenopprette tilgang til utdanning og sysselsetting for kvinner og jenter. Den oppfordret også til å reparere irrigasjonssystemer, gjenopprette vann- og sanitærtjenester og beskytte grunnvannsreserver. Disse anbefalingene gjenspeiler en erkjennelse av at Afghanistans økonomiske utfordringer ikke kan løses gjennom makroøkonomisk politikk alene, men krever målrettede investeringer i infrastruktur, menneskelig kapital og miljømessig bærekraft.

Funnene understreker gapet mellom Afghanistans beskjedne økonomiske vekst og levekårene til millioner av mennesker som sliter med fallende kjøpekraft, begrenset sysselsetting og økende miljøpress. De fremhever også behovet for en helhetlig tilnærming som adresserer både umiddelbare humanitære behov og de langsiktige strukturelle utfordringene den afghanske økonomien står overfor. Uten en slik tilnærming vil avstanden mellom vekst og velvære sannsynligvis vedvare, og etterlate millioner av afghanere fanget i fattigdom og sårbarhet selv når økonomien fortsetter å vokse.