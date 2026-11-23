En snøleopard har drept 22 sauer og geiter i Badakhshan-provinsen i det nordøstlige Afghanistan, noe som har fått den berørte husdyreieren til å søke hjelp og kompensasjon fra myndighetene.

Ifølge tjenestemenn fra provinsdepartementet for landbruk, irrigasjon og husdyrhold skjedde angrepet rundt klokken 06.00 søndag i landsbyen Wargand Payan i Wakhan-distriktet. Kikaus Taksari, departementets generaldirektør for planlegging og programkoordinering, sa mandag at 15 sauer og sju geiter som tilhørte en lokal innbygger ved navn Shanba, ble drept.

Taksari sa at departementet mottok en rapport om hendelsen fra administrasjonen for Wakhan nasjonalpark. Han la til at snøleoparder er ville rovdyr som lever i fjellområder, og at de kan nærme seg husdyrbosetninger på grunn av faktorer som mangel på naturlig byttedyr og sult. Han pekte også på utilstrekkelig beskyttelse av husdyrinngjerdinger som en mulig faktor som øker risikoen for angrep.

Eieren av de døde dyrene har bedt myndighetene om å undersøke hendelsen og hjelpe ham med å kompensere for de økonomiske tapene. Angrepet understreker den vedvarende utfordringen med konflikt mellom mennesker og dyreliv i Wakhan, et av Afghanistans viktigste leveområder for snøleoparden. Tidligere rapporter i lokale medier har dokumentert lignende angrep i distriktet, der innbyggere har rapportert betydelige tap av sauer og geiter og bedt om økonomisk bistand.

En studie fra 2023 publisert i Snow Leopard Reports dokumenterte sju hendelser der snøleoparder tok seg inn i husdyrinngjerdinger i Badakhshan, inkludert flere tilfeller i Wakhan. Forskerne sa at slike angrep kan føre til betydelige tap for gjetterfamilier og skape risiko for rovdyrenes overlevelse når lokalsamfunn gjengjelder angrepene.

Naturvernforskning peker på nedgang i ville byttedyr, husdyr som trenger inn i dyrelivets leveområder og gjengjeldelsesdrap som store trusler mot snøleoparden i Afghanistan. Bedre beskyttelse av husdyrinngjerdinger og tiltak for å redusere tapene for lokale gjetere er blant tilnærmingene som anbefales for å begrense konflikten mellom lokalsamfunn og dyreliv.

Snøleoparden er en beskyttet fjellart som finnes i deler av Sentral- og Sør-Asia. Wakhan-korridoren i Afghanistan regnes som et viktig leveområde for dyret, som er truet av press på leveområdene, nedgang i byttedyrbestander og konflikt mellom mennesker og dyreliv. Den siste hendelsen understreker behovet for fortsatt innsats for å balansere beskyttelse av husdyr og levebrød med bevaring av en av regionens mest sårbare ville rovdyr.