Barneekteskap er fortsatt en alvorlig sosial og menneskerettighetsutfordring i Afghanistan, der fattigdom, begrenset utdanning for jenter og økonomiske vanskeligheter driver praksisen, ifølge tilgjengelige nasjonale og internasjonale data. I anledning den første internasjonale dagen mot barneekteskap, tidlig ekteskap og tvangsekteskap 27. november – en dag FNs generalforsamling vedtok i september 2026 belyser nye rapporter vedvarende risikoer for afghanske jenter.

Nasjonale data viser at 28,7 prosent av afghanske kvinner i alderen 20–24 år ble gift før de fylte 18. En rapport fra det britiske utenriksdepartementet, publisert i mai 2026, knyttet familiers økonomiske vanskeligheter til praksisen og viste at antallet rapporterte tilfeller av barneekteskap i Afghanistan økte fra 323 i 2024 til 746 i 2025. En rapport fra ACAPS fra oktober 2026 identifiserte også barneekteskap, tidlig ekteskap og tvangsekteskap som en alvorlig bekymring for barns beskyttelse. Praksisen rammet omtrent halvparten av jentene og en fjerdedel av guttene i lokalsamfunnene som ble vurdert. Tallene gjelder de undersøkte lokalsamfunnene og bør ikke tolkes som et uttrykk for forekomsten av barneekteskap i hele Afghanistan.

Utdanning og husholdningens økonomi har klar sammenheng med tidlig ekteskap. Ifølge Child Marriage Data Portal ble 35,2 prosent av afghanske jenter og kvinner i alderen 20–24 år uten formell utdanning gift før de fylte 18, sammenlignet med 15,3 prosent blant dem som hadde fullført videregående utdanning eller høyere. Andelen var 43,6 prosent i den fattigste økonomiske gruppen, mot 17,5 prosent i den rikeste.

Konsekvensene strekker seg utover tapt skolegang. Jenter som gifter seg før de fyller 18, står overfor økt risiko for fysiske og psykiske helseproblemer, tidlig graviditet og redusert beslutningsmyndighet over eget liv. Portalen rapporterer at 54,7 prosent av kvinnene som giftet seg før de fylte 18, fødte barn før de nådde denne alderen, sammenlignet med 2,2 prosent blant dem som giftet seg ved 18 års alder eller senere.

Globalt er barneekteskap fortsatt en stor menneskerettighetsutfordring. FN-tall viser at omtrent 12 millioner jenter gifter seg før de fyller 18 hvert år, mens rundt 650 millioner kvinner og jenter verden over ble gift i barndommen. FN har advart om at dagens nedgangstakt, til tross for fremgang, ikke er tilstrekkelig for å nå målet om å avskaffe praksisen innen 2030, og at de globale innsatsene må styrkes betydelig.

I Afghanistan krever håndteringen av barneekteskap tiltak utover juridiske forbud. Å redusere fattigdom, gi økonomisk bistand til sårbare familier, sikre jenters tilgang til utdanning, forbedre helsetjenester og styrke sosiale og juridiske beskyttelsesmekanismer kan alle spille en viktig rolle for å redusere tidlig ekteskap og trygge jenters fremtid.