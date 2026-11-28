Kabul, Afghanistan — En kraftig eksplosjon fant sted lørdag ved siden av en ungdomsskole («Shagay» ungdomsskole) i et hus i Andar Seer-området i Afghanistans østlige Kunar-provins. Minst 10 elever ble drept og 110 andre såret. Hendelsen fant sted rundt klokken ti om morgenen (afghansk tid) i utkanten av Asadabad by.

Abdul Matin Qani, talsmann for Innenriksministeriet, sa i et innlegg på X (tidligere Twitter) at foreløpige undersøkelser indikerte at eksplosjonen skjedde på et lagringssted for eksplosiver som tilhørte gruveselskaper, på grunn av «uaktsomhet og mangel på forsiktighet». Mawlawi Sami-ul-Haq Haq Bayan, leder for informasjon og kultur i Kunar, kom med lignende uttalelser og la til at lagringsstedet var i en boligbygning ved siden av skolen, der materialer som var forberedt for gruvesprengninger kan ha blitt oppbevart.

Ulike tall for drepte og sårede

Tallene for drepte og sårede som offisielle kilder oppgir, er ikke samstemte. Abdul Matin Qani kunngjorde at 10 var drept og 110 såret, mens Mawlawi Dad, leder for provinssykehuset i Kunar, og lederen for informasjon og kultur i Kunar begge fortalte Pajhwok og BBC at 7 elever ble drept og 97 andre såret. Ifølge Haq Bayan ble fire av de sårede overført til regionsykehuset i Jalalabad, og resten er under behandling i Kunar.

Offisielle kilder understreket at disse tallene er foreløpige og kan endre seg etter hvert som mer informasjon samles inn. Ifølge rapporter er opptil 15 av de sårede fortsatt innlagt på sykehus, mens andre er utskrevet etter behandling.

Sterke beretninger fra personer nær åstedet

Beboere nær åstedet beskrev de grusomme scenene fra eksplosjonen. Noor Rahman, hvis hus ligger ved siden av skolen, fortalte et nyhetsbyrå: «Jeg løp rett inn i støvet; våre egne barn var der. Jeg gikk inn i et rom der det var skrik og gråt. Jeg så hånden til niesen min, jeg ristet i den. Jeg løp bort, fjernet mursteinene og dro henne ut, sammen med de andre sårede.»

Haji Sulaiman, hvis sønn ble såret i eksplosjonen, sa at han var på vei mot butikken sin da han hørte og så eksplosjonen. «Biter av tre og menneskekjøtt fløy i alle retninger,» sa han, og la til at da han nådde skolen, «så jeg barn, noen døde, andre dekket av blod, og noen hadde kollapset fra takene over; veggene var borte, og ingenting av skolen var igjen.»

Gruvedrift i Kunar og mangler ved sikkerheten

Kunar-provinsen, som grenser til Pakistan, er anerkjent som et av Afghanistans viktige gruveområder, og utvinningen av edelstener der har økt. Afghanistan er rikt på råmaterialer som jern, kobber, bly, sink, gull, kull og edelstener, men sikkerhetsstandardene i gruveselskapene er ofte lave, noe som fører til ulykker.

Talsmannen for Innenriksministeriet kalte årsaken til hendelsen «uaktsomhet og mangel på forsiktighet», men har ennå ikke sagt om de ansvarlige for lagringsstedet er arrestert, og har heller ikke gitt flere detaljer om den nøyaktige omfanget av skadene. Etterforskningsteam fra Kunar-provinsen har nådd området, og undersøkelsene pågår.

Politiske og sikkerhetsmessige sider ved hendelsen

Det finnes ulike framstillinger mellom Taliban-regjeringen og pakistanske kilder når det gjelder årsaken til hendelsen. Afghanistan International rapporterte at en pakistansk regjeringskilde hevdet at huset der eksplosjonen skjedde. Lokale innbyggere i Asadabad fortalte også nyhetsbyrået at de hadde hørt lyden av et fly før eksplosjonen.

Minnet om august-hendelsen i Kabul

Denne hendelsen kommer i kjølvannet av en lignende hendelse i august i år. I august 2026 ble 42 barn såret i et håndgranatangrep foran et utdanningssenter i Dasht-e-Barchi-området i vestlige Kabul. Barna var mellom 9 og 14 år gamle. FNs barnefond (UNICEF) uttrykte den gang bekymring over hendelsen og krevde en etterforskning.

Dagens hendelse i Kunar har nok en gang reist bekymring for barns sikkerhet og reguleringen av gruvesektoren i Afghanistan, et land som er herjet av krig.