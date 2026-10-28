Flere pakistanske soldater drept og såret i gjengjeldelsesangrep i Paktika: Afghansk forsvarsdepartement

Afghanistans forsvarsdepartement opplyser at afghanske styrker gjennomførte gjengjeldelsesangrep mot pakistanske militære stillinger i Paktika-provinsen, og påførte tap og store skader etter at pakistanske styrker utførte droneangrep mot afghansk territorium.

Pakistanske droneangrep

I en uttalelse opplyste forsvarsdepartementet i Det islamske emiratet at pakistanske styrker gjennomførte fire droneangrep mot Angoor Adda-basaren, kommisærens kontor og nærliggende sikkerhetsinstallasjoner rundt klokken 13.00 mandag. Departementet karakteriserte angrepene som et uprovosert angrep på afghansk jord.

Afghansk gjengjeldelse

Ifølge departementet svarte afghanske forsvars- og sikkerhetsstyrker med å rette angrep mot en nærliggende pakistansk militærbase og utposter, og påførte pakistanske fasiliteter store skader. Departementet rapporterte at flere pakistanske soldater ble drept eller såret i gjengjeldelsesangrepene, mens ingen afghanske tap ble rapportert i hendelsen.

Departementet anklaget pakistanske styrker for å ha startet angrepene og beskrev den afghanske responsen som en handling av selvforsvar og beskyttelse av landets territorium.

Kraftige sammenstøt nær Angoor Ada

Kraftige sammenstøt mellom afghanske og pakistanske styrker ble rapportert i Paktika-provinsen nær Angoor Ada-grenseområdet tirsdag, der begge sider angivelig brukte tunge våpen, og enkelte lokale innbyggere flyktet fra hjemmene sine.

Lokale kilder opplyste til Khaama Press at konfrontasjonen startet etter middag nær grensen og fortsatte intenst. Innbyggerne i området forlot angivelig hjemmene sine av frykt for kampene. Antallet fordrevne var ikke umiddelbart kjent.

Det forelå ingen bekreftet informasjon om mulige tap eller årsaken til konfrontasjonen. Ingen offisielle uttalelser fra noen av partene ble sitert i den første rapporten, og påstandene kunne ikke verifiseres uavhengig.

Tilbakevendende grensespenninger

Hendelsen følger tidligere sammenstøt i det samme grenseområdet. Rapporter indikerte 20. oktober at kamper mellom taliban- og pakistanske styrker i Barmal og Angoor Ada fortsatte i flere timer etter at de startet sent 19. oktober. Begge sider brukte angivelig tunge våpen, og enkelte innbyggere flyktet fra hjemmene sine over natten.

Underliggende spenninger

De siste rapporterte kampene kommer midt i vedvarende spenninger mellom Afghanistan og Pakistan, hvis forhold har blitt belastet av grenseoverskridende angrep og tvister om væpnede grupper som opererer i regionen.

Pakistan har gjentatte ganger anklaget talibanmyndighetene i Afghanistan for å tillate den pakistanske talibanbevegelsen, kjent som Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), å operere fra afghansk territorium. De afghanske myndighetene avviser ansvar for angrep inne i Pakistan og har avvist Islamabads anklager.

Reuters har rapportert at tvister om militans og grenseoverskridende sikkerhet har bidratt til gjentatte eskaleringer mellom de to sidene.