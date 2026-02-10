Et liv søkt i trygghet, tapt i natten: Norsk menneskejakt etter at afghansk flyktning blir drept

En mann i 20-årene fra Afghanistan er drept. Politiet tror ikke han var et tilfeldig offer.

Ingen er siktet eller arrestert, opplyser politiet i et pressemelding mandag kveld.

Politiet etterforsker saken som et drap med ukjent gjerningsperson, etter at en mann døde etter en voldsepisode i Arna i Bergen søndag kveld.

Den omkomne er en afghansk statsborger i slutten av 20-årene. Mannen kom til Norge i 2021, og er folkeregistrert på adressen der voldsepisode fant sted.

Han bodde der med sin kone. Hun pådro seg mindre skader.

Fakta om saken:

En mann i slutten av 20-årene ble drept etter en voldsepisode i Arna i Bergen.

Politiet tror ikke offeret var tilfeldig, men har per nå ingen mistenkte eller arrestasjoner.

Mannen ble funnet utenfor sitt hjem og erklært død kort tid etter. Hans kone pådro seg mindre skader.

Politiet har søkt med hund og drone og satt opp kontrollposter i Bergen, men gjerningspersonen er fortsatt på frifot.

Naboer er sterkt berørt av hendelsen, og politiet ber allmennheten om tips, spesielt fra folk som var i Åsheimsdalen søndag kveld.

Politiet ønsker også opptak fra dash-kameraer i området rundt tiden for hendelsen.

På en pressekonferanse mandag klokken 10.00, sa politiet at ingen er arrestert eller ettersøkt for tiden.

«Vi kjenner ikke motivet for drapet eller hvem vi leter etter. Men ut fra måten det skjedde på og skadene den avdøde pådro seg, tror vi ikke han var et tilfeldig offer», sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Derfor er det ingenting som tyder på at gjerningspersonen som er på frifot, utgjør en trussel mot allmennheten, ifølge politiet.

Funnet utenfor sitt hjem

Politiet fikk melding klokken 22.26 søndag kveld om at en person var utsatt for vold på en adresse i Arna.

Politiet var på stedet 18 minutter etter meldingen.

«Den avdøde ble funnet rett utenfor sitt hjem, liggende på bakken», forteller politiadvokat Høyland til NRK.

Mannen ble fraktet med ambulanse til Haukeland universitetssykehus.

Mannens ektefelle, som pådro seg mindre skader, ble sendt til legevakten for oppfølging. Hun ble senere fraktet til Haukeland universitetssykehus.

Naboens vitnemål: «Jeg skulle ikke ønske at noen skulle se det jeg så»

Chris André Isager er nabo til den avdøde. Han forteller NRK at han hørte bråk og rop og gikk ut for å undersøke. Der fant han mannen liggende på bakken.

«Dette er det verste jeg har opplevd. Jeg skulle ikke ønske at noen skulle se det jeg så.»

Isager sier han var først på stedet og at han ringte nødnummeret. Han er tydelig berørt når han gir gjengivelse av tiden før hjelpeapparatet kom.

«Jeg satt med ham og prøvde å hjelpe ham, men det var ingen sjanse. Det var ingenting jeg kunne gjøre. Jeg forsto hvordan det kom til å gå.»

Isager hevder han så det han mener må ha vært gjerningspersonen som flyktet fra stedet, noe han også har fortalt politiet i vitneavhør. Klokken 12.20 mandag er dette opplysninger som politiadvokat Høyland ikke vil kommentere overfor NRK.

Naboer i fortvilelse: – Tragisk

Gøran Nordgård og Tone-Lise Steinkopf er rystet over det som skjedde i nabolaget.

«Det er helt forferdelig. Det får deg absolutt til å ville flytte vekk herfra. Vi har ikke sovet og har vært veldig urolige.»

Naboen Berekt Yeibyo kom hjem sent søndag kveld og ble møtt av et stort politioppbud.

«Det er helt utrolig, jeg får ikke til å tro at dette har skjedd. Han var en hyggelig nabo som jeg ofte hilste på», sier Yeibyo.

Stort søk etter gjerningsperson

Det pågår et større søk i ulike deler av Bergen i jakten på en gjerningsperson.

«Vi har vært ute og søkt med hund og drone, men har ikke fått kontakt med eller funnet den aktuelle personen», sier operasjonsleder Terje Magnussen til NRK mandag morgen.

Politiet satte opp flere kontrollposter på ulike steder i Stor-Bergen søndag kveld. Flere busser og biler langs E39 ved Åsane ble stoppet i jakten på gjerningspersonen.

Politiet meldte mandag morgen at kontrollpostene er fjernet, og at de i stedet holder på med å avhøre vitner og undersøke digitale spor. I tillegg gjennomfører de tekniske undersøkelser på åstedet.

Etterforskningen fortsetter med nærområdeavhør og gjennomgang av innhentet materiale, opplyste politiet mandag kveld. Den avdøde er satt opp til obduksjon tirsdag formiddag.

Politiet ber om hjelp

«Vi vet per nå lite om gjerningspersonen. Vi har ikke identifisert den aktuelle personen», sier politiadvokat Høyland til NRK på pressekonferansen mandag. Høyland legger til at den avdøde ikke har noen straffeattest.

Politiet ber om tips i saken. De ber om at alle som var i Åsheimsdalen fra klokken 20.30 til midnatt søndag tar kontakt på telefon 47 69 60 60.

«Vi spør om dette tidsrommet fordi vi tror gjerningspersonen befant seg i området i løpet av denne tiden», forteller Høyland til NRK.

På spørsmål om når volden skjedde, svarer Høyland: «Ut fra det vi vet nå, skal volden ha skjedd omtrent på den tiden vi ble varslet, nemlig klokken 22.26».

I tillegg ønsker politiet at personer med dash-kamera som har kjørt eller parkert i Arna-området tar kontakt for å gi tips.

Donate Here