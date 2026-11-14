FN advarer: Tusenvis av afghanske familier står overfor ekstrem vinterkulde

Kabul, Afghanistan — FNs høykommissær for flyktninger har advart om at tusenvis av sårbare familier over hele Afghanistan står overfor harde vinterforhold, med temperaturer i enkelte områder som faller til minus 25 grader Celsius, og har sendt en presserende appell om humanitær bistand.

I en video publisert fredag 13. november 2026, sa Amaia Lezertua Martínez, en spansk ansatt i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), at mange familier manglet varme klær, varmeutstyr og tilstrekkelig ly for å beskytte seg mot de frostige temperaturene. Hun snakket fra et UNHCR-lager i Kabul og beskrev vinterforholdene som spesielt vanskelige for folk som strever med å holde varmen.

«Vinteren her er ekstremt hard. Tusenvis av familier står overfor vanskelige leveforhold, og folk strever hver dag med å holde seg varme i den ekstreme kulden,» sa Martínez.

UNHCR har appellert til humanitære organisasjoner og donorer om å gi økonomisk og materiell bistand for å hjelpe sårbare husholdninger med å skaffe essensielle vinterforsyninger, inkludert varme klær, varmeutstyr og nødly.

Økende humanitære press

Advarselen kommer mens Afghanistan står overfor økende humanitære press, med storstilt retur fra naboland, utbredt fattigdom og begrenset tilgang til grunnleggende tjenester som øker antallet mennesker som trenger bistand.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) returnerte mer enn 1,3 millioner afghanere fra Iran og Pakistan i løpet av de første 10 månedene av 2026, noe som legger ytterligere press på lokalsamfunn som allerede sliter med utilstrekkelig bolig og begrensede ressurser.

I en uttalelse 30. oktober advarte IOM om at et finansieringsgap på 8,8 millioner dollar i den felles vinterresponsen kan etterlate mer enn 140 000 sårbare mennesker uten essensiell bistand. Vinterresponsplanen for 2026–2027 har som mål å støtte nesten 200 000 mennesker, men hadde bare mottatt 4 millioner dollar av de nødvendige 12,8 millionene.

IOM sa at mange returnerende familier, internt fordrevne og vertssamfunn manglet trygt ly, brensel til oppvarming, tepper og varme klær. Organisasjonen advarte også om at kraftig snøfall og forverrede veiforhold kan gjøre det stadig vanskeligere for humanitære organisasjoner å nå avsidesliggende lokalsamfunn.

Behov for ly og finansieringsgap

UNHCR har separat anslått at 4,2 millioner mennesker i Afghanistan vil trenge støtte til ly i 2026, mens nesten en tredjedel av de vurderte husholdningene rapporterte utilstrekkelig vintertøy. Byrået har advart om at finansieringsmangel begrenser bistanden, inkludert reparasjon av ly, tepper, varmeovner og kontantstøtte til returnerende familier.

Humanitære organisasjoner har gjentatte ganger advart om at utilstrekkelig ly, begrenset oppvarming og økende levekostnader gjør sårbare husholdninger spesielt utsatte om vinteren. Barn, fordrevne familier og mennesker som returnerer med begrensede ressurser står overfor ytterligere vanskeligheter når temperaturene faller.

FN-organisasjoner oppfordrer donorer til å øke finansieringen og levere vinterbistand før alvorlig vær og snøfall ytterligere begrenser tilgangen til lokalsamfunn i nød.