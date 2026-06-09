FN-rapportør fordømmer Talibanens pågående fengsling av kvinner i Herat

(dawatmedia24.com) – Richard Bennett, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan, har sterkt fordømt Talibanens fortsatte fengsling av kvinner som angivelig har brutt gruppens påbudte kleskodeks, og kaller arrestasjonene ulovlige og uakseptable.

I en uttalelse lagt ut på X mandag 8. juni, uttrykte Bennett dyp bekymring for det han beskrev som den tredje påfølgende dagen med vilkårlige arrestasjoner og fengslinger av dusinvis av kvinner i Herat-provinsen.

«Jeg er dypt bekymret for at dusinvis av kvinner i Herat for tredje dag på rad blir vilkårlig arrestert og fengslet for å ha brutt Talibanens kleskodeks,» skrev Bennett. «Disse fengslingene må stoppe umiddelbart, og alle fengslede kvinner må løslates uten opphold.»

FN-eksperten understreket at massearrestasjonene mangler ethvert rettslig grunnlag både i henhold til internasjonal menneskerettighetslov og Afghanistans nasjonale rettsrammeverk, som Taliban i praksis har satt ut av kraft. Han advarte også om at slike handlinger utgjør kjønnsbasert diskriminering og kan utgjøre vilkårlig fengsling et brudd på internasjonale normer.

I følge lokale kilder som snakket med Hasht-e Subh Daily lørdag, ble Talibanens «moralpoliti», som offisielt opererer under Departementet for fremme av dyd og forebygging av last, satt inn i stor skala i flere distrikter i Herat by. Dette inkluderte den såkalte «auksjonsveien», samt markeder, kjøpesentre og andre offentlige rom som ofte besøkes av kvinner. Flere kvinner skal ha blitt tatt i forvaring og overført til ukjente steder.

Innstrammingen følger et formelt dekret utstedt av Taliban ledelsen, som pålegger at alle kvinner og unge jenter må følge gruppens strenge kleskodeks, inkludert å dekke ansikt og kropp offentlig, under trussel om arrestasjon, fengsling eller andre straffetiltak. Dekretet gir uttrykkelig moralpolitiet fullmakt til å pågripe og transportere kvinner som ikke retter seg etter reglene, til forvaringsinstitusjoner.

Arrestasjonene har blitt ytterligere legitimert av lokale religiøse myndigheter. I nylige fredagsbønner skal imamer i Herat ha advart menigheten om at kvinner ikke må forlate hjemmene sine uten å følge Talibanens påkrevde kleskodeks, og de fremstilte etterlevelse som både en religiøs og juridisk forpliktelse.

Per mandag er det fortsatt uklart nøyaktig hvor mange kvinner som fortsatt er i forvaring, hvilke anklager som eventuelt er formelt reist mot dem, eller om de har fått tilgang til juridisk bistand eller kontakt med familiene sine. Menneskerettighetsgrupper har krevd umiddelbar uavhengig overvåking av situasjonen.

FN har gjentatte ganger oppfordret Taliban til å omgjøre sine restriktive politikk overfor kvinner og jenter, som har blitt trappet opp siden gruppens maktovertakelse i august 2021. Bennetts siste fordømmelse kommer i tillegg til en voksende liste over internasjonale kritikker, men ingen konkrete sanksjoner eller håndhevingstiltak er så langt kunngjort.

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