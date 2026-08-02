Pakistans strategiske feilregning: Militær tvangs politikk overfor Afghanistan som et mislykket sikkerhetsparadigme

En helhetlig analyse av regional sikkerhet, suverenitet og veien mot bærekraftig fred

Sammendrag

Enhver regjering bærer et grunnleggende ansvar for å beskytte sine borgere. Historien viser likevel gjentatte ganger at stater som primært stoler på militær makt på bekostning av politiske løsninger, sjelden oppnår varig sikkerhet. Stabilitet kan ikke frembringes gjennom tvang alene den bygges på offentlig legitimitet, ansvarlig styring, respekt for suverenitet og konstruktive relasjoner til naboland.

Pakistans militære ledelse synes uvillig til å akseptere denne realiteten. De siste grensekryssende luftangrepene inne i Afghanistan, som etter rapporter har medført betydelige sivile tap, representerer ikke bare enda en militær operasjon, men fortsettelsen av en strategisk tilnærming som har produsert lite annet enn dypere ustabilitet. Ingen militærmakt kan med troverdighet hevde suksess når uskyldige sivile inkludert kvinner og barn bærer konsekvensene av dens handlinger. Sivil lidelse er ikke et mål på strategisk effektivitet; det er bevis på politisk fiasko.

I flere tiår har Pakistans sikkerhetsetablering nærmet seg regionale utfordringer gjennom militær tvangs politikk. Grensekryssende operasjoner, pressmidler og ekstern konfrontasjon har gjentatte ganger blitt presentert som nødvendige responser på utviklende sikkerhetstrusler. Likevel, til tross for disse politikkene, fortsetter Pakistan å møte vedvarende opprør, politisk ustabilitet, økonomisk usikkerhet og synkende offentlig tillit til statsinstitusjoner. Denne realiteten burde invitere til refleksjon snarere enn eskalering.

Del I: Den historiske konteksten for Pakistan-Afghanistan-forholdet

1.1 Koloniale arv og Durand-linje-kontroversen

Siden Pakistans prekære etablering i 1947 har forholdet mellom Afghanistan og Pakistan vært preget av dyp mistro, grensekonflikter, geopolitiske rivaliseringer og sikkerhetsbekymringer. En av de mest kritiske dimensjonene ved dette anstrengte forholdet har vært Pakistans militære operasjoner og grensekryssende angrep inn på afghansk territorium operasjoner som over flere tiår gjentatte ganger har resultert i sivile tap, ødeleggelse av økonomisk og landbruksmessig infrastruktur, nedbrenning av sivile nabolag og eskalerende spenninger mellom de to nabolandene.

Afghanistan og Pakistan deler et av de mest komplekse politiske forholdene i Sør-Asia et forhold som begynte med britiske koloniale tvister over stammeområder langs grensen, Durand-linjen, og selve opprettelsen av Pakistan som et redskap for å bevare imperiale interesser. Denne fiendtligheten har siden eskalert til åpenlys fiendskap, inkludert bevæpning og utrustning av afghanske opposisjonsgrupper og deres utplassering for å ødelegge, terrorisere, undertrykke og tilintetgjøre Afghanistan. Innenfor denne flyktige blandingen har regionale og internasjonale makt rivaliseringer, fremmede makters intervensjoner, pakistanske militære etablissementers underdanighet, og afghanske administrasjoners kroniske dårlige styring og ineffektivitet forvandlet dette bilaterale forholdet til et av de mest anspente nabo-forholdene i verden.

1.2 Utviklingen av pakistansk intervensjonisme

I løpet av de siste fem tiårene har Pakistan engasjert seg i væpnet intervensjon og aggresjon mot Afghanistan, ved åpent å trene, bevæpne og utruste afghanske politiske motstandere og sende dem inn i vårt land under internasjonalt samfunns overvåkende blikk. Likevel hevder Pakistan konsekvent at væpnede opposisjonsgrupper bruker afghansk jord til å true dets egen sikkerhet et gjennomsiktig knep og politisk sjonglering, støttet av USA, den globale terrorismens selvutnevnte fanebærer.

Den sovjetiske invasjonen av Afghanistan på 1980-tallet, den amerikanske invasjonen etter de selv-manipulerte hendelsene 11. september, den påfølgende tilbaketrekningen av amerikanske og NATO-styrker, og den endelige maktovertakelsen til Taliban har hver for seg lagt nye dimensjoner til disse spenningene og krisene. Pakistans rolle gjennom disse periodene har vært bemerkelsesverdig konsistent: å støtte militante fraksjoner som det anser som strategisk nyttige, samtidig som det offentlig hevder å bekjempe terrorisme.

Del II: Folkerett og ulovligheten av grensekryssende angrep

2.1 FN-pakten og forbudet mot maktbruk

Artikkel 2(4) i FN-pakten forbyr uttrykkelig bruk av makt mot noen stats territorielle integritet eller politiske uavhengighet. Dette grunnleggende prinsippet i folkeretten, som har oppnådd status som sedvanerett, binder alle stater inkludert Pakistan uavhengig av deres sikkerhetsbekymringer eller opplevde trusler.

Når Pakistan gjennomfører luftangrep inne på afghansk territorium uten samtykke fra den afghanske regjeringen eller mandat fra FNs sikkerhetsråd, bryter det denne fundamentale bestemmelsen i FN-pakten. Retten til selvforsvar under artikkel 51 i pakten er ikke en blankofullmakt for ensidig militær handling; den krever at enhver maktbruk er nødvendig, proporsjonal og umiddelbart rapporteres til Sikkerhetsrådet.

2.2 Internasjonal humanitærrett og beskyttelse av sivile

Genèvekonvensjonene og deres tilleggsprotokoller – selv under væpnet konflikt – gir særskilt beskyttelse til sivile. Disse instrumentene nedfeller flere grunnleggende prinsipper:

Disting sjonsprinsippet : Partene i en konflikt må skille mellom militære mål og sivile objekter og bare rette operasjoner mot førstnevnte.

Proporsjonalitetsprinsippet : Angrep som kan forventes å forårsake utilsiktet tap av sivile liv, skade på sivile, skade på sivile objekter eller en kombinasjon av disse, som vil være uforholdsmessige i forhold til den konkrete og direkte militære fordel som forventes, er forbudt.

Forsiktighetsprinsippet ved angrep : Alle mulige forholdsregler må tas for å unngå og minimere utilsiktet skade på sivile.

Forbud mot vilkårlige angrep : Angrep som ikke er rettet mot et spesifikt militært mål, eller som anvender krigføringsmetoder som ikke kan rettes mot et spesifikt militært mål, er forbudt.

Beskyttelse av medisinske fasiliteter, helsepersonell og humanitære installasjoner : Disse objektene nyter særskilt beskyttelse under internasjonal humanitærrett og må ikke angripes.

Når militære operasjoner resulterer i uforholdsmessige sivile tap eller retter seg mot sivile objekter uten militær nødvendighet, kan de gi grunnlag for statlig ansvar under folkeretten og, under visse omstendigheter, individuell straffeforfølgning for de som beordrer eller utfører slike operasjoner. Dette er desto mer alvorlig gitt at Pakistan uten noen formell krigserklæring tyr til bombing og beskytning av sivile områder, hver gang forårsaker død av kvinner, barn og eldre; ødeleggelse av hjem; fordrivelse av tusenvis av familier; avbrudd i helse- og utdanningstjenester; utbredt psykologisk traume; ødeleggelse av jordbruksland og irrigasjonssystemer; og forverring av fattigdom.

2.3 Det rettslige selvforsvarsprinsippet og dets begrensninger

Grensekryssende angrep mellom Afghanistan og Pakistan, uavhengig av deres sikkerhetsmessige eller politiske begrunnelser, har etterlatt dype humanitære og rettslige arr. Folkeretten anerkjenner på den ene siden staters rett til selvforsvar, men på den andre siden avgrenser den strengt bruken av makt og legger avgjørende vekt på beskyttelse av sivile.

For at Pakistans grensekryssende angrep skal kunne anses som legitimt selvforsvar, må de tilfredsstille flere betingelser:

Umiddelbarhet : Trusselen må være nært forestående og pågående. Nødvendighet : Det må ikke finnes alternative midler for å håndtere trusselen. Proporsjonalitet : Responsen må stå i forhold til trusselen. Rapporteringskrav : Handlingen må rapporteres til FNs sikkerhetsråd.

Ingen av disse betingelsene synes å være oppfylt i Pakistans nylige operasjoner. Angrepene har vært forebyggende snarere enn responsive, rettet mot sivile områder snarere enn militære mål, og har ikke blitt rapportert til Sikkerhetsrådet på en måte som ville legitimert dem under folkeretten.

2.4 Statlig ansvar og individuell straffeforfølgning

Når stater bryter internasjonal humanitærrett, pådrar de seg statlig ansvar, som kan inkludere forpliktelser til å:

Opphøre med den ulovlige atferden

Yte erstatning til ofre

Gjennomføre effektive etterforskninger

Forfølge de ansvarlige

Under visse omstendigheter, særlig når angrep er rettet mot sivile eller sivile objekter med hensikt, kan individuell straffeforfølgning oppstå under internasjonal strafferett. Roma-vedtekten for Den internasjonale straffedomstolen inkluderer krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord innenfor sin jurisdiksjon. Selv om Pakistan ikke er part i Roma-vedtekten, har prinsippene i internasjonal strafferett inkludert individuelt strafferettslig ansvar for de mest alvorlige bruddene på internasjonal humanitærrett oppnådd status som sedvanerett og binder alle stater.

Del III: Den humanitære katastrofen

3.1 Sivile tap og ødeleggelse av infrastruktur

Siden oktober 2025 har Pakistan utført flere luftangrep i Afghanistan, noe som har forårsaket storstilte sivile tap og ødeleggelser. Det dødeligste kom 16. mars 2026, da et narkotikabehandlingssenter i Kabul ble truffet, og drepte 269 sivile og skadet 122, ifølge FNs tall.

I en rapport utgitt 21. juli 2026 oppfordret Amnesty International pakistanske myndigheter til å redegjøre for angrepet og presset på for at det skulle etterforskes som en mulig krigsforbrytelse. Organisasjonen dokumenterte hvordan angrepet hadde ødelagt et anlegg som ga essensielle medisinske tjenester til sårbare befolkninger, noe som understreker den fullstendige tilsidesettelsen av beskyttelsen av medisinske fasiliteter under internasjonal humanitærrett.

I løpet av de siste to årene alene har pakistanske luftangrep og artilleribeskytning mot Afghanistans grenseområder særlig i provinsene Paktia, Paktika, Kunar, Khost og Nangarhar gjentatte ganger drept og såret sivile, noe som har utløst reaksjoner fra menneskerettighetsorganer og FN. Konsekvensene strekker seg langt utover umiddelbare tap:

Fordrivelse av tusenvis av familier : Hvert angrep tvinger familier til å flykte fra sine hjem, og skaper en humanitær krise som forsterker lidelsen forårsaket av tiår med konflikt.

Ødeleggelse av hjem og levebrød : Bombingen av sivile nabolag har gjort tusenvis hjemløse og ødelagt de økonomiske grunnlagene for lokalsamfunn.

Avbrudd i helse- og utdanningstjenester : Angrep på sivil infrastruktur har stengt skoler og sykehus, og nektet lokalsamfunn tilgang til essensielle tjenester.

Psykologiske traumer : De psykologiske konsekvensene av luftbombardement, særlig på barn, skaper varige traumer som vil påvirke generasjoner.

Ødeleggelse av jordbruksland og irrigasjonssystemer : Landbruksinfrastruktur, essensiell for matsikkerhet og økonomisk overlevelse, har blitt systematisk ødelagt.

Forverring av fattigdom : Den kumulative effekten av disse angrepene har fordypet fattigdom og økonomisk sårbarhet i berørte regioner.

3.2 Den afghanske responsen og besluttsomheten

Det afghanske folk blir sterkere for hver dag og er bestemt på å forsvare sitt land mot fienden for å avvise pakistansk aggresjon og intriger på daglig basis. Til tross for den psykologiske og materielle tyngden av disse angrepene, har ikke afghansk besluttsomhet blitt brutt et faktum som Pakistans militære ledelse synes ute av stand til å forstå.

Det islamske emiratet har konsekvent hevdet at Afghanistans suverenitet og territorielle integritet er ikke-omtvistelige. Uavhengig av om man er enig i alle aspekter ved dets styresett, er dette atskilt fra et bredere prinsipp anerkjent under folkeretten: suverene stater har rett til å forsvare sin territorielle integritet mot ekstern militær handling. Varig regional fred avhenger av at alle parter respekterer dette prinsippet.

Del IV: Pakistans strategiske feilregning

4.1 Svikt i “strategisk dybde”

Pakistan har ikke forlatt sin langvarige forfølgelse av “strategisk dybde” i Afghanistan. Tradisjonelt innebar dette å kultivere en vennlig regjering i Kabul som kunne gi politisk og militært rom i en konflikt med India. I dag synes imidlertid denne politikken å ha utviklet seg til strategisk dominans: å behandle Afghanistan ikke som en fullt suveren nabo, men som en forlengelse av Pakistans sikkerhetsperimeter.

Denne holdningen ble reflektert i et nylig innlegg på sosiale medier av Pakistans tidligere spesialrepresentant for Afghanistan, Asif Durrani, som sa at Talibans økende bånd til India “på bekostning av Pakistans interesser,” mens afghansk territorium forble tilgjengelig for væpnede grupper, ville krysse en pakistansk “rød linje.” Han fremla ingen bevis for at India brukte afghansk territorium mot Pakistan. Hans kommentarer reflekterte Islāmābāds antakelse om at selv normale diplomatiske forbindelser mellom Afghanistan og India utgjør en trussel.

Afghanistan har historisk forholdt seg nøytralt i India-Pakistan-konflikter, inkludert over Kashmir, og tok ikke parti i krigene i 1965 og 1971. Likevel forventer Pakistan at Afghanistan skal se India gjennom dets sikkerhetslinse og begrense sine utenriksforbindelser tilsvarende en forventning som krenker de mest grunnleggende prinsippene om suverenitet og internasjonale relasjoner.

4.2 Den sentralasiatiske dimensjonen og USAs interesser

Tidligere pakistansk senator og politisk analytiker Afrasiab Khattak argumenterer for at Pakistan forfølger en vestlig agenda for å begrense russisk og kinesisk innflytelse. Etter hans syn støttet Islamabad Taliban ikke bare for å ta makten i Afghanistan, men i forventning om at militantisme ville spre seg til Sentral-Asia. Han tilskriver nylige spenninger delvis til Taliban-myndighetenes motvilje mot å tilrettelegge for slik destabilisering.

Khattak argumenterer også for at Pakistan bruker TTP som et påskudd for angrep samtidig som det søker en fornyet amerikansk militær tilstedeværelse i Afghanistan. I september 2025 sa USAs president Donald Trump at Washington ønsket å gjenerobre Bagram-flybasen, og viste til dens strategiske beliggenhet nær Kina. Dager senere advarte han om at “onde ting” ville skje med mindre Afghanistan returnerte basen til USA.

Den påfølgende måneden eskalerte pakistanske angrep i Kabul og Paktika kampene betydelig. Khattak argumenterer for at Islamabad i siste instans søker en overvåkingsmekanisme for bekjempelse av terrorisme som ville gi det større rom for å intervenere i Afghanistan og forfølge sine mål i Sentral-Asia og utover.

4.3 Undertrykkelse av pashtunsk og balutsjisk nasjonalisme

Ifølge Khattak og andre regionale analytikere anser Pakistan pashtunsk og balutsjisk nasjonalisme, snarere enn den afghanske Taliban eller til og med TTP, som den mer grunnleggende trusselen. Khattak argumenterer for at TTP svekker pashtunske nasjonalistbevegelser i Khyber Pakhtunkhwa og at Pakistan derfor har overlatt provinsens sørlige distrikter til gruppens nåde.

Pakistanske etterretningsbyråer har også blitt anklaget for å bruke militante til å likvidere stammeeldre, pashtunske nasjonalister og politiske aktivister som kritiserte statens politikk og krevde større rettigheter. Ifølge Human Rights Commission of Pakistan ble nesten 1.200 stammeeldre drept i Nord- og Sør-Waziristan mellom 2004 og 2014. I stedet for å adressere legitime pashtunske og balutsjiske klagemål, har myndighetene ofte fremstilt de som reiser dem som utenlandske agenter.

Den samme tvangsmessige logikken former Pakistans tilnærming til Afghanistan. Islamabad har brukt politisk, økonomisk og militær press for å tvinge Taliban-myndighetene til å handle i henhold til dets ønsker. Masseutvisning og mishandling av afghanske flyktninger, stenging av handel og transitt, og luftangrep som har drept sivile har alle mislyktes og vist seg kontraproduktive.

4.4 Gjerdingen av Durand-linjen

Den omtrent 2.600 km lange Durand-linjen er blitt gjerdet inn, noe som har brutt langvarige stammemessige og sosiale bånd. Stenging av innpassingspunkter har forstyrret handel og levebrød, og påvirket millioner i begge land. Likevel har militantisme intensivert, med TTP og balutsjiske væpnede grupper som fortsetter sine dødelige kampanjer i Khyber Pakhtunkhwa og Balutsjistan.

Stammeområdene langs Durand-linjen fungerte en gang som en buffersone mellom Afghanistan og Britisk India, og senere Pakistan. De forble halvautonome til deres sammenslåing med Khyber Pakhtunkhwa i 2018. Tiår med militære operasjoner har kostet lokalsamfunn liv, hjem og levebrød, og fordypet deres fremmedgjøring fra en stat mange nå betrakter som en okkupasjonsmakt. TTP opprettholder en betydelig tilstedeværelse inne i Pakistan hvorfra det kan organisere og gjennomføre angrep.

Forholdene i stammeområdene og Balutsjistan minner i økende grad om de siste årene av den tidligere afghanske republikken, da Taliban kontrollerte store deler av Sør- og Vest-Afghanistan mens regjeringsautoriteten stort sett var begrenset til provins- og distriktssentre.

Del V: Troverdighetskrisen

5.1 Ironien i Pakistans diplomatiske retorikk

I flere tiår har Pakistan posisjonert seg som en moralsk kommentator på regionale konflikter. Det har forelest India om Kashmir, fordømt menneskerettighetsbrudd over hele kontrolllinjen, krevd internasjonale etterforskninger, og insistert på at politiske klagemål ikke kan knuses gjennom militær makt. Det har fremstilt seg selv som en ansvarlig regional aktør, og til og med søkt diplomatisk relevans under kriser som den nylige Iran-konflikten ved å fremstille seg selv som en stabiliserende stemme.

Likevel befinner Pakistan seg i dag fanget av en dyp ironi av egen making. De standardene det har krevd av andre, er nettopp de standardene det i økende grad blir anklaget for å krenke på hjemmebane.

Etter hvert som påstander hopet seg opp om at sikkerhetsstyrker skjøt mot demonstranter i Pakistan-administrert Kashmir, kommunikasjon ble begrenset, aktivister arrestert, og politisk dissens behandlet som en sikkerhetstrussel, fremstår Islāmābāds langvarige retorikk stadig mer hul. I årevis argumenterte Pakistan for at Kashmiriere fortjente politisk representasjon, ansvarlighet og frihet fra overdreven maktbruk. I dag sier mange demonstranter i territoriet under Pakistans egen administrasjon at de krever nettopp disse samme prinsippene.

5.2 Motsigelsen av Kashmir og innenlandsk undertrykkelse

Dette er ikke bare et PR-problem. Det er en troverdighetskrise. Hver uttalelse Pakistan har kommet med i tiår som kritiserer Indias administrasjon av Kashmir, inviterer nå til et ubehagelig spørsmål: hvis politiske klagemål fortjener dialog over kontrolllinjen, hvorfor møtes lignende klagemål på hjemmebane i økende grad med tvang snarere enn reform?

Når uro bryter ut, har Islāmābāds respons blitt bemerkelsesverdig forutsigbar. Demonstranter blir anklaget for å tjene fremmede interesser. Kritikere blir fremstilt som instrumenter for fiendtlige etterretningstjenester. Innenlandske feil blir omformulert som eksternt konstruerte konspirasjoner. India blir forklaringen, selv når borgere protesterer over valg, styring, økonomiske vanskeligheter eller politisk representasjon.

5.3 Eksternalisering av ansvar som erstatning for reform

Det samme mønsteret er synlig langs den afghanske grensen. I årevis har Islamabad krevd at Afghanistan eliminerer tilfluktssteder brukt av Tehreek-e-Taliban Pakistan. Det er legitim bekymring for grensekryssende militantisme, og ingen stat bør forventes å tolerere angrep som lanseres fra naboterritorium. Men å klandre Kabul har blitt en erstatning for å stille vanskeligere spørsmål om hvorfor militante organisasjoner fortsetter å regenerere til tross for år med militære kampanjer, etterretningsoperasjoner og terrorbekjempelsesoffensiver.

Pakistan har blitt fanget i en syklus av eksternalisering av ansvar:

Når terrorisme øker, klandres Afghanistan.

Når protester bryter ut, klandres India.

Når separatistisk vold utvider seg, klandres fremmede etterretningstjenester.

Samtidig forblir de underliggende driverne dårlig styring, politisk ekskludering, økonomisk marginalisering, svake lokale institusjoner og synkende offentlig tillit gjenstridig uløste. Dette er ikke strategi. Det er unngåelse.

5.4 Militarisering av stat og samfunn

Sikkerhetsetableringen har perfeksjonert språket om kinetiske operasjoner samtidig som den har forsømt språket om politisk legitimitet. Hver krise blir sett gjennom en militær linse. Hver utfordring blir en sikkerhetstrussel. Hver kritiker blir mistenkelig. Hver protest blir en konspirasjon.

Resultatet er en stat som kan deployere makt raskt, men som sliter med å generere varig politisk samtykke. Ingen steder er denne svikten mer tydelig enn i Balutsjistan. Tiår med militarisering har ikke slukket opprøret. I stedet fortsetter angrep på sikkerhetspersonell og strategisk infrastruktur, noe som viser at makt alene ikke kan løse konflikter som er forankret i styring, representasjon og oppfatninger av ulik utvikling. Militær overlegenhet har ikke oversatt til politisk stabilitet.

Del VI: TTP og røttene til militantisme i Pakistan

6.1 TTPs pakistanske opprinnelse

Pakistan sier at dets operasjoner retter seg mot Tehreek-e-Taliban Pakistan (den pakistanske Taliban eller TTP), som det anklager den afghanske Taliban for å støtte. Taliban-myndighetene benekter å støtte gruppen og insisterer på at opprøret er Pakistans interne problem. Likevel har angrepene ikke klart å eliminere noen fremtredende TTP-leder eller -kommandant.

Røttene til TTP ligger inne i Pakistan. I november 1994 ledet Sufi Mohammad et væpnet opprør i Swat og Malakand for å innføre sharia-lov, den første slike kampanje ledet av en geistlig i landet. Tretten år senere samlet Baitullah Mehsud, fra Sør-Waziristan, flere militante fraksjoner under TTP-banneret. Sufi Mohammads svigersønn, Mullah Fazlullah, ledet gruppen fra 2013 til sin død i et amerikansk droneangrep i 2018. Bevegelsen som TTP oppsto fra, går derfor forut for den afghanske Taliban selv.

6.2 Pakistans “gode” og “dårlige” militante

I løpet av de siste to tiårene har den pakistanske militærmakten lansert nesten et dusin større operasjoner mot gruppen. Likevel overlevde TTP ikke bare på grunn av sin motstandskraft eller ideologiske appell, men på grunn av Pakistans distinksjon mellom “gode” og “dårlige” militante. Islāmābāds hemmelige støtte til opprøret i Afghanistan, ment å svekke og til slutt felle den tidligere afghanske republikken, opprettholdt militante nettverk og infrastruktur som TTP også dro nytte av.

Pakistan har lenge blitt anklaget for å bruke militante grupper for å forfølge geostrategiske mål i Afghanistan og mot India. Etter Afghanistans kommunistkupp i 1978 og den sovjetiske invasjonen året etter, ble det en sentral vestlig alliert, særlig for USA, for å begrense sovjetisk innflytelse. Pakistan hadde allerede vertskap for afghanske opposisjonsfigurer, inkludert Gulbuddin Hekmatyar og Ahmad Shah Massoud, som hadde flyktet under president Mohammad Daoud Khans styre.

Med USAs støtte ble Pakistan hovedbasen for å støtte mujahideen. Den innfødte afghanske motstanden ble i økende grad dominert av Pakistan- og vestlig-støttede fraksjoner. Den pakistanske militærmakten etablerte treningssentre langs Durand-linjen, hvor lokalsamfunn ble utsatt for systematisk radikalisering. Tusenvis av madrassaer ble etablert, litteratur som glorifiserte jihad ble distribuert, og lokale krigere ble oppmuntret til å slutte seg til de afghanske mujahideen. Mange ble senere mobilisert sammen med den afghanske Taliban mot USA og den tidligere afghanske regjeringen.

6.3 Dobbeltspillet etter 9/11

Etter 11. september-angrepene ga den pakistanske militærmakten under general Pervez Musharraf offentlig etter for USAs press og sluttet seg til “krigen mot terror,” samtidig som den fortsatte å støtte utvalgte militante grupper den anså som nyttige. Oppdagelsen av Osama bin Laden nær Islamabad, hvor US Navy SEALs drepte ham i 2011, forblir et drepende symbol på dette dobbeltspillet.

Mange analytikere stiller derfor spørsmål ved om Pakistan virkelig har til hensikt å eliminere TTP og andre militante nettverk. De argumenterer for at Islamabad fortsatt betrakter noen grupper som strategiske aktiva og søker ikke å utrydde militantisme, men å holde den under et håndterbart nivå som et kontrollert opprør.

6.4 Hvis ikke TTP, hva da?

Hvis ikke TTP alene forklarer Pakistans angrep på Afghanistan, hvilket bredere mål forfølger Islamabad da?

Svaret ligger i Pakistans oppfatning av Afghanistan som en strategisk bakgård et rom som må kontrolleres og domineres for å tjene Pakistans geopolitiske ambisjoner. Dette inkluderer:

Begrensning av indisk innflytelse : Pakistan ser ethvert afghansk-indisk diplomatisk eller økonomisk samarbeid som en direkte trussel mot sin sikkerhet. Tilgang til sentralasiatiske markeder og energiressurser : Pakistan søker å posisjonere seg som en transittkorridor mellom Sentral-Asia og Sør-Asia, noe som krever en samarbeidsvillig afghansk regjering. Undertrykkelse av pashtunsk nasjonalisme : Pakistan frykter at et stabilt, uavhengig Afghanistan kan inspirere pashtunske nasjonalistbevegelser innenfor egne grenser. Opprettholdelse av militær dominans : Pakistans militære etablering henter betydelig makt og ressurser fra sin rolle som vokter av nasjonal sikkerhet. Et stabilt regionalt miljø ville redusere dets relevans og budsjett.

Del VII: Svikten ved tvang og veien fremover

7.1 Grensene for militær makt

Militær makt har sin plass. Ingen ansvarlig regjering kan fullstendig forlate bruken av makt for å forsvare sine borgere. Men makt er mest effektiv når den brukes med tilbakeholdenhet, klar rettslig begrunnelse og en realistisk forståelse av sine begrensninger.

Historikkens dom er bemerkelsesverdig konsistent. Nasjoner oppnår varig sikkerhet ikke ved å eksportere konflikt, men ved å konfrontere sine egne utfordringer ærlig, respektere sine naboers suverenitet og sette politiske løsninger foran militært skuespill. Pakistan ville gjøre klokt i å ta dette lærepengene til seg før en ny generasjon betaler prisen for politikk som allerede har sviktet altfor mange ganger.

7.2 Behovet for intern reform

Den ubehagelige realiteten er at Pakistans største strategiske sårbarhet ikke lenger bare er India, Afghanistan eller noen fremmed motstander. Det er det voksende gapet mellom statens offisielle fortelling og de levde erfaringene til mange av dens egne borgere.

Pakistan må rydde opp i eget hus. I stedet for å skylde på eksterne aktører, må Pakistan forlate sin mislykkede militære strategi og adressere sine innenlandske kriser gjennom politisk engasjement og dialog. Væpnede grupper beholder territorium, arbeidskraft og noe lokal støtte, mens lidelsen som påføres stammesamfunn fortsetter å føde bitterhet og TTP-rekruttering.

7.3 Sivile beskyttelses sentralitet

Sivile liv må aldri bli kollaterale instrumenter for statspolitikk. Internasjonal humanitærrett eksisterer nettopp fordi historien har vist de katastrofale konsekvensene av å behandle sivile befolkninger som akseptable mål i militære kampanjer. Hjem, skoler, moskeer og markedsplasser bør aldri bli slagmarker.

Hvis Pakistans mål er genuin sikkerhet, ligger dets vei fremover et annet sted:

Styrking av sivile institusjoner

Gjenoppretting av tillit til demokratisk styresett

Adressering av økonomiske utfordringer

Forfølgelse av regional diplomati forankret i gjensidig respekt snarere enn tvang

Grensesikkerhet, etterretningssamarbeid og vedvarende politisk dialog gir langt større utsikter til varig stabilitet enn gjentatte sykluser av militær eskalering.

7.4 Suverenitetens forrang

Like viktig er respekt for Afghanistans suverenitet. Stabile naboforhold kan ikke bygges på ensidig militær handling. Hvert brudd på en annen stats territorium svekker normene som til syvende og sist beskytter alle stater, inkludert Pakistan selv. Fredelig sameksistens krever tilbakeholdenhet like mye som det krever årvåkenhet.

Det islamske emiratet har konsekvent hevdet at Afghanistans suverenitet og territorielle integritet er ikke-omtvistelige. Uavhengig av om man er enig i alle aspekter ved dets styresett, er dette atskilt fra et bredere prinsipp anerkjent under folkeretten: suverene stater har rett til å forsvare sin territorielle integritet mot ekstern militær handling. Varig regional fred avhenger av at alle parter respekterer dette prinsippet.

7.5 Afghanistans vei videre

For Afghanistan kan effektiv håndtering av utenrikspolitikk kombinert med vedtakelse av effektive strategier innen økonomi, handel, transitt, grensesikkerhet og en omfattende, praktisk kampanje mot terrorisme og terroristgrupper finansiert, utstyrt og støttet av visse ekstraregionale stater for å fremme deres strategiske mål bidra til å styrke landets posisjon.

Videre kan vedtakelse av en gjennomsiktig, resolutt og nasjonalinteresse-drevet politikk overfor Pakistan, sammen med en ubøyelig kamp mot enhver nøling, tvetydighet eller dobbeltspill i statsinstitusjoners og tjenestepersoners opptreden på dette feltet, øke politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig press på Pakistan, og ytterligere vikle det landet inn i sin egen mengde av indre kriser.

På den annen side, gitt USAs avtagende rolle i det internasjonale systemet særlig i Sør-Asia er det mulig at Pakistans strukturelle sårbarheter og svakheter, som hittil har vært delvis skjult av utenlandsk støtte, gradvis vil bli tydeligere, og tre frem fra dypet for å gjennomsyre overflaten av Pakistans politiske og økonomiske relasjoner.

7.6 Den afghanske politiske opposisjonen

I de siste dagene har vi vært vitne til at Pakistan nok en gang har innledet et nytt spill. Ifølge rapporter blir et antall afghanere som motsetter seg den nåværende regjeringen og bor i Pakistan, trent og bevæpnet av pakistanske etterretningstjenester, og deretter sendt inn i Afghanistan for å kjempe. Dette mønsteret har vedvart i nesten fem tiår, med Pakistan som konsekvent streber etter å holde konflikten i Afghanistan i live.

Jeg oppfordrer alle afghanske politiske fraksjoner som motsetter seg Taliban til ikke å stole på støtte fra fremmede land særlig Pakistan for sine politiske mål. Afghanistans fremtid må bygges på intra-afghansk forståelse, politisk deltakelse og nasjonale interesser, ikke på fremmed innblanding.

Politisk opposisjon mot Taliban-regjeringen bør ikke bety at noen gjør sitt land til en slagmark for Pakistans vinning. Interessen for sitt hjemland og sitt folk må alltid gå foran alt annet.

Løsningen på Afghanistans problemer ligger i forsoning, reformer og nasjonal enhet blant afghanerne selv, fordi varig fred bare er mulig når krigens drivere elimineres og alle borgere føler at de har en eierandel i å forme sitt lands fremtid.

Konklusjon: Valget for Pakistans ledelse

Til syvende og sist står Pakistans ledere overfor et valg som strekker seg utover en enkelt militær operasjon. De kan fortsette å investere i en strategi som har gitt gjentatt ustabilitet, anstrengte regionale relasjoner og økende humanitære kostnader. Eller de kan forfølge en annen kurs en som er forankret i diplomati, intern reform og erkjennelse av at bærekraftig sikkerhet ikke kan oppnås gjennom makt alene.

Historien er ubarmhjertig overfor regjeringer som forveksler kritikk med konspirasjon og tvang med stabilitet. Pakistan har brukt tiår på å argumentere for at militær kontroll ikke kan løse Kashmir-konflikten. Hvis dette prinsippet er gyldig når det rettes mot andre, må det også være gyldig når det anvendes på seg selv.

Troverdighet i internasjonale anliggender bygges ikke på taler, diplomatiske initiativer eller anklager mot naboer. Det bygges på konsistens. Og konsistens er nettopp det Pakistans ledelse synes å miste.

Opprettholdelsen av krig i Afghanistan anses som en nøkkelkomponent i Pakistans sikkerhets- og politiske strategi. Pakistan er et land sammensatt av ulike etniske grupper og regioner, og noen politiske analytikere mener at dets interne utfordringer og regionale politikk påvirker arten av dets forhold til Afghanistan.

Etter min vurdering har Pakistans sikkerhets- og regionale politikk potensial til å påvirke ikke bare Afghanistan, men også stabiliteten i andre land i regionen, og til og med Sentral-Asia. Videre militær eventyrlyst mot Afghanistan vil forsterke regional ustabilitet, styrke ikke-statlige væpnede grupper og få alvorlige langsiktige konsekvenser for Pakistan selv.

Anbefalinger

Basert på den foregående analysen tilbys følgende anbefalinger for regionale aktører og det internasjonale samfunn:

For Pakistan

Opphør med alle grensekryssende militære operasjoner som krenker Afghanistans suverenitet og forårsaker sivile tap. Gjennomfør gjennomsiktige etterforskninger av påståtte krigsforbrytelser og still de ansvarlige til rette. Engasjer deg i genuin politisk dialog med den afghanske regjeringen for å adressere sikkerhetsbekymringer gjennom diplomatiske kanaler. Adresser innenlandske klagemål gjennom politisk reform snarere enn militær tvang. Forlat distinksjonen mellom “gode” og “dårlige” militante og forfølg en konsistent terrorbekjempelsespolitikk. Respekter Afghanistans suverenitet og territorielle integritet som et grunnleggende prinsipp i internasjonale relasjoner.

For Afghanistan

Styrk grensesikkerheten og forhindre bruk av afghansk territorium av militante grupper. Engasjer deg i regional diplomati for å bygge allianser og motvirke pakistansk press. Forfølg politisk reform og inkluderende styresett for å opprettholde innenlandsk legitimitet og stabilitet. Dokumenter og rapporter brudd på folkeretten av Pakistan til relevante internasjonale organer. Bygg økonomisk motstandskraft for å redusere avhengigheten av Pakistan for handel og transitt.

For det internasjonale samfunn

Fordøm Pakistans grensekryssende angrep som brudd på folkeretten. Støtt uavhengige etterforskninger av påstander om krigsforbrytelser. Press Pakistan til å opphøre med militære operasjoner og engasjere seg i diplomatisk dialog. Gi humanitær bistand til berørte lokalsamfunn i Afghanistan. Fremme regional dialog for å adressere roten til konflikten mellom Afghanistan og Pakistan. Støtt bestrebelser for politisk inkludering i Afghanistan samtidig som Afghanistans suverenitet respekteres.

Vedlegg: Nøkkeldatoer og hendelser

Dato Hendelse November 1994 Sufi Mohammad leder væpnet opprør i Swat og Malakand 2007 Baitullah Mehsud samler militante fraksjoner under TTP-banneret 11. september 2001 Angrep på USA; Pakistan slutter seg til “krigen mot terror” samtidig som det støtter utvalgte militante grupper Mai 2011 Osama bin Laden drept nær Islamabad 2018 FATA slått sammen med Khyber Pakhtunkhwa September 2025 USAs president Trump uttaler ønske om å gjenerobre Bagram-flybasen Oktober 2025 Pakistan innleder nåværende bølge av luftangrep i Afghanistan 16. mars 2026 Angrep på narkotikabehandlingssenter i Kabul dreper 269 sivile 21. juli 2026 Amnesty International oppfordrer til etterforskning av mulige krigsforbrytelser

Denne artikkelen er skrevet i tradisjonen av analytisk, evidensbasert kommentar som respekterer kompleksiteten i regionale dynamikker samtidig som den opprettholder klarhet om prinsippene i folkeretten, beskyttelsen av sivile og nødvendigheten av diplomatiske løsninger på inngrodde konflikter.

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