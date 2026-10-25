FN sier at restriksjoner på kvinnelige hjelpearbeidere fortsatt hindrer humanitær tilgang i Afghanistan

Restriksjoner på kvinnelige hjelpearbeidere og innblanding i hjelpeoperasjoner fortsetter å hindre humanitær tilgang over hele Afghanistan, og De forente nasjoner rapporterer om 30 tilgangsrelaterte hendelser bare i september, noe som understreker de vedvarende utfordringene hjelpeorganisasjoner står overfor i landet.

FNs kontor for koordinering av humanitære affærer (OCHA) opplyste at humanitære partnere registrerte 30 hendelser over hele Afghanistan i løpet av måneden, en nedgang på 27 prosent sammenlignet med august. Byrået advarte imidlertid om at færre rapporterte hendelser ikke nødvendigvis betyr en forbedring, ettersom enkelte saker kan forbli urapportert på grunn av frykt for represalier, begrenset overvåkingskapasitet eller andre begrensninger.

Ifølge OCHA involverte 18 av hendelsene innblanding i humanitære aktiviteter, mens fire var knyttet til fysiske tilgangsbegrensninger. De øvrige hendelsene involverte andre former for hindring, inkludert byråkratiske hindringer og forsinkelser med å sikre nødvendige tillatelser for å levere bistand.

Byrået identifiserte også militære operasjoner, pågående konflikt, vold mot humanitært personell og tilbakeholdelse av hjelpearbeidere som hindringer som påvirker hjelpeoperasjonene. Slike utfordringer kan tvinge organisasjoner til midlertidig å stanse aktiviteter, flytte personell eller endre leveringsruter, noe som alt kan forsinke bistanden til sårbare samfunn.

OCHA opplyste at fire distrikter i Afghanistan står overfor alvorlige restriksjoner på humanitær tilgang. Administrativ og programrelatert innblanding, sammen med restriksjoner som rammer kvinnelige hjelpearbeidere og kvinner som mottar bistand, var blant hovedfaktorene som bidro til situasjonen. Disse restriksjonene har i uforholdsmessig grad påvirket hjelpeorganisasjonenes evne til å nå kvinner og jenter, som ofte er avhengige av kvinnelig personell for å få tilgang til grunnleggende tjenester i tråd med kulturelle normer og operasjonelle krav.

Restriksjoner på kvinners deltakelse i humanitært arbeid kan gjøre det vanskeligere for hjelpeorganisasjoner å nå kvinner og andre som trenger bistand. Forbudet mot kvinnelige hjelpearbeidere, innført av Taliban-administrasjonen, har tvunget mange organisasjoner til å trappe ned eller tenke nytt om virksomheten sin, særlig i sektorer som helse, utdanning og beskyttelse, der kvinnelig personell er avgjørende for å nå kvinnelige mottakere.

Til tross for nedgangen i rapporterte hendelser i september, viser OCHAs funn at humanitære organisasjoner fortsatt står overfor operasjonelle hindringer som kan forsinke eller forstyrre leveringen av bistand. Byrået har gjentatte ganger oppfordret myndighetene til å fjerne restriksjonene på kvinnelige humanitære arbeidere og sikre trygg, uhindret tilgang for hjelpeoperasjoner, og advart om at vedvarende hindringer kan forverre den humanitære situasjonen ytterligere i et land der millioner er avhengige av bistand for å overleve.

Afghanistan er fortsatt en av verdens største humanitære kriser, med mer enn to tredjedeler av befolkningen som trenger bistand. Humanitære organisasjoner advarer om at vedvarende tilgangsbegrensninger, kombinert med manglende finansiering, kan etterlate millioner uten grunnleggende støtte når vinteren nærmer seg.

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