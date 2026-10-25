Pakistan auksjonerer bort hundrevis av containere med afghanske handelsmenns varer i Karachi havn

Pakistanske tollmyndigheter har satt hundrevis av containere med afghanske handelsmenns varer opp for auksjon i Karachi havn, med henvisning til høye skatter, lagringsavgifter og forsinkelser som har etterlatt forsendelsene strandet midt i langvarige handelsforstyrrelser mellom Afghanistan og Pakistan.

BBC rapporterte lørdag at bilder utgitt av et auksjonsselskap viste containere som var åpnet og innholdet deres vist frem til potensielle kjøpere. Den afghanske handelsmannen Matiullah fortalte BBC at auksjonsprosessen hadde begynt flere dager tidligere. Bildene som sirkulerte i sosiale medier viste varer som spenner fra husholdningsapparater og elektronikk til tekstiler og matvarer lagt ut for inspeksjon, og ga en tydelig visuell dokumentasjon på et handelsforhold i krise.

Tjenestemenn i Afghanistans handelskammer har fordømt tiltaket og beskrevet det som i strid med regionale og internasjonale handelslover. De hevder at auksjonene utgjør en ensidig avhending av privat eiendom, og har oppfordret pakistanske myndigheter til å stanse prosessen i påvente av en forhandlet løsning.

Bakgrunnen for fastlåst situasjon

Auksjonen kommer etter at viktige handels- og transittruter mellom Afghanistan og Pakistan ble stengt, noe som forstyrret vareflyten og etterlot afghanske forsendelser strandet i pakistanske havner. Handelsmenn har møtt økende kostnader mens lasten deres har stått ufortollet, med lagringsavgifter og demurrage-avgifter som har akkumulert daglig i Karachi og andre havner.

Tidligere i år tillot pakistanske myndigheter afghanske handelsmenn å fjerne strandede varer fra landets havner eller ordne med forsendelse til andre destinasjoner. På det tidspunktet sa Afghanistans handels- og industrikammer at rundt 15 000 containere og forsendelser som tilhørte afghanske handelsmenn, var i fare for å bli auksjonert bort.

Ifølge det afghansk-pakistanske felles handelskammeret har mer enn 60 prosent av disse varene siden blitt returnert til opprinnelseslandene, mens noen forsendelser ble omdirigert til Irans havner Chabahar og Bandar Abbas. De gjenværende forsendelsene har imidlertid blitt viklet inn i en syklus av ubetalt avgifter og administrative hindringer som handelsmenn sier de ikke kan overvinne.

Handelsmenn fanget i midten

Younus Mohmand, en afghansk handelsrepresentant, sa at varene som nå auksjoneres bort, var blant forsendelsene handelsmenn ikke hadde klart å hente tilbake på grunn av høye skatter og lagringskostnader. «Dette er ikke forlatte varer,» sa Mohmand. «De tilhører handelsmenn som ikke ønsker noe annet enn å fortolle lasten sin og bringe den hjem, men kostnadene har blitt umulige å bære.»

Matiullah sa at handelsmenn hadde mottatt varsler før varene deres ble satt opp for auksjon. Han la til at eiere fortsatt kunne henvende seg til domstolene for å forsøke å stoppe salgene, selv om juridiske veier forblir usikre gitt den grenseoverskridende naturen til tvisten og den begrensede tiden før auksjonerte varer blir solgt.

Det totale antallet afghansk-eide containere som fortsatt er strandet i Karachi havn, er fortsatt uklart. Selv om tusenvis av containere ble fjernet etter Pakistans tidligere beslutning, antas handelsmenn å ha last som fortsatt befinner seg i havnen, med anslag som varierer sterkt avhengig av hvilket handelsorgan man spør.

En bredere diplomatisk ruptur

Tvisten gjenspeiler den bredere innvirkningen av de forverrede forholdene mellom Talibans myndigheter i Kabul og Islamabad. Pakistan har sagt at grensebegrensningene er knyttet til sikkerhetsbekymringer, og anklager militante grupper for å operere fra afghansk territorium – en anklage Taliban-regjeringen avviser. Taliban-tjenestemenn har på sin side anklaget Islamabad for å politisere handel og transitt, og bruke handel som et pressmiddel i en bredere diplomatisk fastlåst situasjon.

Den langvarige stengningen av grenseoverganger har kraftig redusert grenseoverskridende handel. Pakistans avis Dawn rapporterte at bilateral handel falt fra 1,3 milliarder dollar i budsjettåret 2024–25 til 358 millioner dollar i 2025–26, en nedgang på rundt 74 prosent. Forstyrrelsene har også presset afghanske bedrifter til å søke alternative ruter gjennom Iran og Sentral-Asia, en endring som handelsmenn advarer om kan bli permanent dersom fastlåst situasjonen fortsetter.

Regionale ringvirkninger

Omdirigeringen av afghansk handel mot Irans havner Chabahar og Bandar Abbas, samt gjennom sentralasiatiske korridorer, representerer en betydelig omlegging av regional handel. Pakistanske havn- og transportoperatører, som historisk har dratt nytte av afghansk transittHandel, er blant dem som føler den økonomiske smerten. I mellomtiden har iranske og sentralasiatiske logistikkselskaper beveget seg for å kapre markedsandeler, og tilbyr alternative ruter som afghanske handelsmenn sier blir stadig mer levedyktige til tross for høyere kostnader og lengre transitttider.

Gjentatte runder med samtaler mellom de to partene i Doha, Istanbul og Riyadh har ennå ikke gjenopprettet normale handelsstrømmer, og etterlater handelsmenn på begge sider med usikkerhet og ekstra kostnader. Hver forhandlingsrunde har produsert løfter om velvilje, men ingen varig mekanisme for å rydde opp i etterslepet av strandede forsendelser eller forhindre fremtidige flaskehalser.

For handelsmennene hvis containere nå ligger under auksjonariusens hammer i Karachi, gir den diplomatiske manøvreringen liten trøst. Varene deres og levebrødene knyttet til dem henger i balanse mens tjenestemenn i Kabul og Islamabad fortsetter å lete etter en vei ut av en krise som allerede har omformet det økonomiske kartet i regionen.

Donate Here