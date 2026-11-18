Kabul — Mer enn halvparten av fordrevne barn i Afghanistan har mindre mat å spise etter at de forlot hjemmene sine, mens to av fem rapporterer om forverret helse, ifølge en ny rapport fra Redd Barna. Funnene tegner et dystert bilde av belastningen fordrivelse påfører landets yngste og mest sårbare borgere.

Rapporten Children on the Move er basert på intervjuer med mer enn 800 barn og omsorgspersoner i sju provinser, og belyser hvordan fordrivelse forverrer sult, forstyrrer utdanning og utsetter barn for alvorlige beskyttelsesrisikoer. Organisasjonen opplyser at jenter og barn med funksjonsnedsettelser står overfor særlig høy beskyttelsesrisiko under fordrivelse og etter bosetting på nytt.

Hovedfunn

Dataene avdekker omfattende deprivasjon blant fordrevne familier:

55 % av barna har mindre mat å spise etter fordrivelsen

41 % rapporterer om forverret helse

Én av tre omsorgspersoner sier at tilgangen til utdanning har blitt dårligere

Færre enn én av ti barn som ble intervjuet, hadde mottatt noen form for hjelp, til tross for omfattende behov

Nesten 70 % av barna som ble intervjuet, hadde opplevd minst to kriser de siste tre årene, inkludert tørke, flom, jordskjelv og konflikt. Mer enn én av ti rapporterte også om eksponering for risikoer som barnearbeid, vold og tidlig ekteskap.

En voksende krise

Rapporten kommer samtidig som mer enn 6,67 millioner afghanere har returnert fra Pakistan og Iran siden september 2023, noe som legger ytterligere press på lokalsamfunn som allerede står overfor fattigdom og matusikkerhet. Rundt sju millioner mennesker var internt fordrevet i Afghanistan i 2025, ifølge rapporten.

Økonomiske vanskeligheter var den viktigste årsaken til at familier flyttet, og 49 % av barna oppga at familiene deres ikke kunne finne arbeid eller tjene nok penger. Matmangel var en annen viktig faktor, mens andre oppga utvisning eller press om å forlate et annet land.

Fordrivelse garanterer ikke sikkerhet

Landdirektør for Redd Barna i Afghanistan, Ashish Damle, advarte om at fordrivelse ikke nødvendigvis betyr at barna kommer i sikkerhet. Mange familier ankommer nye lokalsamfunn der de sliter med å ha råd til mat, helsehjelp og utdanning, noe som etterlater barna i en verre situasjon enn før de flyktet.

«Fordrivelse betyr ikke at barna kommer i sikkerhet,» sa Damle. «Mange ankommer nye lokalsamfunn der familiene sliter med å ha råd til mat, helsehjelp og utdanning.»

Han etterlyste vedvarende humanitær finansiering for å beskytte fordrevne barn og sikre tilgang til grunnleggende tjenester, og advarte om at situasjonen for Afghanistans fordrevne barn bare vil forverre seg ytterligere uten fortsatt støtte.

En oppfordring til handling

Rapportens forfattere oppfordret det internasjonale samfunnet til å trappe opp humanitær bistand og prioritere behovene til fordrevne barn, særlig jenter og barn med funksjonsnedsettelser, som står overfor forhøyet risiko for utnyttelse og utestengelse. Med behov som langt overstiger tilgjengelig støtte, advarte de om at gapet mellom det fordrevne familier trenger og det de mottar, fortsatt er farlig stort.

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