-Forræderiets Anatomi: En Innledning

«Det ubeskyttede hjemland nasjonens sårede himmel.» Dette uttrykket fanger ikke bare et øyeblikk av tragedie, men den kumulative konsekvensen av år med indre forfall, ytre rovdrift og internasjonal likegyldighet. Afghanistan brenner i dag i en ild som ikke bare stammer fra himmelen, men fra feilstyring, feighet og den systematiske ødeleggelsen av landets defensive ryggrad et forræderi som forfatteren tilskriver skikkelser som Mullah Rabbani, som blir stemplet som en spion. Hver gang afghansk jord har skalvet, hver gang et hjem ble ødelagt, hver gang et barn klamret seg til moren i redsel, ble en del av det såret påført av indre hender. Hender som skulle ha vært et skjold, ble en dolk.

Når et land etterlates forsvarsløst, når himmelen forblir ubesvart, når grensene er eierløse er dette ikke bare resultatet av en ekstern fiende. Det er konsekvensen av å selge nasjonalhærens våpen og ammunisjon til Pakistan; det er resultatet av beslutninger forankret i uvitenhet, fanatisme og avhengighet. Historien vitner om hvordan visse skikkelser, under banneret av religion og brorskap, brøt ryggraden på landets forsvar og etterlot Afghanistan forsvarsløst overfor enhver trussel.

Hvis Afghanistans himmel har blitt rystet av pakistanske jetfly over Paktia, hvis jorden er såret, hvis folket puster i angst kommer denne smerten ikke bare utenfra. Den kommer fra forræderiet til de som skulle ha vært et skjold, men som solgte skjoldet i stedet. Dette forræderiet er ikke bare politisk; det er mot menneskeheten, mot nasjonen, mot blodet til de som ga livet for å forsvare denne jorden. Det afghanske folket har rett til å spørre: hvem etterlot dette landet uforsvart? Hvem brøt søylene i nasjonalhæren? Hvem etterlot dette landet sårbart overfor enhver trussel?

Afghanistan må reise seg igjen, men å reise seg uten å erkjenne forræderiet er umulig.

-Den Siste Grusomheten: Juniangrepene 2026

Natten til 28. juni 2026 gjennomførte pakistanske styrker et koordinert bakke- og luftangrep over grensen inn i det østlige Afghanistan. Det Islamabad beskrev som «presisjonsangrep» mot militante gjemmesteder i Paktia, Paktika og Kunar-provinsene ble, ifølge afghanske beretninger, en massakre på sivile i deres hjem.

Angrepet kom mindre enn tjuefire timer etter at militante slo til mot regionalhovedkvarteret til Pakistan Rangers i Karachi, og drepte tre soldater. Gruppen Jamaat-ul-Ahrar, en utbryterfraksjon av de pakistanske Taliban (TTP), tok på seg ansvaret. I stedet for å begrense trusselen innenfor sine egne grenser, projiserte Pakistan sin militære makt utad og slo til mot afghansk jord.

Antall Døde

Det sivile antallet døde er ødeleggende og omstridt. Afghanistans Taliban-ledede regjering rapporterte at pakistanske luftangrep drepte minst 36 sivile og såret 163 andre, inkludert kvinner og barn. Pakistans informasjonsminister Attaullah Tarar hevdet at angrepene drepte 25 militante og ødela tre mål, med ytterligere fire krigere drept i bakkeoperasjoner.

Det dødeligste angrepet fant sted i Mandokhail-landsbyen i Paktias Chamkani-distrikt. Ifølge Taliban-nesttalsperson Hamdullah Fitrat bombet pakistanske kampfly først en sivil bolig, og drepte en eldre mann og et barn. Deretter, «da lokale innbyggere samlet seg for å utføre redningsoperasjoner, ble området bombet en andre gang, noe som resulterte i martyrdom av 28 landsbyboere og skader på 158 andre». Dette «dobbelt-treff»-angrepsmønsteret å angripe redningsarbeidere som responderte på et første angrep ville utgjøre en krigsforbrytelse i henhold til Genèvekonvensjonene.

I naboprovinsen Paktika ble seks sivile, hovedsakelig kvinner og barn, drept da et hus i Walust-landsbyen ble truffet. Et tredje angrep ødela en sivil bolig i Kunar-provinsen, men ingen dødsfall ble rapportert der.

Mønsteret

Denne utvekslingen har blitt et grusomt manus. Pakistans respons følger et kjent mønster: et større angrep finner sted inne i Pakistan, luftangrep over den afghanske grensen følger innen timer, Islamabad utsteder advarsler, Kabul fordømmer sivile tap, og syklusen gjentar seg. Pakistan har gjennomført flere grenseoverskridende angrep siden i fjor, og anklager Taliban-regjeringen for å skjule TTP-militante.

-Omfanget av den Humanitære Krisen

Juniangrepene i 2026 er ikke en isolert hendelse, men en del av en vedvarende kampanje av grenseoverskridende vold som har krevd hundrevis av afghanske liv.

I mars 2026 traff et pakistansk missilangrep et narkotikarehabiliteringssenter i Kabul, noe som forårsaket betydelige tap. I begynnelsen av juni drepte pakistanske luftangrep 13 mennesker, inkludert 11 barn, i Kunar, Khost og Paktika-provinsene. De Forente Nasjoner registrerte minst 372 afghanske sivile dødsfall og 397 skader i løpet av de første tre månedene av 2026 alene.

Den kumulative effekten er ødeleggende. Siden oktober 2025 har grenseoverskridende vold drept hundrevis og fordrevet tusenvis. Paktia, Paktika, Khost, Kunar, Kandahar og Helmand-provinsene har hatt de høyeste dødstallene. Likevel har den internasjonale responsen vært mildt sagt dempet.

Dobbelt-Treff som Krigsforbrytelse

«Dobbelt-treff»-angrepet i Mandokhail-landsbyen som angrep redningsarbeidere som hastet til unnsetning for overlevende fra den første bombingen – representerer et klart brudd på internasjonal humanitær rett. Under distinksjonsprinsippet må stridende parter alltid skille mellom sivile og stridende. Å angripe sivile som utfører redningsoperasjoner utgjør en krigsforbrytelse i henhold til Genèvekonvensjonene.

FNs sikkerhetsråd, stort sett lammet av geopolitiske vetoer, har ikke innkalt til et ekstraordinært møte om konflikten mellom Afghanistan og Pakistan. FNs menneskerettighetsråd og Den internasjonale straffedomstolen bør gjennomføre formelle undersøkelser av disse angrepene. Stater som forsyner Pakistan med militære fly og presisjonsammunisjon har juridiske forpliktelser til ikke å tilrettelegge for brudd på internasjonal humanitær rett.

-Hvorfor Taliban Ikke Kan Handle Sterkt: Forklaringen på Stillheten

Kildeteksten peker med rette på Talibans militære og diplomatiske avmakt, men virkeligheten er lagdelt og krever utdypning.

Militære Begrensninger

Da Taliban tok makten i august 2021, arvet de vrakgodset av en oppløsende nasjonalhær. Den afghanske flyvåpenet, som hadde vært den viktigste avskrekkende faktoren mot enhver lufttrussel, sluttet i praksis å eksistere. Amerikanske entreprenører som vedlikeholdt flyene forlot landet, og de fleste brukbare jetfly ble fløyet til naboland eller forfalt.

Taliban har siden forsøkt å gjenopprette noe luftkapasitet. Afghanistans forsvarsdepartement hevdet å ha gjennomført luftangrep mot pakistanske militære steder, men pakistanske tjenestepersoner uttalte at forsøk på å angripe med små droner ble avverget ved bruk av anti-drone-systemer. Pakistan, derimot, opererer et moderne flyvåpen med F-16-er og JF-17-er som er i stand til presisjonsangrep fra stand-off-avstander.

Diplomatisk Isolasjon

Talibans nektelse av å tillate jenters utdanning utover grunnskolen og deres ekskludering av kvinner fra offentlig liv har gjort formell internasjonal anerkjennelse umulig. Enhver regjering som ellers kunne ha støttet Afghanistan diplomatisk eller militært mot pakistansk aggresjon, står overfor den politiske kostnaden ved å fremstå som om den godkjenner Talibans kjønnspolitikk.

Denne isolasjonen er ikke bare diplomatisk; den er strategisk. Afghanistan mangler internasjonal representasjon i globale fora og kan ikke effektivt tale for sin suverenitet. Verdens stillhet overfor pakistanske luftangrep tolkes av Islamabad ikke som misbilligelse, men som taus tillatelse.

TTP-dilemmaet

Det afghanske Talibans forhold til de pakistanske Taliban (TTP) er kjernen i konflikten og den mest betydningsfulle hindringen for enhver afghansk diplomatisk motoffensiv. Mens de afghanske Taliban og TTP deler ideologi, kultur og etnisk sammensetning, skiller de seg fundamentalt i sitt syn på Islamabad: TTP har som mål å undergrave Pakistans autoritet, mens de afghanske Taliban søker samarbeid med Pakistan.

Likevel kan ikke eller vil ikke Taliban bryte båndene med TTP, fordi båndene av ideologi og slektskap er for dype. Dette gir Pakistan evigvarende begrunnelse for sine angrep, uansett hvor falske de spesifikke påstandene om målsetting måtte være.

Det Narrative Paradokset

Ironisk nok kan Pakistans luftangrep styrke Talibans innenrikspolitiske stilling. Afghansk journalist og ekspert Sami Yousafzai bemerket at det sivile antallet døde omformer opinionen: «Selv afghanere som var kritiske til Talibans politikk på jenters utdanning, for eksempel, sier nå: Sett det til side, la oss snakke om pakistansk aggresjon. Pakistan gir i praksis Taliban et narrativ, og Taliban utnytter det svært effektivt.»

-Den Tvungne Deportasjonen av Afghanere: En Parallell Forbrytelse

Kildeteksten antyder våpenbruken av afghanske flyktninger fra Pakistan, men omfanget av krisen fortjener uavhengig dokumentasjon.

Alene i 2026 er mer enn 146 000 afghanere blitt deportert fra Pakistan, i tillegg til over én million tvangsreturnert i 2025. Siden gjenåpningen av Torkham-grensen 31. mars har Pakistan fremskyndet deportasjoner som en del av sin «Repatriasjonsplan for ulovlige utlendinger», lansert i oktober 2023.

Pakistansk politi har arrestert afghanere mens de handlet, gikk på skole og søkte dagarbeid – konfiskert telefoner og kontanter og krevd bestikkelser for løslatelse. De som ikke kunne betale, er blitt fengslet og utvist. Mange er i alvorlig risiko ved retur, inkludert journalister, menneskerettighetsforkjempere og andre på grunn av deres tidligere tilknytning til den tidligere afghanske regjeringen.

De fleste afghanske flyktninger inkludert de med Proof of Registration-kort eller Afghan Citizen Cards har bodd i Pakistan i generasjoner, uten noen gang å ha satt sin fot i Afghanistan. Tvangsretur rykker dem opp med rot fra det eneste hjemmet mange har kjent.

Mellom september 2023 og februar 2025 deporterte Pakistan med makt minst 844 499 afghanske statsborgere tilbake til Afghanistan, hvor mange står overfor reell risiko for forfølgelse av Taliban inkludert journalister, menneskerettighetsforkjempere, kvinnelige aktivister, kunstnere og tidligere regjeringstjenestemenn.

Juridiske Brudd

Pakistans tvangsreturer og utvisninger kan bryte Pakistans forpliktelser som part i FNs konvensjon mot tortur og det sedvanerettslige internasjonale forbudet mot refoulement den tvungne returen av noen til et sted hvor de står overfor en reell risiko for forfølgelse, tortur eller en trussel mot livet. Pakistan er ikke signatar til 1951-flyktningkonvensjonen, noe som skaper et rettslig gap som Islamabad utnytter.

Interesseorganisasjoner inkludert Refugees International, Human Rights Watch, Amnesty International og UNHCR har alle etterlyst en umiddelbar stans av deportasjonene. Amnesty International bemerket at omtrent 60 prosent av de som returneres til Afghanistan er kvinner og barn, og at til tross for at de står overfor noe av den verste kjønnsbaserte diskrimineringen i verden som utgjør forbrytelsen mot menneskeheten av kjønnsforfølgelse blir kvinner og jenter deportert til Afghanistan i stort antall. Uten en bindende håndhevingsmekanisme fortsetter deportasjonene.

-Den Strategiske Kalkulasjonen: Pakistans Militære Straffefrihet

Det pakistanske militæret har systematisk behandlet Afghanistan som en «administrert slagmark» en arena som skal penetreres, presses og periodisk straffes slik at ingen afghansk regjering fullt ut kan kontrollere sin suverenitet eller føre en uavhengig regional politikk. Denne doktrinen pakkes vanligvis i språket om «strategisk dybde», «bekjempelse av terrorisme» eller «sikkerhet».

Flere faktorer muliggjør denne syklusen av aggresjon:

Pakistans Indre Krise og Ekstern Projeksjon

Nylige sikkerhetssvikt i Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa og nå Kashmir har gjort Pakistans militær forvirret og ute av kontroll. Offentlig tillit til militærets evne til å garantere sikkerhet har kollapset. Å skyve skylden for indre usikkerhet over på de afghanske Taliban er den billigste og mest praktiske fluktveien – en som det pakistanske militæret gjentatte ganger har brukt. Internasjonal Validering

Pakistans militære ledelse tolker diplomatisk engasjement med vestlige makter som et grønt lys for aggresjon. Når Pakistans øverste militære ledelse får sterk validering i Washington særlig i perioder med økte regionale spenninger tolker Rawalpindi det som diplomatisk dekke til å handle mer aggressivt mot Afghanistan, samtidig som de fortsatt fremstiller seg som en samarbeidspartner. Det Internasjonale Samfunnets Stillhet

Verdens stillhet overfor sivile tap tolkes av Islamabad som global likegyldighet eller, verre, godkjenning. Den stillheten oppmuntrer bare Pakistan til å gjenta sine forbrytelser.

-Kjernefysisk Dimensjon: En Felles Vestlig Bekymring

En motivasjon for USAs invasjon av Afghanistan i 2001 var bekymring for Pakistans kjernefysiske arsenal. Vesten har alltid fryktet at ekstremistiske grupper kunne få kontroll over Pakistans «islamske bombe». I dagens usikkerhetsklima vokser den risikoen.

Når det gjelder kjernefysisk nedrustning og sikkerhet, kan Afghanistan finne en felles strategisk nevner med vestlige nasjoner. Fremveksten av et system i Afghanistan og Khyber Pakhtunkhwa som stenger skoler og universiteter for jenter under en Taliban-tolkning av sharia, bekymrer verden. Å løse denne bekymringen er mulig gjennom å danne en islamsk regjering forsonet med moderne verdensstandarder.

-Veien Fremover: Strategiske Alternativer og Nødvendige Reformasjoner

Diplomatisk Engasjement

I fullstendig diplomatisk isolasjon kan Taliban ikke konfrontere Pakistans militærmaskineri. Durand-linje-tvisten må reises innenfor en strategisk ramme som engasjerer relevante regionale og ekstraregionale makter. India, Russland og til en viss grad Iran er land som på lang sikt ville tjene på Pakistans fragmentering, forutsatt at islamistiske ekstremister ikke tar kontroll over Khyber Pakhtunkhwa og Balochistan.

Internasjonal Rettslig Ansvar

Under internasjonal humanitær rett krever distinksjonsprinsippet at stridende parter alltid skiller mellom sivile og stridende. Dobbelt-treff-angrepsmønsteret beskrevet i Paktia bombing av redningsarbeidere etter et første angrep utgjør en krigsforbrytelse under Genèvekonvensjonene. FNs menneskerettighetsråd og Den internasjonale straffedomstolen bør gjennomføre formelle undersøkelser. Stater som forsyner Pakistan med militære fly og presisjonsammunisjon har juridiske forpliktelser til ikke å tilrettelegge for brudd på internasjonal humanitær rett.

Normalisering med Washington

Talibans eneste utvei mot amerikansk muliggjort pakistansk press er å arbeide for normalisering av forholdet til Washington noe som innebærer å akseptere amerikanske betingelser som også er det afghanske folkets vilje: åpne skoler og universiteter for jenter, og styre innenfor en konstitusjonell ramme.

En Samlet Afghansk Respons

Pakistans luftangrep kan styrke Talibans innenrikspolitiske stilling ved å forene afghanerne mot en felles fiende. Men denne nasjonale enheten, uansett hvor nyttig på kort sikt, kan ikke erstatte effektive forsvarskapasiteter eller internasjonalt diplomatisk engasjement.

-Konklusjon: Den Sammensatte Krisen

Det dataene bekrefter analytisk, er at Afghanistan står overfor en sammensatt krise med sammenvevde årsaker: Pakistans militære straffefrihet, muliggjort av internasjonal stillhet og Talibans egen diplomatiske selvisolasjon; den systematiske utvisningen av millioner av afghanere fra Pakistan under forhold som bryter internasjonal rett; og Talibans strukturelle manglende evne ideologisk, militært og diplomatisk til å sette i gang en troverdig respons.

Verdens stillhet er ikke nøytral. Det er et signal. Inntil det internasjonale samfunnet skiller sin legitime bekymring for Talibans styresett fra sin juridiske forpliktelse til å beskytte afghanske sivile mot bombing, vil det signalet fortsette å lisensiere Pakistans neste luftangrep.

Det afghanske folket har rett til å spørre: hvem etterlot dette landet uforsvart? Hvem brøt søylene i nasjonalhæren? Hvem etterlot dette landet sårbart overfor enhver trussel? Disse spørsmålene krever svar ikke bare fra Afghanistan, men fra et internasjonalt samfunn som gjennom sin stillhet har blitt medskyldig i det systematiske bruddet på afghansk suverenitet og drapet på afghanske sivile.

Afghanistan må reise seg igjen. Men å reise seg uten å erkjenne forræderiet både internt og eksternt er umulig.