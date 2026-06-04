Den russisk-afghanske militærtekniske pakten: Geopolitiske utspill, rettslige realiteter og skyggen av hegemonisk rivalisering

Av: M. Tariq Bazger

Journalist og forfatter

Et omfattende analytisk essay Geopolitisk landskap

sammendrag og akademisk orientering

De tektoniske forskyvningene som karakteriserer det ferske geopolitiske landskapet i Sentral- og Sør-Asia, har n ok en gang konvergert om Eurasias veikryss: Afghanistan. Etter Den russiske føderasjons formelle anerkjennelse av det Taliban-ledede styret den 3. juli 2025, har en påfølgende militærteknisk samarbeidsavtale i slutten av mai 2026 fundamentalt rekonfigurert de regionale sikkerhetsligningene.

Dette essayet evaluerer de dype strukturelle mekanismene i denne fremvoksende Moskva-Kabul-aksen. Ved å anvende et analytisk-deskriptivt rammeverk dekonstruerer artikkelen de strategiske motivasjonene, de systemiske risikoene og de regionale ringvirkningene av avtalen. Det utforskes hvordan denne utviklingen påvirker nabostater, stormaktsrivaler og mest kritisk den menneskelige sikkerheten og de grunnleggende rettighetene til det afghanske folket.

Sideløpende opprettholder denne analysen et stringent, objektivt og diplomatisk nøytralt vokabular. Den selvvalgte betegnelsen Det islamske emiratet Afghanistan (IEA) anvendes om hverandre med «Kabuls nåværende styre», «de facto-myndighetene» og «den nåværende styringsstrukturen». Dette semantiske valget innebærer ingen politisk godkjennelse eller validering av internasjonal rettslig status; det følger snarere den klassiske skolen innen diplomatisk realisme, der aktører analyseres ut fra deres utøvelse av effektiv territoriell kontroll, mens deres rettslige krav underkastes en streng akademisk granskning.

Avtalens teoretiske og de jure-dilemma

Fra et folkerettslig perspektiv og ut fra den klassiske westfalske statskonstruksjonen, hviler den militærtekniske avtalen fra mai 2026 mellom Moskva og de facto-myndighetene i Kabul på et høyst volatilt fundament.

Under etablerte folkerettslige doktriner avleder traktater og bindende bilaterale avtaler sin gyldighet fra kontraherende parters gjensidige anerkjennelse som legitime, suverene enheter med de jure-representasjon av sine respektive befolkninger. Selv om Den russiske føderasjons dekret av 3. juli 2025, som ga formell diplomatisk anerkjennelse til Det islamske emiratet Afghanistan, forsøkte å overbro dette gapet, forblir det internasjonale systemet fastlåst. FNs legitimasjonskomité, USA, EU og det overveldende flertallet av verdens stater fortsetter å nekte Kabul-administrasjonen formell anerkjennelse, under henvisning til fraværet av en inkluderende regjering, konstitusjonell kodifisering og etterlevelse av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Følgelig og fra et strengt legalistisk synspunkt befinner avtaler forhandlet frem av en administrasjon som mangler omfattende internasjonal legitimitet og intern konstitusjonell forankring, seg i en rettslig gråsone. Dersom en politisk overgang skulle inntreffe i en av hovedstedene, eller dersom en fremtidig, bredt sammensatt og representativ regjering skulle oppstå i Kabul, vil slike avtaler kunne erklæres void ab initio (ugyldige fra starten av) under traktatretten, ettersom de ikke gjenspeiler den afghanske statens institusjonaliserte vilje, men snarere en transaksjonell konvergens mellom to isolerte politiske aktører.

Symbolsk sett overser imidlertid avtalens realpolitiske innvirkning dens rettslige sårbarhet. Ved å inngå eksplisitte militærtekniske avtaler med en ikke-demokratisk konsolidert myndighet, løper eksterne makter en akutt risiko for å re-eksternalisere Afghanistans interne politiske dynamikk. Snarere enn å fremme en strukturell normalisering, risikerer disse ugjennomsiktige avtalene på elitenivå å forvandle landet til et sjakkbrett for regionale og globale rivaliseringer, der ekstern sikkerhetsprioritering settes foran en organisk utvikling av relasjonen mellom stat og samfunn.

Historisk kontekstualisering: Den femtiårige syklusen av ekstern avhengighet

For fullt ut å forstå de kontemporære dimensjonene ved den russisk-afghanske pakten av 2026, må den plasseres inn i det tragiske kontinuumet som utgjør Afghanistans moderne historie. De siste femti årene avslører et repeterende mønster der innenlandske fraksjoner, drevet av ideologisk iver eller et ønske om maktkonsolidering, systematisk har pantsatt nasjonal suverenitet i bytte mot ekstern proteksjon.

Det historiske kildematerialet demonstrerer at enhver større politisk omveltning i Kabul det siste halve århundret har blitt næret av eksterne intervensjoner og innenlandsk ettergivenhet:

-De venstreorienterte eksperimentene (1970-tallet): Fraksjoner av Afghanistans folkedemokratiske parti (PDPA) inviterte til sovjetisk politisk og militær intervensjon for å opprettholde et skrøpelig, ideologisk uforankret regime, noe som utløste en brutal borgerkrig.

– Mujahedin-æraen (1980- og 1990-tallet): Ulike stridende fraksjoner under islams fane aksepterte milliarder i skjulte våpenleveranser og logistikk fra vestlige og regionale etterretningstjenester, noe som indirekte la landets urbane infrastruktur i grus under den påfølgende interne borgerkrigen.

-Republikken etter 2001: En sterkt vestligorientert politisk elite opprettholdt sin eksistens utelukkende i kraft av USA og NATOs sikkerhetsparaply og finansielle subsidier, og lyktes aldri i å bygge selvbærende, organisk forankrede nasjonale institusjoner.

I enhver iterasjon, uavhengig av om den legitimerende retorikken var innrammet i marxist-leninistisk modernisering, islamsk frigjøring eller liberal-demokratisk statsbygging, forble den underliggende strukturelle patologien den samme: Innenlandske aktører fungerte som eksekutører for utenlandsfinansierte prosjekter, ofte med en omfattende ødeleggelse av eget samfunn som resultat.

Det er avgjørende fra et historisk perspektiv at enhver epoke overveies på bakgrunn av sine egne spesifikke handlinger. Den systemiske korrupsjonen, de institusjonelle feilgrepene og droneavhengigheten som preget republikken etter 2001, rettferdiggjør eller formilder ikke dagens menneskerettslige regresjon, politiske monopolisering og ugjennomsiktige militære transaksjoner under Det islamske emiratet. Fortidens feilgrep kan ikke tjene som et moralsk skjold for nåtidens politiske svikt.

III. Strategiske rasjonaler: Konvergensen mellom Moskva og Kabul

Tilnærmingen som kulminerte i avtalen i mai 2026, er ikke drevet av historisk sentimentalitet eller felles ideologisk forankring; den er snarere et kalkulert utslag av Realpolitik, født ut av gjensidig strategisk isolasjon og asymmetriske behov.

Moskvas geopolitiske og sikkerhetspolitiske vektor

For Den russiske føderasjon representerer Afghanistan et kritisk knutepunkt i dens bredere eurasiske forsvarsarkitektur. Moskvas kalkyler drives av tre primære imperativer:

-Sikkerhetiggjøring av den sørlige flanke: Moskva betrakter de volatile grensene til de sentralasiatiske republikkene (Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan) som sin primære forsvarsbuffer. Spredningen av Den islamske staten Khorasan-provinsen (ISKP), i kombinasjon med transnasjonale narkotikanettverk og radikaliserte opprørsgrupper, truer med å destabilisere disse statene, noe som direkte berører Russlands interne sikkerhet. Ved å tilby teknisk-militær bistand til Kabul, søker Moskva å transformere de facto-myndighetene til en fremskutt barriere mot disse felles truslene.

-Geopolitisk signalisering overfor Vesten: Midt i en pågående strukturell fremmedgjøring fra Vesten grunnet den langvarige konflikten i Ukraina og strenge internasjonale sanksjoner har Moskva som mål å projisere sin vedvarende status som et uunngåelig eurasisk hegemoni. Å fremforhandle en sikkerhetspakt i Kabul signaliserer at vakuumet etter USAs tilbaketrekning fylles av regionale makter, og demonstrerer dermed grensene for Vestens oppdemmingsstrategi.

-Sikkerhetsrådets institusjonelle innramming: Denne politikkutformingen ble eksplisitt artikulert i mai 2026 av det russiske sikkerhetsrådets sekretær, Sergej Sjoigu, som tok til orde for et omfattende, institusjonalisert samarbeid med Kabuls styringsstruktur, og oppfordret andre eurasiske partnere til å forlate den vestlig-ledede isolasjonslinjen til fordel for regional, pragmatisk integrasjon.

Kabuls diplomatiske og operative kalkyle

Omvendt betrakter Det islamske emiratet Moskva som en uvurderlig vektstang for å oppnå ekstern balanse og intern konsolidering:

Demping av det internasjonale legitimitetsunderskuddet: At et permanent, vetoberettiget medlem av FNs sikkerhetsråd formelt innvilger anerkjennelse og inngår militære og tekniske avtaler, gir Kabul en enorm symbolsk kapital. Det slår sprekker i den vestlig-håndhevede diplomatiske embargoen, og demonstrerer at administrasjonen kan opprettholde statlig samhandling uten å gi etter i spørsmål om intern sosialpolitikk.

At et permanent, vetoberettiget medlem av FNs sikkerhetsråd formelt innvilger anerkjennelse og inngår militære og tekniske avtaler, gir Kabul en enorm symbolsk kapital. Det slår sprekker i den vestlig-håndhevede diplomatiske embargoen, og demonstrerer at administrasjonen kan opprettholde statlig samhandling uten å gi etter i spørsmål om intern sosialpolitikk. Institusjonell kapasitetsbygging: IEAs konvensjonelle militære styrker har et akutt behov for teknisk modernisering. Materiellet som ble arvet etter kollapsen i 2021, består av en volatil blanding av aldrende sovjetisk maskinvare og avansert, men raskt forfallende, amerikansk utstyr som mangler logistiske forsyningslinjer. Tilgang til russiske reservedeler, vedlikeholds lisenser, avanserte luftvernsystemer og institusjonelle treningsprogrammer er avgjørende for å transformere en geriljahær til et varig, konvensjonelt militærapparat.

IEAs konvensjonelle militære styrker har et akutt behov for teknisk modernisering. Materiellet som ble arvet etter kollapsen i 2021, består av en volatil blanding av aldrende sovjetisk maskinvare og avansert, men raskt forfallende, amerikansk utstyr som mangler logistiske forsyningslinjer. Tilgang til russiske reservedeler, vedlikeholds lisenser, avanserte luftvernsystemer og institusjonelle treningsprogrammer er avgjørende for å transformere en geriljahær til et varig, konvensjonelt militærapparat. Diversifisering av ekstern maktbalanse: Ved å forankre sin sikkerhets relasjon til Moskva utvider Kabul sitt diplomatiske handlingsrom overfor tradisjonelle naboer – særlig Pakistan – og signaliserer til Washington, New Delhi og Brussel at landet besitter alternative eksterne opsjoner.

Regionale projeksjoner: En matrise av sensitive kalkyler

Formaliseringen av den russisk-afghanske sikkerhetspakten har sendt sjokkbølger gjennom den komplekse geopolitiske arkitekturen i de omkringliggende statene, og tvinger hver enkelt aktør til å rekalibrere sin strategiske posisjon.

De sentralasiatiske republikkene: Divergerende trussel forståelser

Innvirkningen på Sentral-Asia er langt fra ensartet, og er delt mellom defensiv angst og økonomisk pragmatisme:

-Tadsjikistan: Dusjanbe opprettholder en sterkt sikkerhetsorientert og dypest sett skeptisk holdning til Kabul, drevet av bekymringer for den etniske tadsjikiske minoriteten i Nord-Afghanistan og potensielle grenseoverskridende infiltrasjoner fra opprørere. Mens Moskva hevder at deres engasjement vil stabilisere regionen, frykter Tadsjikistan at overføring av avansert teknisk kapasitet til Kabul utilsiktet kan styrke fraksjoner som er fiendtlige overfor Dusjanbe

-Usbekistan og Turkmenistan: Både Tasjkent og Asjkhabad betrakter situasjonen gjennom et økonomisk prisme, der handel, transittkorridorer og energiinfrastruktur (som TAPI-gassledningen) prioriteres. For disse statene ansees russisk mekling som en hensiktsmessig mekanisme for å sikre de nødvendige stabilitetsgarantiene for langsiktige trans-eurasiske infrastrukturinvesteringer.

Kina: Ressurssikkerhetens og ikke-intervensjonens primat

Beijings strategi forblir karakteristisk distinkt fra Moskvas åpne militære engasjement:

-Økonomisk og statlig stabilitet: Selv om Kina ønsket Russlands anerkjennelse av Kabul i 2025 velkommen som et skritt i retning av å forhindre en total humanitær og statlig kollaps, har landet påfallende nok avstått fra selv å utvide formell de jure-anerkjennelse. Beijing prioriterer mineralutvinningsrettigheter (f.eks. kobbergruven Mes Aynak og oljefeltet i Amu Darya) og opprettholdelsen av regional stabilitet for å beskytte sin infrastruktur under Belte- og vei-initiativet (BRI).

-Pakistan-CPEC-nexusen: I slutten av mai 2026, parallelt med rapportene om den russisk-afghanske pakten, kunngjorde Kina og Pakistan en felles avtale om å akselerere den kinesisk-pakistanske økonomiske korridoren (CPEC) og utvide havneinfrastrukturen i Gwadar. Her ble det eksplisitt pekt på en potensiell integrering av et stabilisert Afghanistan i dette nettverket. Beijing søker å fremme en funksjonell arbeidsdeling der Russland håndterer den komplekse sikkerhetsmatrisen med høy risiko, mens Kina konsoliderer den regionale økonomiske arkitekturen.

Pakistan: Strategisk reorientering og grensestridigheter

For Islamabad utfordrer den voksende Moskva-Kabul-aksen landets historiske rolle som den primære premissleverandøren for afghansk utenrikspolitikk:

-TTP-krisen og Durand-linjen: Relasjonene mellom Islamabad og Kabul etter 2021 har forverret seg markant som følge av vedvarende grenseoverskridende angrep fra Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) og dypfølte stridigheter om Durand-linjen. Sikkerhetsvurderinger fra FN i første kvartal av 2026 bekrefter at grensetrefninger og unilaterale pakistanske luftangrep har krevd hundrevis av sivile liv på afghansk territorium, noe som har løftet de bilaterale spenningene til et historisk høyt nivå.

-Svekkelse av maktmidler: Avtalen fra mai 2026 signaliserer til Pakistan at Kabul lykkes med å diversifisere sin eksterne støtte. Med alternative kanaler til Moskva, Beijing, Doha og Abu Dhabi, er de facto-myndighetene i økende grad skjermet mot tradisjonelt pakistansk økonomisk og militært press. Følgelig tvinges Islamabad til å koordinere sin Afghanistan-politikk gjennom bredere multilaterale formater, og lener seg tungt på kinesisk diplomatisk mekling for å håndtere sine umiddelbare sikkerhetsbekymringer.

India: Navigering i farefeltet for strategisk innringing

New Delhi betrakter utvidelsen av militære bånd mellom Moskva og Kabul med dyp uro:

-Frykten for en uvennlig akse: Indias primære geopolitiske engstelse er dannelsen av et synkronisert sikkerhetssamarbeid mellom Pakistan, Kina og Russland over Afghanistan, noe som effektivt vil marginalisere indisk innflytelse i Sentral-Asia.

-Pragmatisk re-engasjement: Etter å ha kunngjort gjenåpningen av sin diplomatiske representasjon i Kabul i 2025 for å opprettholde kommunikasjonskanaler og overvåke utviklingsbistand, befinner India seg nå i en intrikat posisjon. Samtidig som landet opprettholder et historisk forsvarssamarbeid med Moskva, må det forlate seg på uformelle diplomatiske kanaler for å sikre at russisk militærteknologi overført til Kabul ikke tilflyter anti-indiske militante nettverk.

Iran og gulfstatene: Realpolitik over ideologi

-Iran: Teheran fører en utpreget pragmatisk, ikke-emosjonell politikk overfor sin østlige nabo. Til tross for dyp bekymring knyttet til sjiaminoritetens rettigheter, grenseoverskridende vannstridigheter (som Helmand-elvetraktaten) og narkotikatrafikk, betrakter Iran den russiske tilstedeværelsen som en stabiliserende motvekt til vestlig innflytelse. Teheran foretrekker et kontrollert, regionalt sikkerhetsregime fremfor et uovervåket maktvakuum

-Gulfstatene (Qatar, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia): Disse aktørene fungerer som kritiske finansielle og diplomatiske mellommenn. Qatar fortsetter å utnytte sin status som den primære politiske samtalepartneren for vestlige nasjoner, mens Emiratene fokuserer på kommersiell konnektivitet og avtaler om sivil luftfartsforvaltning. Den russisk-afghanske pakten tjener som en påminnelse til de arabiske hovedstedene om at et diplomatisk vakuum umiddelbart vil fylles av stormakter i nord, noe som tilskynder dem til å opprettholde sitt økonomiske og konsulære engasjement til tross for vedvarende internasjonale bekymringer om menneskerettigheter.

Det vestlige dilemmaet: Verdier versus geostrategiske realiteter

Formaliseringen av den russisk-afghanske militære pakten understreker de dype begrensningene i den kontemporære vestlige politikken overfor Afghanistan, og avdekker en skarp kløft mellom moralsk retorikk og geopolitisk virkelighet.

Actør Erklært strategisk linje Sentralt operativt dilemma Forventet langsiktig posisjon USA Strategisk isolasjon, frysing av finansielle aktiva, over-the-horizon overvåking av kontraterrorisme . Risiko for fullstendig tap av etterretningsmessig handlingsrom; tillater at primære geopolitiske rivaler (Russland og Kina) integrerer Afghanistan i en ikke-vestlig sikkerhetsblokk . Sustained funding of humanitarian channels combined with specialized consular presence to monitor migration and security risks. EU «Engasjement uten anerkjennelse»; fokus på humanitær bistand, migrasjonskontroll og menneskerettslige verdier . Total tilbaketrekning overlater den eurasiske sikkerhetsarkitekturen til Moskva og Beijing, mens en normalisering undergraver kjerneverdier om likestilling . Vedvarende finansiering av humanitære kanaler i kombinasjon med spesialisert konsulært nærvær for å overvåke migrasjons- og sikkerhetsrisiko .

Det sentrale paradokset for vestlige beslutningstakere er åpenbart: En videreføring av en absolutt isolasjonslinje basert på verdier endrer ikke de facto-myndighetenes adferd. Snarere tvert imot akselererer det Afghanistans integrasjon i en autoritær, ikke-vestlig sikkerhetssfære, noe som effektivt ut raderer to tiår med vestlige geopolitiske investeringer.

Det ufravikelige kriteriet: Menneskelig sikkerhet og den nasjonale smeltedigel

Fra et objektivt faglig perspektiv kan ingen sikkerhetspakt, diplomatisk anerkjennelse eller militærteknisk transaksjon evalueres utelukkende gjennom prismet av elitens maktspill eller våpenoverføringer. Det ultimate, ufravikelige kriteriet for enhver nasjonalstats overlevelse og suverenitet hviler på den menneskelige sikkerheten – den institusjonelle beskyttelsen av borgernes rettigheter, verdighet og økonomiske livsgrunnlag.

Menneskerettighetene og det utdanningsmessige imperativ

Omfattende rapportering fra FNs hjelpeoppdrag i Afghanistan (UNAMA), FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og Human Rights Watch understreker systematisk en rystende virkelighet: Den pågående, systemiske ekskluderingen av kvinner og jenter fra videregående og høyere utdanning, i kombinasjon med omfattende forbud mot kvinnelig sysselsetting i ikke-statlige organisasjoner og internasjonale organer, har påført Afghanistans langsiktige utviklingspotensial ubotelig skade.

Akademisk merknad: Et samfunn som strukturelt håndhever intellektuell og økonomisk marginalisering av halvparten av sin befolkning, kan ikke oppnå stabil statsdannelse, uavhengig av hvor mange avanserte luftvernsystemer det måtte erverve fra eksterne maktbetingelser. Derfor er en ufravikelig betingelse for å vurdere nytten av enhver utenlandsk avtale om den bidrar til å skape den interne stabiliteten og tilliten som kreves for å gjenreise de fulle utdanningsmessige og sosiale rettighetene til det afghanske folket.

Militære sårbarheter ved forsvarspakten

Videre må den operative nytten av selve den militærtekniske avtalen fra mai 2026 betraktes med skepsis. Historien viser at avansert militært materiell har marginal defensiv verdi dersom det ikke understøttes av en robust, nasjonal strategi:

Logistisk sårbarhet: Moderne forsvarssystemer krever kontinuerlig teknisk support, sikre forsyningslinjer for reservedeler, høyspesialisert vedlikeholdspersonell og kompleks elektronisk infrastruktur. Dersom pakten forblir transaksjonell og mangler transparens, risikerer disse systemene å ende opp som ubrukelige utstillingsgjenstander innen få måneder.

Moderne forsvarssystemer krever kontinuerlig teknisk support, sikre forsyningslinjer for reservedeler, høyspesialisert vedlikeholdspersonell og kompleks elektronisk infrastruktur. Dersom pakten forblir transaksjonell og mangler transparens, risikerer disse systemene å ende opp som ubrukelige utstillingsgjenstander innen få måneder. Sårbarhet for presisjonsnøytralisering: Gitt Pakistans avanserte luftkapasiteter, etterretningstilgang og historikk med å gjennomføre målrettede operasjoner i grensesonene, er statiske afghanske forsvarsinstallasjoner og konsentrerte våpendepoter svært sårbare. Uten flerlags kontretterretning, mobile utplasseringsprotokoller og integrerte radarnettverk, vil nyervervet materiell raskt kunne nøytraliseres av regionale aktører under perioder med høyt spenningsnivå.

VII. Syntese: Formulering av en doktrine om suveren likevekt

Dersom Afghanistan skal bryte ut av den historiske syklusen der landet fungerer som en slagmark for eksterne stormakts rivaliseringer, må de facto-myndighetene bevege seg i retning av en utenrikspolitisk doktrine forankret i suveren likevekt. Dette alternative rammeverket er bygget på tre fundamentale pilarer:



En streng alliansefri linje: Afghanistan må eksplisitt avstå fra å slutte seg til noen enkelt internasjonal maktblokk eller eksklusiv sikkerhetsakse som vil kunne provosere frem motreaksjoner fra rivaliserende makter. Å inngå omfattende, langsiktige strategiske avtaler med én ekstern nasjon har historisk sett forvandlet afghansk jord til en magnet for proksykonflikter.

Afghanistan må eksplisitt avstå fra å slutte seg til noen enkelt internasjonal maktblokk eller eksklusiv sikkerhetsakse som vil kunne provosere frem motreaksjoner fra rivaliserende makter. Å inngå omfattende, langsiktige strategiske avtaler med én ekstern nasjon har historisk sett forvandlet afghansk jord til en magnet for proksykonflikter. Økonomiorientert statskunst: Utenrikspolitikken må skifte tyngdepunkt bort fra ideologiske posisjoneringer og over mot konkrete økonomiske mål: Transitthandel, trans-regionale energirørledninger, felles infrastrukturprosjekter og mineralutviklingsavtaler innenfor et transparent, juridisk regulert rammeverk.

Utenrikspolitikken må skifte tyngdepunkt bort fra ideologiske posisjoneringer og over mot konkrete økonomiske mål: Transitthandel, trans-regionale energirørledninger, felles infrastrukturprosjekter og mineralutviklingsavtaler innenfor et transparent, juridisk regulert rammeverk. Trans-regional konnektivitet: Afghanistans primære aktivum er dets geografi. Ved å transformere sitt territorium fra en buffersone til en åpen, sikker korridor som forbinder Sentral-Asia med Sør-Asia, og Kina med Midtøsten, kan Kabul gi samtlige regionale naboer et felles finansielt insentiv til å bevare landets stabilitet.

VIII. Analytisk konklusjon

Den militærtekniske samarbeidsavtalen fra mai 2026 mellom Den russiske føderasjon og de nåværende styresmaktene i Kabul markerer et vendepunkt i kontemporær eurasisk geopolitikk. For Moskva representerer den en lavkostnadsmekanisme med potensielt høy avkastning for å sikre den sørlige sikkerhetsperimeteren og projisere global innflytelse. For Kabul utgjør den et verdifullt diplomatisk verktøy for å motvirke vestlig isolasjon og bygge institusjonell forsvarskapasitet.

Historiens advarsler er imidlertid entydige. Menneskelig sikkerhet, foreldres daglige brød, jenters utdanning, den unge generasjonens fremtid, nasjonal uavhengighet og nasjonens verdighet er de egentlige kriteriene for å vurdere enhver avtales verdi. Sann statlig legitimitet kan ikke importeres gjennom eksterne sikkerhetspakter eller transaksjonelle diplomatiske anerkjennelser. Internasjonal aksept er et direkte biprodukt av innenlandsk legitimitet. Inntil de styrende myndighetene etablerer en inkluderende, rettslig institusjonalisert politisk orden som avleder sitt mandat fra den afghanske befolkningens verifiserte samtykke og garanterer de utdanningsmessige, menneskelige og økonomiske rettighetene til alle borgere vil slike eksterne avtaler forbli skjøre ordninger på elitenivå.

Uten et fundament av innenlandsk offentlig tillit, transparens og en balansert utenrikspolitikk, risikerer det nåværende regimet å gjenta fortidens tragiske sykluser: Å ofre det afghanske folkets langsiktige suverenitet og menneskelige verdighet til fordel for kortsiktig politisk overlevelse på stormaktenes volatile geopolitiske sjakkbrett.

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