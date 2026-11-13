Pashteen lover å motsette seg salg av Khyber Pakhtunkhwas naturressurser

Manzoor Pashteen, leder av Pashtun Tahafuz Movement (PTM), har lovet å motsette seg planer som innebærer salg av og investeringer i gruvene og naturressursene i Khyber Pakhtunkhwa, og sier at han ikke vil tillate at disse ressursene blir solgt.

I en videomelding sa Pashteen at et program om salg av gruver, naturressurser og andre eiendeler i Khyber Pakhtunkhwa – en provins der pashtunerne utgjør flertallet av befolkningen – var planlagt å finne sted i Islamabad 12. og 13. november. Han beskrev det planlagte arrangementet som en del av en bredere innsats for å overføre kontrollen over provinsens ressurser til utenlandske investorer uten samtykke fra lokalsamfunnene.

Han sa at Khyber Pakhtunkhwas eiendeler tilhørte pashtunerne, og at Punjab verken hadde myndighet eller rett til å selge dem. Pashteen argumenterte for at beslutninger som påvirker provinsens mineralrikdom, bør tas av dens eget folk og representanter, ikke av tjenestemenn fra andre provinser.

Pashteen sa at en protest ville bli holdt utenfor Verdensbankens kontor i Washington, USAs hovedstad, mot beslutningen. Han oppfordret alle pashtunere til å heve stemmen i denne saken, og oppfordret dem til å mobilisere både inne i Pakistan og blant diasporaen.

Han la til at de hadde skaffet e-postadressene til selskapene som er involvert i programmet, og planla å sende dem protestbrev mot avtaler om salg av Khyber Pakhtunkhwas gruver og naturressurser. Pashteen advarte om at ethvert selskap som deltar i salget, vil møte vedvarende motstand og omdømmemessig risiko.

PTM-lederen gjentok også bevegelsens langvarige krav, inkludert ansvarlighet for tvungne forsvinninger og utenomrettslige drap, og sa at ressursSpørsmålet var en del av en bredere kamp for pashtunernes rettigheter og verdighet. Han etterlyste større åpenhet i forvaltningen av provinsens ressurser og meningsfull konsultasjon med lokale interessenter før eventuelle avtaler inngås.

Den kunngjorte protesten og brevkampanjen understreker de økende spenningene rundt forvaltningen av Khyber Pakhtunkhwas mineralrikdom, ettersom PTM forsøker å ramme inn saken som et spørsmål om provinsiell autonomi og lokalsamfunnenes økonomiske rettigheter.

Donate Here