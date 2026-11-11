Gamle skatter gravd ut ved Kabuls historiske Bala Hissar

Arkeologer som graver ut den historiske festningen Bala Hissar i Kabul har avdekket bemerkelsesverdige funn, blant annet et palass fra mogultiden, spor etter gamle buddhistiske klostre og et mystisk stjerneformet basseng, som gir ny innsikt i mer enn 2000 år av Afghanistans historie.

Funnene omfatter palassruiner med veggmalerier, badeanlegg og det som antas å være en kongelig trone. Forskerne fant også buddhistiske skulpturer og klosterrelaterte strukturer, noe som peker på Kabuls betydning som religiøst og kulturelt sentrum før den islamske perioden.

Andre gjenstander omfatter gamle mynter, islamsk keramikk, oljelamper og pottemakerarbeid, som viser hvordan samfunnene levde gjennom ulike perioder. Utgravningene pågår i fem områder, og en av grøftene når omtrent 11 meter under bakken.

Funnene kaster lys over et sted som har vært et knutepunkt for imperier, trosretninger og kulturer i årtusener. Bala Hissar som betyr «høy festning» på afghansk fungerte lenge som kongelig residens, administrativt sentrum og militær festning, blant annet i mogultiden etter at keiser Babur inntok Kabul i 1504. Dens strategiske beliggenhet med utsikt over hovedstaden gjorde den til et av Afghanistans viktigste forsvarsanlegg.

Festningen ble påført omfattende skader gjennom århundrer med konflikt, særlig under den andre anglo-afghanske krigen i 1879, da store deler av strukturen ble ødelagt. Til tross for dette beholder stedet lag av okkupasjon som spenner fra akamenide-, kusjan-, mogul- og senere perioder, noe som gjør det til et av regionens mest historisk betydningsfulle arkeologiske steder.

Aga Khan Trust for Culture har ledet bevarings- og arkeologiarbeidet på stedet siden 2018, ved hjelp av moderne teknologier som bakkeradar og 3D-laserskanning. Disse verktøyene har gjort det mulig for forskerne å kartlegge begravde strukturer uten å forstyrre dem, noe som har bidratt til å styre utgravnings- og bevaringsarbeidet.

Store deler er fortsatt uutforsket, og arkeologene mener at ytterligere utgravninger kan avdekke mer om Afghanistans rike kulturelle, religiøse og militære arv. Arbeidet ved Bala Hissar ses som en del av en bredere innsats for å dokumentere og beskytte landets arkeologiske skatter midt i de pågående utfordringene for kulturarvbevaring i Afghanistan.

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