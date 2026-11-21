Kabul — Afghanistans tidligere president Hamid Karzai har advart om at millioner av barn i Afghanistan står overfor underernæring og utdanningsdeprivasjon, og har i en uttalelse i anledning verdensbarnedagen krevd ubegrenset tilgang til utdanning for alle jenter og gutter.

I en uttalelse fredag i anledning den internasjonale markeringen sa Karzai at nesten fire millioner afghanske barn står i fare for alvorlig underernæring, mens mer enn halvparten av barna i grunnskolealder er fratatt utdanning, med henvisning til rapporter fra internasjonale organisasjoner. Han beskrev verdensbarnedagen som en påminnelse om samfunnets ansvar for å beskytte barns grunnleggende rettigheter, inkludert tilgang til utdanning, helsehjelp og sikkerhet.

Karzai advarte om at fattigdom og deprivasjon utsetter barn for alvorlige risikoer særlig underernæring og analfabetisme med konsekvenser som strekker seg utover den enkelte familie til Afghanistans bredere sosiale og økonomiske fremtid. Han sa at landet bare kan bevege seg mot stabilitet, gjenoppbygging og velstand dersom barnas helse og sikkerhet beskyttes og utdanningsmuligheter gjøres tilgjengelige for hvert barn uten diskriminering eller restriksjoner.

«Å investere i barna våre er ikke en luksus, men en nødvendighet for Afghanistans fremtid,» sa Karzai, og understreket at det å nekte enhver samfunnsgruppe utdanning vil opprettholde sykluser av fattigdom og ustabilitet.

En dyptgripende ernæringskrise

Den tidligere presidentens uttalelser kommer mens Afghanistan fortsatt står overfor en forverret ernæringskrise blant barn, sammen med omfattende restriksjoner på jenters utdanning.

Ifølge en felles vurdering fra UNICEF og Action Against Hunger publisert i oktober 2026, forventes mer enn fire millioner barn å trenge behandling for akutt underernæring i 2027, inkludert omtrent 1,09 millioner som lider av alvorlig akutt underernæring den mest livstruende formen for tilstanden. Vurderingen advarer om at krisen drives av flere sammenfallende faktorer: matusikkerhet, utilstrekkelig tilgang til næringsrik kost, sykdomsutbrudd og begrenset tilgang til trygt drikkevann. Den identifiserer også forventede finansieringsmangler som en stor trussel mot ernæringstjenester og livreddende behandling, og reiser bekymring for at humanitære organisasjoner kanskje ikke kan nå de mest sårbare barna.

UNICEF rapporterte i august at omtrent 3,7 millioner barn allerede led av utmagring en tilstand preget av rask vekttap og ernæringsmangel inkludert rundt én million med alvorlig akutt underernæring. Organisasjonen advarte om at sykehus slet med å håndtere det økende antallet barn som trenger behandling, med mange helseinstitusjoner som opererer over kapasitet og mangler essensielle forsyninger.

Underernæring i tidlig barndom kan forårsake irreversible fysiske og kognitive skader, hemme utviklingen og begrense utdanningsresultater. De langsiktige konsekvensene for Afghanistans humankapital og økonomiske produktivitet kan bli omfattende, advarer eksperter.

Utdanningskrisen

Utdanningskrisen er like alvorlig. En felles rapport fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) og UNICEF, publisert 4. november, fant at 53 prosent av barna i grunnskolealder i Afghanistan fortsatt står utenfor formell allmennutdanning – mer enn halvparten av landets yngste elever.

Rapporten fant også at mer enn 2,6 millioner afghanske jenter har blitt nektet tilgang til videregående utdanning siden 2021, da myndighetene innførte et forbud mot at jenter går på skole utover 6. trinn. Afghanistan er fortsatt det eneste landet i verden der jenter og kvinner formelt er utestengt fra videregående og høyere utdanning, ifølge UNESCO og UNICEF. Restriksjonene har fått bred internasjonal fordømmelse og har i betydelig grad påvirket Afghanistans utsikter for utvikling og internasjonalt engasjement.

Forbudet har også hatt kaskadeeffekter på det afghanske samfunnet, inkludert en rapportert økning i barneekteskap og tidlige graviditeter ettersom familier mister håpet for døtrenes utdanningsfremtid. Mange utdannede kvinner som tidligere arbeidet som lærere og helsearbeidere har blitt tvunget ut av arbeidsstyrken, noe som ytterligere belaster allerede begrensede tjenester for barn.

Barnas drømmer

I anledning verdensbarnedagen fremhevet UNICEF også afghanske barns drømmer gjennom historien om Khadija, en ni år gammel jente fra Balkh-provinsen som drømmer om å bli lege. I en melding publisert på X torsdag gjentok organisasjonen at utdanning er en grunnleggende rettighet for hvert barn, uavhengig av kjønn eller omstendigheter.

«Hvert barn fortjener sjansen til å lære, vokse og nå sitt fulle potensial,» uttalte UNICEF, og oppfordret alle parter til å sikre at afghanske barn kan utøve sine rettigheter.

Restriksjonene på jenters utdanning har fortsatt til tross for gjentatte oppfordringer fra internasjonale organisasjoner, utenlandske regjeringer og afghansk sivilsamfunn om å gjenåpne videregående skoler og universiteter for kvinnelige studenter. Menneskerettighetsgrupper har oppfordret myndighetene til å revurdere politikken, og understreket at utdanning er en grunnleggende menneskerettighet beskyttet av internasjonal lov.

Verdensbarnedagen

Verdensbarnedagen, som markeres årlig 20. november, markerer vedtakelsen av FNs konvensjon om barnets rettigheter og fremhever barns rettigheter til utdanning, helsehjelp, beskyttelse og like muligheter. Årets markering kommer på et særlig utfordrende tidspunkt for Afghanistans barn, som står overfor overlappende kriser med konflikt, fordrivelse, fattigdom og begrenset tilgang til grunnleggende tjenester.

For millioner av afghanske barn er tilgangen til disse grunnleggende rettighetene fortsatt sterkt begrenset av fattigdom, underernæring, humanitære utfordringer og restriksjoner på utdanning. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har advart om at situasjonen sannsynligvis vil forverres ytterligere uten økt finansiering og vedvarende internasjonalt engasjement, med konsekvenser som kan påvirke Afghanistans stabilitet og utvikling i generasjoner fremover.

UNICEF og andre humanitære organisasjoner har oppfordret til umiddelbar handling for å håndtere ernæringskrisen, gjenopprette full utdanningstilgang for alle barn og beskytte rettighetene til Afghanistans yngste borgere. Det internasjonale samfunnet står fortsatt overfor utfordringen med å balansere humanitær bistand med bekymringer over de restriktive politikkene som har begrenset rettighetene til afghanske kvinner og jenter.

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