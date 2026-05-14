Den uløste Durand-linje-konflikten

I løpet av den flere tiår lange gjennomføringen av Pakistans «strategisk dybde»-politikk har Islamabad brukt en kombinasjon av politiske, militære, etterretningsbaserte og tvangsmessige virkemidler for å oppmuntre eller presse Afghanistan til å formelt anerkjenne Durand-linjen. Til tross for vedvarende bruk av disse virkemidlene, er konflikten fortsatt uløst. Dette vedvaret peker på et sentralt analytisk poeng i konfliktforskning: der territorielle spørsmål krysser identitet, legitimitet og historisk hukommelse, fører tvangsmakt sjelden til en varig løsning.

I kjernen er Durand-linje-konflikten ikke bare en kartografisk uenighet, men en flerdimensjonal politisk konflikt formet av motstridende tolkninger av suverenitet, kolonialarv, etno-stammemessig kontinuitet og omstridt legitimitet. Fraværet av en gjensidig forhandlet, institusjonalisert og internt legitim ramme har medført at konflikten har vedvart ut over avkolonisering og statsdannelse, og i stedet utviklet seg til en strukturelt innvevd geopolitisk uenighet.

Fra et konfliktløsnings- og internasjonale relasjoner-perspektiv, samsvarer denne saken med bredere empiriske mønstre observert i langvarige territorielle konflikter. Tvangspreget diplomati og ensidige håndhevelsesstrategier kan endre kortsiktig atferd, men de skaper ikke langsiktig politisk aksept. Bærekraftig løsning oppstår typisk gjennom evolusjonær diplomati, institusjonalisert dialog og gradvis oppbygging av legitimitet gjennom gjensidig anerkjennelse, heller enn påtvunget etterlevelse.

I tråd med dette vil enhver levedyktig vei fremover kreve strukturell og kontinuerlig bilateral diplomatisk kontakt mellom Afghanistan og Pakistan, supplert med meningsfull inkludering av samfunn på begge sider av Durand-linjen, hvis daglige sosiale, økonomiske og familienettverk strekker seg på tvers av den. Der politisk mulig og gjensidig avtalt, kan tilrettelegging fra troverdige regionale eller internasjonale meglere bidra til å redusere informasjonsasymmetrier, bygge tillit og støtte sekvenseringen av tillitsskapende tiltak.

Til tross for Pakistans relativt sterkere administrative kapasitet, håndhevelsesmekanismer og internasjonale anerkjennelse av dets territorielle rammeverk, har disse fordelene ikke oversatt seg til politisk legitimitet i det afghanske samfunnet eller i den politiske diskursen om Durand-linjen. Dette gapet understreker et grunnleggende skille i internasjonal politikk mellom faktisk kontroll (de facto) og rettslig aksept (de jure). Varigheten av slike omstridte ordninger avhenger ikke bare av håndhevelseskapasitet, men også av opplevd legitimitet blant berørte befolkninger. Den afghanske posisjonen er betydelig formet av historisk hukommelse og politisk identitetsdannelse.

For afghanere blir Durand-linjen ikke sett på som en nøytral administrativ grense, men som en arv fra kolonial påtvingelse som krysser spørsmål om suverenitet, nasjonal verdighet og selvbestemmelse. Under slike forhold risikerer eksternt press for å formalisere den å bli tolket ikke som diplomati, men som tvangsmessig validering av en historisk omstridt ordning.

Samtidig introduserer den sosiokulturelle kontinuiteten til pashtunske samfunn på tvers av Durand-linjen et ytterligere lag av kompleksitet. I motsetning til avgrensede territorielle konflikter, involverer denne saken dypt sammenvevde menneskelige geografier, hvor rigid håndhevelse kan skape sosial uro og lokal friksjon selv i fravær av mellomnasjonale eskaleringer. Dette skaper en vedvarende spenning mellom statssentrert territorial logikk og levde grenseoverskridende realiteter.

Strukturelt er konflikten også preget av asymmetri. Pakistan har sterkere institusjonell kapasitet til å regulere, gjerde inn og overvåke sin side av Durand-linjen, forsterket av administrativ konsolidering og internasjonal anerkjennelse av dets suverene rammeverk.

Afghanistan har derimot opplevd langvarige sykluser av konflikt, fremmed intervensjon, politisk fragmentering og begrenset institusjonell konsensus, noe som begrenser dets evne til å forhandle fra en posisjon med tilsvarende strukturell styrke. Denne asymmetrien forsterker en langvarig ubalanse mellom håndhevelseskapasitet og politisk aksept.

Den resulterende tilstanden kan analytisk beskrives som en langvarig strategisk fastlåst situasjon. Pakistan utøver større kontroll over territoriell forvaltning, men står overfor varige utfordringer med å oppnå politisk aksept i afghansk offentlighet og elitepolitisk diskurs. Afghanistan opprettholder på sin side en prinsipiell historisk avvisning av Durand-linje-rammeverket, men mangler institusjonell kapasitet til å endre eksisterende realiteter på bakken. Resultatet er en stabil, men uløst likevekt preget av periodiske spenninger, sikkerhetisering og gjentatt diplomatisk friksjon.

Fra et bredere teoretisk ståsted forsterker denne saken en sentral innsikt i konfliktløsningsteori: bærekraftig løsning i identitetsrelaterte territorielle konflikter krever mer enn maktasymmetri eller håndhevelsesmekanismer. Den avhenger av gradvis konvergens av legitimitet, gjensidig anerkjennelse og adaptiv politisk tilpasning. I mange sammenlignbare globale tilfeller har varige utfall oppstått ikke fra avgjørende påtvingelse, men fra inkrementell institusjonalisering av samarbeid, normalisering av grenseoverskridende styringsmekanismer og langsiktige tillitsbyggende prosesser.

Gitt de strukturelle realitetene i konflikten, er en umiddelbar løsning gjennom press eller håndhevelse verken mulig eller strategisk effektiv. Dyp mistillit og motstridende politiske mål gjør absolutte utfall usannsynlige i overskuelig fremtid. En mer realistisk tilnærming vil fokusere på en pragmatisk ramme for forvaltet sameksistens basert på stabilitet, forutsigbarhet og praktisk samarbeid, selv uten full politisk enighet om kjernepunktene.

Dette perspektivskiftet nødvendiggjør også en revurdering av tidligere strategiske doktriner, spesielt forestillingen om «strategisk dybde» som historisk har vært forbundet med Pakistans regionale politikk. Over tid har denne tilnærmingen ikke produsert de tiltenkte strategiske fordelene; i stedet har den bidratt til å forsterke mistillit, forsterke fiendtlige oppfatninger og opprettholde regional ustabilitet. Som et resultat har den begrenset, snarere enn utvidet, rommet for varig politisk tilpasning.

Til syvende og sist ligger den mest levedyktige veien i å bevege seg bort fra jakten på en endelig løsning og heller mot langsiktig håndtering av en historisk forankret og strukturelt kompleks konflikt. Dette innebærer å prioritere funksjonell sameksistens fremfor endelig løsning, og å ta i bruk en pragmatisk logikk forankret i tilbakeholdenhet, realisme og vedvarende engasjement til tross for vedvarende politiske forskjeller.

