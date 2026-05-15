En megler uten troverdighet: Pakistans historikk med strategisk bedrag

Pakistans fornyede forsøk på å fremstille seg selv som en «ærlig megler» i kjølvannet av USAs–Israels krig mot Iran, kollapser selv under en beskjeden gransking. Megling er ikke en tittel en stat bare kan påta seg når det passer seg. Det er en funksjon av troverdighet, og troverdighet bygges på konsistens under press. Pakistans historikk, spesielt i denne siste krisen, peker i motsatt retning.

På høyden av konflikten, da Iran avfyrte rakett- og droneangrep mot Saudi-Arabia, var forventningen til enhver stat som hevdet å ha et forsvarsforhold, enkel. Handle, avskrekk, eller i det minste forsterke på en reell måte. Pakistan gjorde ingen av delene. De kom med uttalelser. De uttrykte bekymring. De snakket solidaritetens språk, mens de nøye unngikk substansen. Dette var ikke tvetydighet påtvunget av omstendighetene. Det var et bevisst valg om å forbli passiv mens en erklært partner tok imot direkte angrep.

Timingen for det som fulgte, forsterker bare motsigelsen. Først da en våpenhvile var på plass, først da eskaleringsrisikoen hadde avtatt og kostnadene ved involvering falt, flyttet Pakistan for å deployere styrker til Saudi-Arabia. Denne rekkefølgen er ikke tilfeldig. Den gjenspeiler et mønster av risikounvikelse kombinert med rykteopportunisme – å tre til når synligheten er høy, men eksponeringen lav. Et land som kalibrerer sine forpliktelser på denne måten, signaliserer ikke pålitelighet. Det signaliserer kalkulasjon.

Denne oppførselen er ingen isolert svikt. Den stemmer overens med et lengre strategisk mønster som gang på gang har erodert Pakistans troverdighet i både allierte og motstanderes øyne. Oppdagelsen av Osama bin Laden i Abbottabad, i nærheten av kjernefysisk militær infrastruktur, er fortsatt en av de mest skadelige antiterror-svakhetene i moderne tid. Enten det tolkes som medvirkning eller institusjonell blindhet, ble utfallet det samme. Det avslørte en statsstruktur som enten var uvillig eller ute av stand til å forene sine interne realiteter med sine eksterne forpliktelser.

På samme måte, gjennom hele USAs krig i Afghanistan, mottok Pakistan enorme finansielle og militære støtte fra USA, samtidig som det nå er dokumentert og erkjent av høytstående pakistanske tjenestemenn at staten støttet og trente Taliban selv mens de kjempet mot amerikanske styrker i Afghanistan. Dette var ingen subtil motsigelse. Det var et direkte strategisk dobbeltspill – å hente ut ressurser fra Washington samtidig som man muliggjorde det selve opprøret disse ressursene var ment å beseire.

Legg så til en like begrensende realitet: Pakistans dype økonomiske skjørhet. Landet er belastet med kroniske betalingsbalansekriser, vedvarende budsjettunderskudd og en syklus av ekstern låneopptak som har gjort det sterkt gjeldsatt. Dets økonomiske stabilitet er ikke selvopprettholdende. Den håndteres gjennom gjentatte intervensjoner, ofte involverende Det internasjonale pengefondet og bilaterale långivere. Dette betyr noe fordi økonomisk avhengighet former strategisk autonomi. En stat under finansiell belastning har mindre handlingsrom og større insentiv til å sikre seg.

I denne sammenhengen blir Pakistans økende forhold til Kina sentralt. Gjennom initiativer som Kina–Pakistan økonomiske korridor (CPEC), har Beijing befestet seg som en primær økonomisk og strategisk partner. Infrastrukturfinansiering, energiprosjekter og gjeldeksponering har bundet Pakistans langsiktige økonomiske bane tett opp til kinesiske interesser. Dette er ikke bare et utviklingspartnerskap. Det er en strukturell tilpasning.

Den tilpasningen former uunngåelig Pakistans eksterne holdning. Kinas rivalisering med USA er ikke perifer i global politikk. Det er dens definerende akse. Et land som er dypt forankret i Kinas økonomiske bane, kan ikke troverdig hevde å være en nøytral mellommann i konflikter hvor amerikanske interesser er direkte involvert. Selv om Pakistan søker å fremstå som balansert, er oppfatningen av tilknytning alene nok til å undergrave tillit. I diplomati er oppfatning ikke sekundært. Det er avgjørende.

Det som dukker opp, når disse elementene betraktes sammen, er et sammenhengende mønster. Pakistan unngår høyrisikoforpliktelser når de betyr mest, som sett i deres passivitet mens Saudi-Arabia var under direkte angrep. De engasjerer seg når forholdene er tryggere, som sett i deres deployeringer etter våpenhvilen. De opprettholder parallelle relasjoner med konkurrerende aktører, og utvinner fordeler samtidig som de svekker tillit. Og de opererer under betydelige økonomiske begrensninger som binder deres strategiske valg til eksterne patroner, spesielt Kina.

Mot den bakgrunnen er påstanden om å være en «ærlig megler» ikke bare svak. Den er strukturelt usannsynlig. Megling krever mer enn tilgang eller ambisjon. Det krever en merittliste av pålitelighet under press, uavhengighet fra motstridende forpliktelser, og en demonstrert vilje til å pådra seg kostnader for å forsvare uttalte prinsipper.

Pakistan tilbyr i dag den motsatte profilen. En stat som sikrer seg i krig, som tidsfester sine forpliktelser for å minimere risiko, og som er økonomisk og strategisk sammenfiltret med rivaliseringen mellom stormakter, kan ikke overbevisende mekle fred. Inntil disse underliggende motsigelsene blir adressert på en vedvarende og verifiserbar måte, vil deres diplomatiske ambisjoner fortsatt bli møtt ikke med tillit, men med berettiget skepsis.

