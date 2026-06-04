Tre afghanere blant fire migrantarbeidere drept i mistenkt ildspåsettelse i Sør-Italia to personer arrestert

ROMA/COSENZA – Italiensk politi har arrestert to pakistanske statsborgere, begge 32 år gamle, mistenkt for overlagt drap etter at fire migrantarbeidere tre afghanere og én pakistaner omkom i det som etterforskes som en bevisst ildspåsettelse i Calabria-regionen i Sør-Italia. En femte arbeider overlevde angrepet, men pådro seg alvorlige skader.

Hendelsen fant sted mandag kveld i nærheten av en bensinstasjon i landsbyen Amendolara i provinsen Cosenza. Ifølge italienske medier og påtalemyndigheten ble ofrene fanget inne i et kjøretøy, som flere kilder beskriver som en tankbil, før det ble satt i brann.

Overvåkingskameraer skal ha fanget opp hvordan de to mistenkte låste dørene på kjøretøyet utenfra, helte en brennbar væske over det og deretter tente på. Flammene spredte seg raskt, og de fire arbeiderne hadde ingen mulighet til å unnslippe.

Unge landbruksarbeidere blant ofrene

De tre afghanske ofrene er identifisert som Amin Afzal Khogyani (28), Safi Ejad (27) og Esmatullah Qayemi (19). Den fjerde omkomne var den pakistanske statsborgeren Waseem Khan (29).

Alle de fire arbeidet som sesongarbeidere i landbruket i Calabria, en region som i stor grad er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for innhøsting og jordbruksproduksjon.

Den eneste overlevende, Taj Mohammad, skal ha klart å redde seg ved å knuse et vindu og flykte gjennom flammene. I sin forklaring til etterforskerne fortalte han at arbeiderne over lengre tid hadde vært utsatt for trusler, press og arbeidsforhold preget av grov utnyttelse.

Ifølge hans vitneforklaring hadde enkelte av arbeiderne arbeidet i mer enn én måned uten lønn. Kort tid før angrepet skal de ha nektet å fortsette å arbeide uten arbeidskontrakter og under det de beskrev som uverdige og ulovlige forhold.

To arrestert etterforskningen pågår

Påtalemyndigheten opplyser at de to arresterte pakistanske mennene er siktet for forsettlig drap. Etterforskerne mener at angrepet kan ha vært knyttet til en konflikt om arbeidsforhold og påstander om systematisk utnyttelse av migrantarbeidere.

Statsminister Giorgia Meloni fordømte drapene og beskrev dem som en «forferdelig forbrytelse» og en «barbarisk handling».

Italia vil ikke bøye seg for vold og barbari. Det er avgjørende at hele sannheten kommer frem, og at alle ansvarlige blir stilt til ansvar for denne grusomme forbrytelsen, skrev Meloni på plattformen X.

Hun uttrykte også sin dypeste medfølelse med de etterlatte familiene.

Statsadvokat Alessandro D’Alessio, som leder etterforskningen, uttalte at saken er blant de mest sjokkerende og brutale han har vært borti i løpet av sine tre tiår i rettsvesenet.

Afghanistan krever rettferdighet

Afghanistans utenriksdepartement fordømte drapene på de tre afghanske statsborgerne og beskrev angrepet som en «kriminell og barbarisk handling».

Departementet oppfordret italienske myndigheter til å gjennomføre en grundig og transparent etterforskning, stille de ansvarlige for retten og sikre rettferdighet for ofrene og deres familier.

I uttalelsen understrekes også viktigheten av å beskytte liv, verdighet og grunnleggende rettigheter for afghanske migranter som bor og arbeider i Italia og andre europeiske land.

Ny oppmerksomhet rundt utnyttelse av migrantarbeidere

Tragedien har igjen satt søkelyset på Italias langvarige problemer med arbeidsutnyttelse i landbrukssektoren, særlig det såkalte «caporalato»-systemet – et ulovlig nettverk av mellommenn og arbeidsformidlere som rekrutterer og utnytter migrantarbeidere.

Menneskerettighetsorganisasjoner og fagforeninger anslår at mer enn 200 000 papirløse migranter arbeider i Italia, mange av dem innen landbruket. Disse arbeiderne er ofte blant de mest sårbare i arbeidsmarkedet og møter lave lønninger, lange arbeidsdager, usikre boforhold og begrenset juridisk beskyttelse.

Flere italienske medier har også rapportert om en økning i voldelige hendelser rettet mot kjøretøy som transporterer migrantarbeidere i Calabria de siste månedene. Dette har ført til krav om sterkere politiinnsats og bedre sikkerhetstiltak for utenlandske arbeidere.

Del av en bredere europeisk utfordring

Saken kommer samtidig som europeiske regjeringer fortsetter debatten om migrasjon, asylpolitikk og integrering. Mange afghanere har de siste tiårene flyktet fra krig, økonomiske vanskeligheter og politisk ustabilitet i hjemlandet, og har søkt beskyttelse i Europa.

For mange ender virkeligheten i lavtlønnede og usikre jobber innen jordbruk, bygg og andre arbeidsintensive sektorer, hvor risikoen for utnyttelse er betydelig.

Humanitære organisasjoner og fagforeninger understreker at problemet ikke kan løses gjennom straffeforfølgelse alene. De etterlyser mer omfattende tiltak for å bekjempe de underliggende årsakene til arbeidsutnyttelse, inkludert bedre tilgang til lovlig arbeid, formelle arbeidskontrakter, anstendige boforhold og sosial beskyttelse for migrantarbeidere.

Etterforskningen pågår fortsatt, og myndighetene har foreløpig ikke offentliggjort et endelig motiv for angrepet. Saken har imidlertid skapt sterke reaksjoner over hele Italia på grunn av dens brutalitet, og har forsterket kravene om både rettferdighet for ofrene og omfattende reformer for å beskytte de tusenvis av migrantarbeiderne som fortsatt lever og arbeider under sårbare forhold i landets landbruksområder.

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