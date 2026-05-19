India–Nordisk toppmøte: Hvorfor Modi styrker båndene til Nord-Europa

Handel, grønn teknologi, samarbeid i Arktis og skiftende geopolitikk står sentralt når Indias statsminister besøker Oslo.

Oslo, Norge — Indias statsminister Narendra Modi er i Oslo for det tredje India–Nordiske toppmøtet, der India og de fem nordiske landene søker å styrke det strategiske samarbeidet innen handel, ren energi, innovasjon og arktiske spørsmål i en tid preget av økende global økonomisk usikkerhet.

Toppmøtet samler Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Finlands statsminister Petteri Orpo, Islands statsminister Kristrún Frostadóttir og Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Møtet finner sted bare måneder etter at India og EU inngikk en historisk frihandelsavtale, og ett år etter at India sluttførte en handels- og økonomisk partnerskapsavtale med EFTA-landene Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.

Modis besøk er historisk det første besøket av en indisk statsminister til Norge på over fire tiår, siden Indira Gandhi besøkte landet i 1983.

En strategisk agenda

Lederne ventes å fokusere på:

Utvidelse av bilateral handel og investeringer

Grønn omstilling og samarbeid om fornybar energi

Fremvoksende teknologi og digital innovasjon

Maritim sikkerhet og blå økonomi

Forsvars- og industrisamarbeid

Arktisk styring og vitenskapelig samarbeid

Globale sikkerhetsutfordringer, inkludert Russlands krig i Ukraina og ustabilitet i Midtøsten

Indias utenriksdepartement sier toppmøtet skal gi et «mer strategisk innhold» til Indias forhold til de nordiske landene, særlig innen bærekraft, forsvar, romfart og forskning i Arktis.

Handelen mellom India og Norden nådde 19 milliarder dollar i 2024, noe som understreker de voksende økonomiske båndene.

Flere store nordiske selskaper har allerede betydelig tilstedeværelse i India, inkludert Nokia, Volvo og IKEA. Samtidig bygger indiske verft skip som utgjør nesten 11 prosent av Norges nåværende kommersielle skipsordrer.

Eksperter mener India ser Norden som en nøkkelpartner på grunn av regionens ledende posisjon innen grønn innovasjon og avansert industriell teknologi.

Energisikkerhet i fokus

Toppmøtet finner sted mot et bakteppe av økende global uro.

Russlands krig i Ukraina, tidligere amerikanske president Donald Trumps tollsatser på globale importvarer og de økonomiske ringvirkningene av konflikten mellom USA, Israel og Iran har forstyrret globale forsyningskjeder og energimarkeder.

For India, som er sterkt avhengig av importert energi, har diversifisering blitt stadig viktigere.

Nordisk ekspertise innen havvind, vannkraft, geotermiske systemer og energieffektive industriløsninger kan hjelpe India med å akselerere overgangen til ren energi og redusere strategiske sårbarheter.

Indias ambisjoner i Arktis

Et av toppmøtets mest sentrale temaer er Indias voksende arktiske strategi.

Selv om India ikke har noen arktisk grense, har landet vært vitenskapelig engasjert i regionen i over hundre år gjennom Svalbard Treaty, som gir signatarland tilgang til forskning og kommersiell aktivitet på Svalbard.

India etablerte forskningsstasjonen Himadri Research Station i 2008 og deployerte senere IndARC, landets første undervannsobservatorium i Arktis.

New Delhi ønsker nå angivelig å etablere en India–Nordisk arktisk samarbeidsmekanisme, med støtte fra nordiske medlemsland i Arctic Council.

Indias arktiske strategi fra 2022 beskriver regionen som en ny arena for global strategisk konkurranse, særlig i lys av Russlands militære oppbygging og Kinas «Polar Silk Road»-initiativ.

India vurderer også arktiske handelsruter gjennom sin foreslåtte Eastern Maritime Corridor, som skal koble indiske havner til Russlands fjerne østen.

Uenighet om Russland håndteres diplomatisk

De nordiske landene er blant Europas sterkeste kritikere av Moskvas invasjon av Ukraina, mens India har opprettholdt sine tradisjonelle forsvars- og energibånd til Russland.

India har gjentatte ganger tatt til orde for fred, men har unngått å fordømme Moskva direkte og økte importen av rabattert russisk olje betydelig under krigen.

Likevel har New Delhi nylig forsøkt å diversifisere energiforsyningen som følge av amerikansk tollpress og endrede geopolitiske realiteter.

Analytikere mener at selv om forskjeller består, prioriterer begge sider et bredere strategisk samarbeid.

Modis bredere Europa-offensiv

Oslo er del av Modis større diplomatiske rundreise i Europa.

I Norge oppgraderte India forbindelsene til et grønt strategisk partnerskap.

I Sverige ble Modi og Kristersson enige om å doble bilateral handel og investeringer innen fem år.

I Nederland inngikk Indias Tata Electronics en halvlederavtale med nederlandske ASML.

Besøket møtte også kritikk etter at nederlandske myndigheter offentlig uttrykte bekymring over minoritetsrettigheter og pressefrihet i India.

Modi ventes å avslutte Europa-turneen i Roma med samtaler med Italias statsminister Giorgia Meloni.

Hvorfor toppmøtet er viktig

For India handler toppmøtet om langt mer enn diplomati.

Det gjenspeiler New Delhis strategi for å diversifisere økonomiske partnerskap, sikre energiresiliens, få tilgang til avansert teknologi og styrke sin innflytelse i fremvoksende strategiske områder som Arktis.

For de nordiske landene representerer India en av verdens raskest voksende store økonomier og en stadig viktigere partner i en tid preget av global usikkerhet.

Etter hvert som de geopolitiske frontlinjene skjerpes, kan møtet i Oslo markere et nytt kapittel i forholdet mellom Europa og India for det neste tiåret.

Donate Here