UNICEF vil behandle 1,3 millioner underernærte barn i Afghanistan midt i forverret krise

FNs barnefond (UNICEF) har kunngjort planer om å behandle 1,3 millioner barn som lider av alvorlig akutt underernæring i Afghanistan i 2026, samtidig som landet står overfor en av verdens mest alvorlige og komplekse humanitære kriser.

Ifølge UNICEF vil behandlingsprogrammet bli gjennomført på landsbasis med støtte fra Den asiatiske utviklingsbanken, med mål om å utvide livreddende ernæringstjenester til noen av de mest sårbare og vanskelig tilgjengelige lokalsamfunnene. Initiativet retter seg mot en raskt voksende krise drevet av utbredt fattigdom, matusikkerhet og begrenset tilgang til helsetjenester.

FN-tjenestemenn advarer om at mer enn tre millioner barn i Afghanistan for tiden er i risiko for akutt underernæring en betydelig økning sammenlignet med tidligere år. Økningen skyldes i stor grad forverrede økonomiske forhold, høy arbeidsledighet og redusert kjøpekraft, noe som gjør det vanskelig for familier å dekke grunnleggende ernæringsbehov.

UNICEF understreker at omfanget av underernæringen gjenspeiler en bredere humanitær nødssituasjon. Flere tiår med konflikt, økonomisk tilbakegang og svake offentlige tjenester har svekket landets helsesystem betydelig, og etterlatt millioner uten tilstrekkelig medisinsk hjelp. Særlig er situasjonen kritisk i distriktsområder og konfliktutsatte regioner, hvor tilgangen til helsetjenester, kvalifisert personell og medisiner er begrenset.

Til tross for pågående innsats er gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser fortsatt stort. UNICEF rapporterte at rundt 610 000 barn fikk behandling for alvorlig akutt underernæring i fjor. Samtidig viser nye anslag at behovet øker kraftig, noe som understreker behovet for økt internasjonal finansiering og langsiktig støtte.

Humanitære organisasjoner advarer om at situasjonen kan forverres ytterligere uten styrkede og koordinerte tiltak. Millioner av barn risikerer sykdom, varige utviklingsskader og i verste fall død dersom livsviktige ernærings- og helsetjenester ikke utvides.

Afghanistans krise strekker seg langt utover ernæring. Utbredt fattigdom, matmangel og begrenset tilgang til rent vann og sanitærforhold påvirker store deler av befolkningen. Barn er blant de mest utsatte, og rammes uforholdsmessig hardt av svakt helsevesen og økonomiske utfordringer.

UNICEF opplyser at 5,6 millioner barn, inkludert 1,4 millioner spedbarn, mottok helsetjenester i Afghanistan det siste året. Totalt fikk over 20 millioner mennesker tilgang til primærhelsetjenester, hvor kvinner utgjorde rundt 60 prosent av mottakerne. Dette illustrerer hvor avhengige mange familier er av humanitær bistand.

I tillegg mottok rundt 10 millioner barn og mødre grunnleggende ernæringstjenester for å forebygge underernæring. Utdanningstiltak var også en viktig del av innsatsen, der fire millioner barn fikk støtte gjennom skolebaserte, lokalsamfunnsbaserte og akutte utdanningsprogrammer.

Tiltak innen vann, sanitær og hygiene (WASH) nådde 2,7 millioner mennesker og bidro til å forebygge sykdom og forbedre leveforholdene, særlig i sårbare områder.

Til tross for disse tiltakene understreker UNICEF at behovene fortsatt er enorme. Organisasjonen gjentar sitt mål om å behandle over én million barn med alvorlig akutt underernæring i 2026, men påpeker at dette i stor grad vil avhenge av vedvarende giverstøtte og bedre tilgang til rammede områder.

Krisen forverres ytterligere av strukturelle og sosiale utfordringer. Restriksjoner på kvinners deltakelse i utdanning og arbeidsliv begrenser både familiers økonomiske muligheter og tilgangen til viktige tjenester. Begrensninger på jenters videregående og høyere utdanning, samt utfordringer innen deler av helsesektoren, vekker bekymring hos internasjonale organisasjoner.

Disse forholdene hindrer ikke bare den umiddelbare humanitære innsatsen, men truer også den langsiktige bærekraften i utviklingen innen helse, utdanning og økonomisk gjenoppbygging. Uten mer inkluderende og helhetlige løsninger advarer eksperter om at Afghanistan kan stå overfor en langvarig krise med alvorlige konsekvenser for kommende generasjoner.

Samlet sett fortsetter humanitære aktører å levere livsviktig hjelp, men situasjonen i Afghanistan er fortsatt svært sårbar. Det økende antallet underernærte barn er en tydelig påminnelse om behovet for rask og koordinert internasjonal innsats for å forhindre ytterligere forverring og beskytte fremtiden til millioner av barn.

