Minst 400 drept, rundt 250 skadet i pakistansk luftangrep på sykehus i Kabul

KABUL: Det har oppstått motstridende påstander etter meldinger om et omfattende luftangrep i Kabul sent mandag kveld. Afghanske myndigheter hevder at minst 400 mennesker ble drept og rundt 250 skadet da et rusrehabiliteringssenter ble truffet, mens Pakistan avviser at sivile mål ble angrepet.

Ifølge Afghanistans Taliban-ledede myndigheter fant angrepet sted rundt klokken 21.00 lokal tid og rammet Omar Addiction Treatment Hospital, en institusjon med en oppgitt kapasitet på 2 000 senger. Myndighetene opplyser at angrepet forårsaket omfattende strukturelle skader og førte til et høyt antall drepte og sårede, som de beskriver som hovedsakelig pasienter.

Hamdullah Fitrat, nestleder for regjeringens talspersoner, uttalte at redningsmannskaper ble sendt til stedet for å slokke branner og hente ut omkomne. Opptak fra lokale medier viser ødelagte bygninger, branner og redningsarbeid som fortsatte gjennom natten. De oppgitte dødstallene er ikke uavhengig bekreftet.

Afghanske myndigheter har omtalt hendelsen som et mulig brudd på internasjonale normer for væpnet konflikt. Talsperson Zabihullah Mujahid uttalte at et angrep på en medisinsk institusjon, dersom det bekreftes, vil utgjøre et alvorlig brudd på humanitære prinsipper.

Pakistan har på sin side avvist anklagene og fastholder at militære operasjoner utelukkende var rettet mot det landet beskriver som militant infrastruktur. Ifølge pakistanske myndigheter ble luftangrep i Kabul og den østlige provinsen Nangarhar rettet mot «teknisk støtteinfrastruktur» og ammunisjonslagre knyttet til væpnede grupper som opererer mot Pakistan.

Uttalelser fra pakistanske myndigheter fremhever at angrepene var «presise» og gjennomført med sikte på å unngå sivile tap. Samtidig antyder de at anklagene fra Kabul er ment å påvirke opinionen og motvirke langvarige beskyldninger om at afghansk territorium brukes av militante grupper som angriper Pakistan.

Det rapporterte angrepet skjer i en periode med økende spenning mellom de to landene. De siste ukene har partene utvekslet grenseild og gjennomført luftoperasjoner, i det som beskrives som den mest alvorlige opptrappingen på flere år. Tidligere mandag meldte afghanske myndigheter at beskytning over grensen hadde ført til ytterligere tap av liv i grenseområdene.

Den underliggende konflikten er knyttet til Pakistans gjentatte anklager om at Afghanistan gir tilflukt til grupper som Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), som Islamabad hevder står bak angrep inne i Pakistan. Afghanske myndigheter har avvist disse anklagene.

Internasjonale aktører har uttrykt bekymring for utviklingen. FNs sikkerhetsråd har nylig oppfordret til økt innsats mot militant aktivitet og til tilbakeholdenhet, samtidig som mandatet til FNs bistandsmisjon i Afghanistan (UNAMA) er forlenget. Resolusjonen omtaler imidlertid ikke direkte den siste hendelsen.

Analytikere påpeker at mangelen på uavhengig verifisering og de sterkt sprikende fremstillingene fra Kabul og Islamabad gjør det vanskelig å fastslå hendelsesforløpet og omfanget av ødeleggelsene. Situasjonen illustrerer utfordringene ved å vurdere informasjon i en aktiv konfliktsone, der opplysninger ofte er omstridt.

Med begge parter fastlåst i sine posisjoner og uten en tydelig mekanisme for nedtrapping, advarer observatører om at risikoen for ytterligere militære sammenstøt fortsatt er høy. Humanitære organisasjoner har også uttrykt bekymring for konsekvensene for sivile, særlig i områder preget av fordrivelse og begrenset tilgang til hjelp.

