Norges kong Harald V er død, 89 år gammel sønnen blir konge

OSLO (Dawatmedia24)— Kong Harald V av Norge, Europas eldste monark som som barn flyktet til USA under den nazistiske okkupasjonen av hjemlandet, og som regjerte i 35 år som en samlende skikkelse for den skandinaviske nasjonen, er død. Han ble 89 år gammel. Dødsfallet innleder et kongelig tronskifte, der sønnen automatisk blir kong Haakon VIII.

Slottet kunngjorde at kongen døde fredelig på Rikshospitalet i Oslo klokken 06.35 fredag 28. august, omgitt av familiemedlemmer. Han hadde vært innlagt på sykehus siden 17. august med en sjelden blodsykdom, hemolytisk anemi, som ble komplisert av en bakterieinfeksjon i blodbanen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa at nasjonen sørger, og uttrykte takknemlighet for «et langt liv i Norges tjeneste».

Et liv av historisk betydning

Haralds liv var flettet sammen med 1900-tallets skjebnesvangre hendelser. Han ble født i 1937 i Asker utenfor Oslo, og var den første norske prinsen født i Norge siden 1300-tallet. Da han var tre år gammel, etter den nazistiske invasjonen av Norge under andre verdenskrig, flyktet moren med ham og søstrene til USA, mens faren og bestefaren ledet den norske eksilregjeringen i Storbritannia. Familiens krigsmotstand særlig bestefarens nektelse av å bøye seg for tyske krav styrket monarkiets popularitet.

Harald ble utdannet ved offentlige skoler, den norske militære høyskolen og Oxford University. Han delte sin fars lidenskap for seiling, representerte Norge i flere OL og vant VM-gull i 1987.

Folkekongen

Å modernisere monarkiet var et kjennetegn ved Haralds regjeringstid. Hans mest personlige reform var ekteskapet med Sonja Haraldsen, en borgerlig kvinne. Han trosset sin fars innvendinger og europeisk aristokratis forventninger i ni år for å gifte seg med barndomskjæresten i 1968. Ekteskapet ble senere hyllet som en folkelig triumf.

Selv om monarken stort sett har en symbolsk rolle i Norge, fungerte Harald som en moralsk kompass for nasjonen. Han holdt en gripende tale etter terrorangrepene i 2011 utført av Anders Behring Breivik, der han bekreftet nasjonens motstandskraft: «Jeg forblir overbevist om at troen på frihet er sterkere enn frykt.» I 2016 gikk hans engasjerte tale til støtte for mangfold og LHBTQ-likestilling viralt, der han sa at nordmenn omfatter «jenter som elsker jenter, gutter som elsker gutter, og jenter og gutter som elsker hverandre».

Et turbulent tronskifte

Harald avviste abdikasjon og sa at eden han avla til Stortinget «varer livet ut». Men tronarven kommer på et vanskelig tidspunkt for kongehuset.

Den nye kong Haakon VIII og hans hustru, kronprinsesse Mette-Marit, står overfor sterk offentlig gransking. Nylige avsløringer viste at Mette-Marit hadde et vennskap med den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein, noe hun offentlig har beklaget. Hennes eldste sønn, Marius Borg Høiby, anker for tiden en fireårs fengselsstraff for voldtekt, en sak som har preget slottet sterkt. Oppslutningen om monarkiet skal ha gått ned de siste månedene.

Kong Harald etterlater seg dronning Sonja, barna Haakon og Märtha Louise, samt barnebarn. I tråd med norsk tradisjon blir det ikke noen formell kroningsseremoni for den nye kongen, men en signingsgudstjeneste i Nidarosdomen er ventet.

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