Pakistanske luftangrep mot sivile områder i tre afghanske provinser skal ha drept 13 personer

Minst 13 sivile, deriblant kvinner og barn, skal ha blitt drept og 14 andre såret etter pakistanske luftangrep mot de afghanske provinsene Kunar, Khost og Paktika, ifølge afghanske kilder og Taliban-myndighetene. Pakistan hevder på sin side at angrepene var rettet mot militante mål langs grensen.

Talibans talsperson, Zabihullah Mujahid, opplyste onsdag at pakistanske militærstyrker natt til tirsdag igjen krenket Afghanistans luftrom og gjennomførte bombeangrep mot det han beskrev som sivile boliger i de østlige provinsene Kunar, Khost og Paktika.

Ifølge Mujahid omkom 13 sivile i angrepene, blant dem elleve barn, én kvinne og én eldre mann. Han opplyste videre at ytterligere 14 personer hovedsakelig kvinner og barn ble skadet.

Vi fordømmer på det sterkeste denne humanitære forbrytelsen og denne aggresjonshandlingen, uttalte Mujahid.

Lokale rapporter om omfattende sivile tap

Lokale kilder bekrefter at det fant sted flere luftangrep i de berørte områdene og hevder at sivile ble rammet.

I Khost-provinsen opplyste en lokal kilde at pakistanske fly rundt midnatt bombet et bolighus i landsbyen Manya i Spera-distriktet. Ifølge kilden ble ni medlemmer av samme familie, inkludert kvinner og barn, drept, mens ti andre personer ble skadet.

I Paktika-provinsens Barmal-distrikt rapporterte innbyggere at landsbyen Mangariti ble truffet av et luftangrep som skal ha kostet tre sivile livet. Enkelte vitner hevder at de drepte var barn.

I Kunar-provinsen opplyste lokale kilder at Barkali-området i Shultan-distriktet ble rammet av et luftangrep. Der skal en jente ha blitt drept, mens moren hennes ble såret.

Pakistan: Angrepene var rettet mot TTP

Pakistanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert de afghanske påstandene om sivile tap i detalj, men landets informasjonsminister Attaullah Tarar uttalte på X at militæret gjennomførte presisjonsangrep mot skjulesteder og tilfluktsområder til Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), også kjent som Pakistan-Taliban.

Ifølge pakistanske myndigheter ble 26 TTP-medlemmer drept under operasjonen. Pakistan fastholder dermed at målene var militante grupper og ikke sivile.

Motstridende fremstillinger

De to sidene gir svært ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Taliban-regjeringen i Kabul hevder at angrepene utelukkende rammet sivile hjem og resulterte i betydelige tap blant kvinner og barn. Pakistan insisterer på at operasjonen var en målrettet aksjon mot væpnede opprørere som opererer nær grensen.

Økende spenning langs grensen

Luftangrepene beskrives som de mest dødelige på flere uker og kommer etter en periode med relativ ro langs den omstridte Afghanistan–Pakistan-grensen.

Forholdet mellom de to nabolandene har vært anspent siden Taliban igjen tok makten i Afghanistan i 2021. Gjensidige beskyldninger om grenseoverskridende angrep og støtte til militante grupper har bidratt til en stadig mer ustabil sikkerhetssituasjon. Spenningen økte ytterligere tidligere i år etter gjensidige militære operasjoner på tvers av grensen.

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