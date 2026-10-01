Mawlawi Abdul Salam Zaeef: Å forsvare grensene til det islamske landet er «fard ayn» (en individuell plikt).

Abdul Salam Zaeef, en tidligere Taliban-ambassadør fra Pakistan, har uttalt at forsvar av grensene til en islamsk stat utgjør fard ʿayn (en individuell religiøs plikt). Han mener imidlertid at dette ansvaret ikke kan oppfylles gjennom uttalelser, unnskyldninger og fordømmelser alene. Ifølge Zaeef kan landets forsvar ikke lenger ivaretas gjennom personlig offer på samme måte som tidligere; det krever i stedet kunnskap, teknologi og avanserte ressurser.

Zaeef uttalte:

«Forsvar av grensene til en islamsk stat er fard ʿayn; men dette forsvaret kan ikke lenger oppnås gjennom å ofre livet. Det krever kunnskap, teknologi og nødvendige midler.»

Han understreket videre at utgifter og unødvendige kostnader bør reduseres for å styrke landets forsvar, mens tilgjengelige ressurser i stedet bør benyttes til å forbedre den defensive kapasiteten.

Ifølge ham er landets forsvar ikke lenger utelukkende et spørsmål om Taliban-bevegelsens militære kapasitet, ettersom forholdene nå er vesentlig annerledes.

Donate Here