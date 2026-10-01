Pakistanske luftangrep i Helmand og Kunar har drept sivile

Pakistanske luftangrep mot Afghanistans sørlige provins Helmand og østlige provins Kunar har ifølge afghanske myndigheter drept minst fire personer og såret ytterligere seks. De fleste av de berørte skal ha vært kvinner og barn. Angrepene fant sted samtidig som forholdet mellom de to nabolandene har blitt stadig mer anspent.

Opplysningene om antall drepte og sårede er foreløpige og sprikende. Associated Press, som siterte afghanske myndigheter, rapporterte senere at ni kvinner og barn var blitt drept og ytterligere elleve personer såret i de pakistanske luftangrepene i Helmand og Kunar. Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid oppga tilsvarende tall og sa at ni personer var drept og elleve såret. Opplysningene er ikke blitt uavhengig verifisert, og det har ikke vært mulig å avklare de motstridende tallene.

Detaljer om angrepene

Angrepene rammet to bolighus i Garmsir-distriktet tidlig torsdag morgen, ifølge Mawlawi Sher Mohammad Wahdat, leder for informasjons- og kulturdepartementet i Helmand. Wahdat uttalte seg til Reuters. Taliban-myndighetene opplyste samtidig at flere andre områder også ble rammet under nattens operasjon.

Hafiz Abdul Bari Rashid Helmandi, leder for Talibans informasjons- og kulturdepartement i Helmand, opplyste at angrepene fant sted rundt klokken 03.30 lokal tid på tre steder i Safar-området i Garmsir. Ifølge ham ble to bolighus og et område brukt til eid-bønn angrepet.

Mujahid opplyste videre at angrepene rammet boligområder i distriktene Shaltan og Chawgam i Kunar samt Garmsir-distriktet i Helmand. Han sa at kvinner og barn var blant de drepte, og beskrev angrepene som en aggresjonshandling og et brudd på internasjonale normer.

Motstridende fremstillinger

Pakistanske myndigheter har en annen fremstilling av hendelsene. Ifølge Pakistans informasjonsdepartement var angrepene rettet mot skjulesteder for militante, ikke mot sivile mål. Departementet opplyste at operasjonen var basert på det som ble omtalt som «troverdig etterretning», og at 22 militante var drept. Det ble også opplyst at våpen- og ammunisjonslagre var blitt ødelagt.

Pakistan avviste samtidig at sivile hadde blitt drept eller såret i angrepene.

De ulike opplysningene om antall drepte og sårede er ikke blitt uavhengig verifisert. I fravær av en uavhengig bekreftet redegjørelse er det samlede menneskelige og materielle skadeomfanget fortsatt uklart.

Bakgrunn og kontekst

Angrepene finner sted etter en markant forverring av forholdet mellom Kabul og Islamabad, med gjentatte sammenstøt langs grensen og økende gjensidige anklager.

Pakistan har gjennomført flere luftangrep mot mål inne på afghansk territorium i løpet av året. Afghanske myndigheter har anklaget Pakistan for å krenke Afghanistans suverenitet og utsette sivile for fare.

Den siste utviklingen representerer en ny opptrapping etter rundt tre måneder med relativt roligere forhold. Islamabad har over lengre tid anklaget Taliban-myndighetene for å tillate militante grupper, blant annet Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), å operere fra afghansk territorium. Taliban-myndighetene avviser anklagene og har hevdet at militant virksomhet i Pakistan er et internt pakistansk anliggende.

Pakistan har de siste ukene gjennomført flere luftangrep i Afghanistan og begrunnet operasjonene med at de var rettet mot militant infrastruktur. Afghanske myndigheter har på sin side gjentatte ganger hevdet at sivile har blitt drept i enkelte av angrepene.

Den siste utvekslingen av anklager kommer etter et angrep mot et politianlegg i det nordvestlige Pakistan forrige måned, der 24 personer ble drept, ifølge Reuters. Hendelsen bidro til å forsterke spenningene mellom de to landene, som tidligere i år var involvert i de mest alvorlige kamphandlingene mellom Pakistan og Afghanistan på flere år.

Humanitære konsekvenser

FNs bistandsmisjon i Afghanistan (UNAMA) har rapportert om mer enn 1 100 sivile tap som følge av grenseoverskridende vold i Afghanistan så langt i år. Utviklingen illustrerer de økende humanitære konsekvensene av den vedvarende konflikten.

Pakistan og Afghanistan fortsetter å bestride hverandres fremstillinger av ansvaret for militant virksomhet og sivile tap. Det internasjonale samfunnet har oppfordret partene til tilbakeholdenhet og til uavhengige undersøkelser av hendelsene. Det er imidlertid ikke kunngjort at slike undersøkelser er blitt iverksatt.

Internasjonale reaksjoner

De internasjonale reaksjonene på de siste angrepene har så langt vært begrensede. Det forelå ingen umiddelbare uttalelser fra større internasjonale aktører utover FNs løpende dokumentasjon av sivile tap.

Mangelen på uavhengig verifikasjon gjør det vanskelig å fastslå det faktiske omfanget av tapene og å vurdere de motstridende fremstillingene fra Pakistan og Afghanistan.

Situasjonen er fortsatt uavklart. Pakistan fastholder at landets militære operasjoner er rettet mot militante grupper på grunnlag av etterretningsopplysninger, mens afghanske myndigheter anklager Islamabad for å krenke Afghanistans suverenitet og sette sivile liv i fare.

Det samlede menneskelige og materielle skadeomfanget etter de siste luftangrepene kan derfor ikke fastslås med sikkerhet før uavhengige opplysninger foreligger. Samtidig tyder de gjentatte grenseoverskridende sammenstøtene og de vedvarende gjensidige anklagene på at konflikten mellom de to landene fortsatt er i en ustabil fase.

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