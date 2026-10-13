Russland advarer om at amerikansk militær tilbakekomst til Afghanistan vil true regionen

Moskva, Russland — Russland har kommet med en kraftig advarsel om at en tilbakekomst av amerikansk militær infrastruktur til Afghanistan vil utgjøre en direkte trussel mot regional sikkerhet, samtidig som Moskva fortsetter å styrke sikkerhets- og økonomisk samarbeid med Kabul.

Alexander Venidiktov, visesekretær i Russlands sikkerhetsråd, sa at Washington ikke skjuler sine planer om å gjenopprette en militær tilstedeværelse i Afghanistan. «Fremveksten av et slikt fotfeste vil direkte true alle land i regionen,» sa han i uttalelser publisert av det russiske nyhetsbyrået Interfax mandag 12. oktober.

Venidiktov sa at Moskvas sikkerhetsdialog med Kabul også hadde som mål å forhindre at land utenfor regionen gjenoppretter en militær tilstedeværelse i Afghanistan. Han beskrev samarbeidet med Taliban-myndighetene som i samsvar med Russlands nasjonale sikkerhetsinteresser og dets uttalte mål om å opprettholde en stabil og fredelig eurasisk region.

Regional motstand mot amerikansk tilbakekomst

Advarselen kommer etter bredere regional motstand mot en mulig amerikansk tilbakekomst til Bagram Air Base, nord for Kabul. I oktober 2025 motsatte ti land som deltok i Moskva-format-samtalene inkludert Russland, Kina, Iran, India og Pakistan seg utplassering av utenlandsk militær infrastruktur i Afghanistan og nabolandene. Uttalelsen navnga ikke USA eller Bagram direkte, men kom i kjølvannet av USAs president Donald Trumps oppfordringer om å gjenvinne kontrollen over den tidligere amerikanske militærbasen.

Moskva-formatet, etablert i 2017, har fremstått som en sentral diplomatisk plattform for regionale stormakter til å koordinere sin tilnærming til Afghanistan. Dets medlemmer har konsekvent talt for et stabilt, suverent Afghanistan fritt for utenlandsk militær innblanding.

Dypere samarbeid mellom Russland og Taliban

Moskva har betydelig utvidet sitt engasjement med Taliban siden Russland formelt anerkjente den Taliban-ledede regjeringen i juli 2025, og ble det første landet som gjorde det. Samarbeidet har utvidet seg til sikkerhets- og militærtekniske spørsmål, mens partene har etterstrebet tettere handels- og økonomiske bånd.

Venidiktov sa at russiske og afghanske tjenestemenn, utenriksdepartementer og næringslivsrepresentanter var involvert i å utvide det bilaterale samarbeidet. Han pekte på en felles arbeidsgruppe for økonomi og handel og innsats for å styrke det juridiske rammeverket som regulerer forbindelsene, og la til at transport- og energiprosjekter var blant Moskvas prioriteringer.

Han la til at Russland ikke var alene om å engasjere seg med Afghanistans nåværende ledelse, og bemerket at nesten alle land i regionen opprettholdt direkte kontakter med Kabul.

Involvering fra Shanghai Cooperation Organisation

Venediktov avslørte også at Shanghai Cooperation Organisation (SCO) diskuterte gjenoppretting av samarbeid med Afghanistan gjennom en tidligere etablert kontaktgruppe. SCO, som inkluderer Russland, Kina, India, Pakistan og flere sentralasiatiske stater, har en egeninteresse i Afghanistans stabilitet gitt den geografiske nærheten og felles sikkerhetsbekymringer.

Ifølge den russiske tjenestemannen utviklet Moskva-Kabul-forbindelsene seg gjennom flere kanaler, inkludert utenriksdepartementer, statlige institusjoner og næringsliv.

Mangefasettert engasjement

Venediktov beskrev samarbeidet med Afghanistan som mangefasettert og i tråd med Russlands nasjonale interesser, både når det gjelder sikkerhet og innsats for å etablere en fredelig og stabil eurasisk region.

Han sa at partene også hadde etablert en bilateral arbeidsgruppe for handel og økonomisk samarbeid, mens innsats pågikk for å styrke det juridiske rammeverket som regulerer forbindelsene deres. Venediktov la til at økonomisk samarbeid med Kabul var viktig for å fremme regionale transport- og energiprosjekter.

Strategiske implikasjoner

Russlands dypere bånd til Taliban-regjeringen gjenspeiler et bredere geopolitisk skifte i regionen. Etter at USA trakk seg ut av Afghanistan i 2021, har Moskva beveget seg for å fylle det diplomatiske og økonomiske vakuumet, og søker å posisjonere seg som en sentral megler og partner i afghanske anliggender.

Advarselen mot amerikansk militær tilbakekomst understreker også Russlands bekymringer for potensiell amerikansk innringing i Sentral-Asia. En amerikansk militær tilstedeværelse i Afghanistan ville plassere amerikanske styrker nær Russlands sørlige grenser og grensene til dets sentralasiatiske allierte, et prospect Moskva ser på med betydelig alarm.

Analytikere antyder at Russlands strategi i Afghanistan tjener flere formål: å motvirke vestlig innflytelse, sikre handelsruter, forhindre spredning av ekstremisme til Sentral-Asia og posisjonere Moskva som en uunnværlig aktør i regional sikkerhetsarkitektur.

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