Afghanistan: Forbi de etniske betegnelsene mot gjenoppdagelsen av en nasjon

Vår største tragedie er kanskje ikke selve krigen.

Kanskje er en enda større tragedie at vi ennå ikke har lært hvordan vi skal forstå, bearbeide og leve med krigens konsekvenser.

Vi fortsetter å gjøre mennesker som har deltatt i vold, til helter; mennesker som har bidratt til ødeleggelse, til ledere; og mennesker som har krenket vårt folks liv, verdighet, frihet og rettigheter, til personer vi fortsatt forventer frelse fra.

Vår dypeste smerte er derfor ikke bare at vi har opplevd krig.

Den dypere smerten er at vi noen ganger gir krigens gjerningspersoner fredens språk.

Problemet er ikke at Afghanistan rommer etnisk, språklig, religiøst og regionalt mangfold.

Problemet er at vi altfor ofte har gjort disse forskjellene til kriterier for lojalitet i stedet for prinsipper for rettferdighet.

Jeg har ingen konflikt med pashtunere, tadsjikere, hazaraer, usbekere eller noen annen etnisk gruppe i Afghanistan. Etnisitet gjør ikke et menneske verken til forbryter eller helt.

Et menneske må til syvende og sist vurderes etter sine handlinger.

Hvis undertrykkelse er undertrykkelse når den begås av noen fra en annen gruppe, må den også være undertrykkelse når den begås av noen fra vår egen.

Hvis en forbrytelse er en forbrytelse når den begås av våre politiske motstandere, må den også være en forbrytelse når den begås av mennesker vi beundrer.

Det er her vår politiske og moralske modenhet virkelig blir satt på prøve.

Før alle andre identiteter: Vi er afghanere

Vi må gjenoppdage en enkel, men dyptgripende sannhet:

Før våre etniske, språklige, regionale, politiske eller ideologiske identiteter er vi mennesker som deler en felles skjebne i Afghanistan.

Pashtunere, tadsjikere, hazaraer, usbekere, turkmenere, balutsjere, nuristanere, pashaier og alle andre folkegrupper i Afghanistan utgjør deler av landets historiske og sosiale vev.

Våre forskjeller må ikke bli redskaper for å ødelegge vårt felles hjem. De bør være en kilde til rikdom og mangfold innenfor det.

Vi er ikke født for å gjemme oss bak våre etniske identiteter.

Vi må utvikle en nasjonal identitet der etniske identiteter ikke brukes som redskaper for å utslette hverandre, men som deler av en bredere og felles afghansk identitet.

Derfor må vårt fremste politiske og moralske ansvar være Afghanistan og velferden til det afghanske folket.

Hvis en handling gagner vår egen etniske gruppe, men skader Afghanistan som helhet, må vi ha mot til å spørre oss selv:

Tjener vi virkelig vårt eget fellesskap, eller ofrer vi landets fremtid for en snever gruppeinteresse?

Forbi filosofien om «oss» og «dem»

Et av våre dypeste intellektuelle problemer er at vi ofte måler rettferdighet med to forskjellige målestokker.

Vi kaller undertrykkelsen utført av «de andre» for en forbrytelse, samtidig som vi leter etter unnskyldninger når den samme undertrykkelsen begås av «våre egne».

Vi betrakter våre motstanderes forbrytelser som utilgivelige, mens vi forklarer bort forbrytelsene til dem vi står nær, med henvisning til historien, politiske omstendigheter, nødvendighet eller offerrollen.

Dette er ikke rettferdighet.

Det er gruppelojalitet forkledd som rettferdighet.

Så lenge våre moralske standarder skiller mellom «oss» og «dem», vil vi fortsette å leve med krigens tankesett selv etter at våpnene har stilnet.

En nasjon blir virkelig en nasjon når lovens og moralens standarder gjelder likt for alle.

Historien bør være en skole, ikke en domstol

Vi må ikke glemme vår historie. Men historien må heller ikke bli et redskap for å forgifte kommende generasjoner.

Formålet med å huske historien bør ikke være hevn.

Formålet bør være forståelse.

Vi bør ikke lære barna våre:

«Ditt folk er fienden til deres folk.»

Vi bør heller lære dem:

«Tidligere generasjoner gjorde feil. Lær av dem, og ikke gjenta dem.»

Historiens viktigste lærdom er ikke bare å identifisere hvem våre fiender var.

Den er å spørre:

Hvorfor ble vi fiender? Hva mistet vi? Og hvordan kan vi sikre at vi aldri gjentar de samme feilene?

En nasjon som bare husker sine ofre, men glemmer sitt eget ansvar, skaper en ufullstendig historie.

Og en nasjon som bare ser andres forbrytelser, men nekter å erkjenne forbrytelsene som er begått av dens egne, har ennå ikke lært hva rettferdighet betyr.

Hvem er en helt?

Vi må revurdere hva vi mener med ordet helt.

En helt er ikke nødvendigvis en person hvis navn feires av mange.

En helt er ikke nødvendigvis en person som vekker sterke følelser i en bestemt gruppe.

En helt er heller ikke en person hvis politiske myte er bygget på en lang historie med konflikt.

En helt er et menneske som verdsetter menneskeliv, står imot urett, aksepterer rettsstatens prinsipper selv når makten står imot ham eller henne, og setter fellesskapets beste foran personlige eller gruppebaserte interesser.

På samme måte er en leder ikke bare den som blir kalt leder.

En virkelig leder er en person som:

tar ansvar;

respekterer andres rettigheter;

anerkjenner den politiske motstanderens menneskeverd;

underordner seg rettsstaten;

tar ansvar for sine tidligere handlinger;

aksepterer legitime begrensninger på sin egen makt;

og nekter å ofre landets fremtid for personlig autoritet.

Derfor bør vårt første spørsmål ikke være:

«Hvem er han?»

Det bør være:

«Hva har han gjort?»

Afghanistan tilhører ikke politikerne

Afghanistan er ikke en privat eiendom tilhørende en leder, et politisk parti, en etnisk gruppe, en region eller en ideologi.

Afghanistan er det felles hjemmet til millioner av mennesker.

Bonden som arbeider i landsbyen, læreren som underviser barn, studenten som strever for å skape seg en fremtid, næringsdrivende som bidrar til økonomien, moren som oppdrar sine barn, og den unge personen som drømmer om et bedre land – dette er blant Afghanistans største ressurser.

Politikken i Afghanistan bør eksistere for menneskenes liv.

Menneskenes liv bør ikke eksistere for politikkens skyld.

Vi trenger en politisk kultur som spør:

Hvordan kan vi beskytte og forbedre menneskers liv?

Ikke en kultur som stadig spør:

Hvordan kan vi bevare makten?

Fra emosjonell lojalitet til rasjonell patriotisme

Patriotisme betyr ikke å forsvare enhver feil som begås av ens eget land.

Ekte patriotisme innebærer å ha mot til å erkjenne landets svakheter for å kunne reformere det.

Hvis vi virkelig elsker Afghanistan, må vi være ærlige om Afghanistans problemer.

Hvis det finnes urett i samfunnet vårt, må vi kalle det urett.

Hvis det finnes korrupsjon, må vi kalle det korrupsjon.

Hvis det finnes etnisk diskriminering, må vi kalle det diskriminering.

Hvis en politisk leder vi beundrer gjør noe galt, må vi vurdere handlingen – ikke overlate vår dømmekraft til personens navn, status eller omdømme.

Patriotisme er ikke blind forsvarsvilje; det er ansvar.

Fra slagord til praktisk ansvar

En idé får først virkelig verdi når den omsettes i handling.

Forandringen kan begynne med hver enkelt av oss.

1. Vi må vurdere mennesker etter deres karakter og handlinger, ikke etter deres etnisitet.

2. Vi må anvende de samme moralske og juridiske standardene på vår egen side som på andre.

3. Vi må slutte å glorifisere personer som har bidratt til krenkelser av menneskers rettigheter.

4. Vi må erstatte følelsesstyrte historiefortellinger med kunnskapsbaserte og flerstemmige perspektiver på fortiden.

5. Vi må lære barna våre verdiene sameksistens, rettsstat, ansvar og menneskeverd – ikke etnisk hat.

6. Før vi deler provoserende etnisk eller politisk innhold på sosiale medier, bør vi spørre om innholdet bidrar til å bygge Afghanistan eller ytterligere splitte landet.

7. Vi må vurdere politiske ledere ut fra deres politikk, resultater, kompetanse, integritet og ansvarlighet – ikke bare ut fra deres slagord eller tilhørighet.

8. Vi må, innenfor våre egne muligheter, bidra til utdanning, økonomisk utvikling, samfunnstjeneste, rettsstat, medborgerlig deltakelse og andre legitime tiltak som kan bidra til et mer stabilt, rettferdig og velstående Afghanistan.

Vårt valg: Å gjenta historien eller å skape en ny fremtid?

Vi står overfor to veier.

Den ene er å fortsette å stille de gamle spørsmålene:

«Hvilken etnisk gruppe tilhører du?»

«Hvem er din leder?»

«Hvem er våre fiender?»

«Hvem er vårt folk?»

Den andre er å stille fundamentalt nye spørsmål:

«Hva gjør du for Afghanistan?»

«Hvor ansvarlig er lederen din?»

«Er vår egentlige fiende en annen etnisk gruppe, eller er det urett?»

«Har hvert menneske i Afghanistan krav på likeverd og like rettigheter?»

Afghanistans fremtid vil ikke bli bygget bare gjennom våpen, politiske avtaler eller endringer i regjeringen.

Før Afghanistan kan forandres politisk, må det forandres intellektuelt.

For dersom vår grunnleggende måte å tenke på forblir den samme, kan ledere skiftes ut uten at politikken forandres.

Slagord kan forandres uten at den politiske kulturen forandres.

Flagg kan skiftes ut uten at maktens logikk forsvinner.

Vi må oppdra en generasjon som ikke definerer sin egen gruppes verdighet gjennom ydmykelsen av en annen; som ikke forsvarer sine ledere på bekostning av sannheten; og som ikke forveksler patriotisme med fiendtlighet mot andre.

Det endelige prinsippet

Før alt annet er vi afghanere.

Våre etniske identiteter er en del av vår historie, men de må aldri bli fengsler for vår fremtid.

Vår fortid er en del av vår identitet, men den må ikke bli våre barns skjebne.

Våre ledere er en del av vårt politiske liv, men de må aldri få ta plassen til vår samvittighet.

Våre politiske bevegelser er en del av samfunnet vårt, men Afghanistan må aldri bli en eiendel for noen politisk bevegelse. Tvert imot må enhver politisk bevegelse være ansvarlig overfor Afghanistan.

La våre grunnleggende prinsipper derfor være:

Menneskeverd før politisk lojalitet;

rettferdighet før fraksjon;

lov før makt;

Afghanistan før snevre gruppeinteresser;

og menneskelighet før politikk.

Vi trenger ikke å skape en ny fiende for å redde landet vårt.

Vi trenger å forandre måten vi tenker på.

For nasjoner bygges ikke av geografi alene.

Nasjoner bygges gjennom felles verdier, felles ansvar og en felles visjon for fremtiden.

Og dersom vi virkelig ønsker at Afghanistan skal bli et felles hjem for alle afghanere, må vi begynne ikke med spørsmålet:

«Hva kan jeg gjøre for min etniske gruppe?»

men med et større spørsmål:

«Hva kan jeg gjøre for Afghanistan og for alle Afghanistans mennesker?»

Det er begynnelsen på reisen fra etnisk lojalitet til nasjonalt ansvar.

Det er begynnelsen på å legge krigens mentalitet bak oss og bevege oss mot fremtidens Afghanistan.

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