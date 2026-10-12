WFP: Kjøpekraften til afghanske arbeidere stuper 25 % mens jobbene svikter og matprisene skyter i været

Kjøpekraften til Afghanistans ufaglærte arbeidere har falt med 25 % sammenlignet med ett år tidligere, drevet av knappe jobbmuligheter, lavere lønninger og stigende matpriser, ifølge en ny rapport fra Verdens matvareprogram (WFP). Funnene understreker en dyptgående økonomisk krise som i alvorlig grad belaster husholdningenes tilgang til mat i hele landet.

I sin siste markedsrapport, publisert mandag 12. oktober, avslørte WFP at ufaglærte arbeidere finner sysselsetting i gjennomsnitt bare to dager per uke. Dette representerer en nedgang på 14 % i tilgjengelig arbeid fra året før og 21 % under gjennomsnittet for treårsperioden. Gjennomsnittslønnen for disse arbeiderne har også sunket med 5 % år over år, noe som ytterligere reduserer inntekten tilgjengelig for familier som er avhengige av dagarbeid for å overleve.

Rapporten fremhevet også en betydelig svekkelse av kjøpekraften blant husstander som er avhengige av husdyr. Å selge en ett år gammel hunndyr av sau gir nå nok til å kjøpe omtrent 260 kilogram lavpriset hvetemel en nedgang på 12 % fra ett år tidligere og 7 % under gjennomsnittet for treårsperioden.

WFP tilskriver disse trendene en kombinasjon av synkende inntekter og høyere priser, noe som gjør det stadig vanskeligere for sårbare husstander å ha råd til tilstrekkelig mat. Økende drivstoff- og gjødselkostnader har også drevet opp transport- og landbruksproduksjonskostnader, noe som legger ytterligere press på forsyningskjeder og markedspriser.

Ifølge rapporten koster hvetekorn og lavpriset hvetemel nå 10 % mer enn ett år tidligere, mens høypriset hvetemel steg med 6 %. Til tross for noe lettelse i første uke av oktober, med Palawi-ris som falt med 1,9 % og Sholae-ris med 1,7 %, var prisene deres fortsatt 17 % og 31 % høyere enn ett år tidligere.

Andre essensielle varer registrerte også årlige økninger. Prisen på matolje steg med 12 %, sukker med 10 % og salt med 4 %. Derimot falt belgfrukter med 12 % og brød med 3 % sammenlignet med året før. Potetprisene falt med 4,1 % i første uke av oktober, løk med 3,1 % og tomater med 0,2 %.

Disse funnene gjenspeiler de bredere økonomiske belastningene som afghanske husstander står overfor, særlig de uten stabil sysselsetting eller alternative inntektskilder. I sin bredere nødvurdering for Afghanistan anslår WFP at 17,4 millioner mennesker vil stå overfor alvorlig matusikkerhet i 2026, mens 4,9 millioner mødre og barn forventes å oppleve underernæring.

WFP har advart om at arbeidsledighet, fattigdom, gjentatte naturkatastrofer og redusert humanitær finansiering fortsetter å forverre Afghanistans hungerskrise. For familier som er avhengige av dagslønn, etterlater færre arbeidsdager kombinert med høyere levekostnader mindre penger til mat og andre grunnleggende behov – noe som presser millioner nærmere desperasjonens rand.

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