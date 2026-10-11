Karzai oppfordrer til gjenåpning av skoler og universiteter for jenter

Tidligere afghansk president Hamid Karzai har oppfordret til at jenter skal få lov til å vende tilbake til skoler og universiteter, og understreket at deres myndiggjøring og tilgang til utdanning på alle nivåer er avgjørende for Afghanistans langsiktige utvikling og velstand.

I en melding i anledning Den internasjonale jentedagen oppfordret Karzai både befolkningen og beslutningstakere til ikke å overse jenters myndiggjøring mens de støtter guters utvikling, og understreket at begge er like viktige for nasjonens fremtid.

Han uttalte at Afghanistan må prioritere jenters myndiggjøring for å oppnå reell fremgang og bærekraftig utvikling. Dette, bemerket han, ville bare være mulig dersom jenter hadde tilgang til alle utdanningsmuligheter og kunne fullføre høyere utdanning, slik at de kan tjene sitt folk og sitt land.

Karais uttalelser kommer i en tid med pågående restriksjoner på kvinners utdanning i Afghanistan, der jenter har vært utestengt fra videregående skoler og universiteter siden 2021. Hans appell kommer i tillegg til voksende internasjonale og nasjonale krav om å oppheve disse restriksjonene, som har møtt bred fordømmelse og skapt bekymring for Afghanistans isolasjon og humanitære krise.