Nesten 19,2 millioner afghanere står overfor sult denne vinteren mens barnesykdommen underernæring ventes å øke, advarer FN-organisasjoner

Akutt underernæring preger i økende grad Afghanistans humanitære krise

FNs verdensmatprogram (WFP) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har kommet med en klar advarsel om at nesten 19,2 millioner mennesker i Afghanistan antas å stå overfor høye nivåer av akutt matusikkerhet i løpet av den kommende vinteren, mens tilfeller av akutt underernæring forventes å øke til fire millioner innen 2027. De to organisasjonene understreket at akutt underernæring i økende grad preger Afghanistans humanitære krise, med mødre og barn blant de hardest rammede.

Ifølge en felles uttalelse fra de to FN-organisasjonene anslår den nyeste analysen fra Integrated Food Security Phase Classification (IPC) at 38 prosent av Afghanistans befolkning vil stå overfor akutt matusikkerhet i løpet av magertiden fra november 2026 til april 2027. Dette er en betydelig økning fra de 17,4 millioner menneskene som ble anslått å stå overfor lignende forhold i samme periode året før, noe som understreker den forverrede humanitære situasjonen i landet.

Fem millioner mennesker står overfor nødnivåer av sult

Organisasjonene advarte om at omtrent fem millioner mennesker vil stå overfor nødnivåer av sult, klassifisert som IPC fase 4. Dette tallet er dobbelt så høyt som anslaget for april–september 2026 og signaliserer et akutt behov for umiddelbar matassistanse og nødhjelp til landbruket for å forhindre dødsfall og sammenbrudd i livsgrunnlaget. De mest alvorlige klassifiseringene av matusikkerhet er anslått i Badakhshan, Badghis, Daykundi, Ghor, Samangan, Sar-e-Pul og rurale Ghazni, hvor lokalsamfunn forventes å bære hovedbyrden av den forverrede krisen.

Barnesykdommen underernæring ventes å øke med nesten 10 prosent

FN-organisasjonene rapporterte at tilfeller av akutt underernæring forventes å øke med nesten 10 prosent sammenlignet med 2026, og nå fire millioner i 2027. En fjerdedel av disse tilfellene antas å være alvorlige og livstruende, og krever akutt terapeutisk behandling. Til tross for det økende antallet tilfeller er forebyggings- og behandlingstjenestene fortsatt utilstrekkelige, noe som gjør kvinner og særlig barn stadig mer sårbare for de ødeleggende konsekvensene av underernæring.

Returer, stigende priser og manglende finansiering forverrer krisen

Ifølge den felles uttalelsen forverrer flere overlappende sjokk matusikkerheten og legger ytterligere press på Afghanistans humanitære respons. Mer enn 1,2 millioner afghanere har blitt tvunget til å returnere fra Iran og Pakistan i år, noe som øker presset på lokalsamfunn som allerede sliter med begrensede ressurser. Grensestengninger og forstyrrelser i skipsfarten gjennom Hormuzstredet og andre kritiske handelsruter driver også opp prisene på essensielle varer, noe som gjør det enda vanskeligere for familier å ha råd til grunnleggende nødvendigheter.

Samtidig begrenser store finansieringsmangler den humanitære bistanden mens behovene fortsetter å vokse. Disse pressene forventes å intensiveres når vinteren nærmer seg, noe som ytterligere begrenser tilgangen til mat og essensielle tjenester for de mest sårbare befolkningene.

Gode avlinger har ikke forbedret tilgangen til næringsrik mat

Organisasjonene bemerket at gunstig nedbør i 2026 støttet opp under avlingsproduksjon og gjenoppretting av beitemarker, noe som kom mange jordbrukshusholdninger til gode. Den forventede El Niño-sesongen kan også bringe nedbør over gjennomsnittet, noe som kan bidra til å fylle opp vannkilder, gjenopprette beitemarker og støtte vinter- og våravlinger. De advarte imidlertid om at gunstig vær alene ikke vil garantere en vellykket neste avling. Høye kostnader til gjødsel og landbruksinnsatsmidler, kombinert med lave avlingspriser, kan tvinge fattigere bønder til å redusere planting eller bruke færre innsatsmidler, noe som undergraver de potensielle fordelene med forbedrede værforhold.

Våtere forhold kan også øke risikoen for lokaliserte flommer, erosjon, avlingsskader og sykdommer på planter og dyr, noe som ytterligere truer matproduksjonen og livsgrunnlaget. Til tross for forbedrede avlinger og større mattigjengelighet betyr vedvarende arbeidsledighet at mange familier som ikke dyrker sin egen mat, ikke har råd til et næringsrikt kosthold. Vinteren forventes også å redusere mulighetene for landbruksarbeid, noe som ytterligere reduserer husholdningenes inntekter og øker avhengigheten av humanitær bistand.

FAO og WFP ber om umiddelbar handling før vinteren

FAO og WFP ber om umiddelbar finansiering for å utvide matassistanse, nødhjelp til landbruket og tjenester for forebygging og behandling av underernæring. Organisasjonene understreket at bistanden må nå sårbare familier før vinteren begrenser tilgangen til lokalsamfunn og bønder går glipp av kritiske plantevinduer.

“Rettidig, målrettet mat- og nødlandbrukshjelp kan redusere akutt matusikkerhet,” sa Richard Trenchard, FAOs representant i Afghanistan, i uttalelsen. Han bemerket at Afghanistans sterke avling demonstrerte potensialet til landets bønder, men advarte om at familier uten pålitelig inntekt fortsatt kan være ute av stand til å ha råd til næringsrik mat til barna sine. Trenchard ba om utvidet praktisk bistand, tidlig handling før forutsigbare sjokk og investeringer i matforedling og lokale landbruksbedrifter for å koble bønder til markeder og skape arbeidsplasser.

John Aylieff, WFPs landdirektør i Afghanistan, sa at sult og underernæring legger økende press på afghanske familier mens ressursene til å respondere blir knappe. “Denne krisen preges i økende grad av gapet mellom voksende behov og krympende finansiering,” sa Aylieff, og advarte om at muligheten til å handle lukkes raskt. Han la til at akutt støtte kan hjelpe familier gjennom vinteren med verdighet, mens mangel på bistand kan tvinge foreldre til å ta umulige valg.

En krise som ikke tåler nok et år

De to FN-organisasjonene advarte om at Afghanistan ikke har råd til nok et år med forverret sult og underernæring. Kombinasjonen av økende matusikkerhet, skyhøye underernæringsrater, økonomiske press og finansieringsmangler har skapt en humanitær nødsituasjon som krever umiddelbar og vedvarende internasjonal oppmerksomhet. Uten akutt handling vil millioner av afghanere særlig kvinner og barn stå overfor en vinter med enestående prøvelser, med potensielt ødeleggende konsekvenser for landets framtid.

Donate Here